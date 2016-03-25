2si1 "Korsan" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in bu bölümünde geleceğin teknoloji robot iskeletler, hızlı öğrenme sistemleri, cep telefonu destekli 3D yazıcılar ve çok daha fazlası Talha Aynacı ve Mesut Çevik'in sunumuyla sizleri bekliyor.

2si1'in bu haftaki bölümünde oyun dünyasını Playstation 4.5 sürümü ve korsan kullanım oranları meşgul ederken teknoloji dünyasında gelecekten gelme cihazlar ağır yükleri kolaylıkla kaldırmamızı sağlıyor, hızlı öğretiyor, cep telefonu üzerinde 3D baskı alıyor.