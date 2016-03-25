Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

2si1 "Korsan" Teknoloji ve Oyun Programı

3 yıl
46,1b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2si1'in bu bölümünde geleceğin teknoloji robot iskeletler, hızlı öğrenme sistemleri, cep telefonu destekli 3D yazıcılar ve çok daha fazlası Talha Aynacı ve Mesut Çevik'in sunumuyla sizleri bekliyor.
2si1'in bu haftaki bölümünde oyun dünyasını Playstation 4.5 sürümü ve korsan kullanım oranları meşgul ederken teknoloji dünyasında gelecekten gelme cihazlar ağır yükleri kolaylıkla kaldırmamızı sağlıyor, hızlı öğretiyor, cep telefonu üzerinde 3D baskı alıyor.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Persona_Non_Grata 3 yıl en beğenilen
Orjinalden alıntı: atsuma
açılış hiç olmadı, yine bir güzel gün. Yine güzel bir cuma gününde .... şeklinde olmalıydı. Öğrencileri bilmem ama cuma günlerinin bizim için ayrı bir önemi ve anlamı var. Lütfen bu tür ince hususlara dikkat edelim. Zira sizi tek izleyebildiğim gündür cuma günü.

derdini seveyim kardeş
Orjinalden alıntı: atsumaaçılış hiç olmadı, yine bir güzel gün. Yine güzel bir cuma gününde .... şeklinde olmalıydı. Öğrencileri bilmem ama cuma gün...
Devamını Gör
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MonitörKertenkelesi 3 yıl
Orjinalden alıntı: HIGHER
yaw korsan oyun arşivi var ama hiç birini oynamuyorum silicem hepsini ya hayatta yaşadığım olumsuzluklarıda buna bağlıyorum bu yüzden silicem

Ne garip ben de iki sene önce böyle bir düşünceye kapılmıştım, hep bir şeylere kaybetmeye başladığımda dedim başkasının emeğini haksız yere yedim herhalde ondan kaybediyorum, korsan oyunlardan ettiğim karlar filan içime oturdu. Sonra steamden daha önce korsan oymadığım ama şimdi fiyatı bir hayli düşmüş oyunları tekrar satın aldım oynadım koydum köşeye. Sonuçta bedava oynamak değil pahalı olduğunu için alamadığımı fark ettim fiyatı uygu olunca alabiliyorum bunu tercih ediyorum. Bir de artır korsan oyun yükleme ve oynama alışkanlığımın bittiğini fark ettim orijinal ile çok az sorun yaşıyorsun ve yeni çıkan oyunun uygun fiyata düşene kadar bekliyorum artık. Bence bizler beleşci değiliz, ülkemiz biraz fakir ve her şey bize avrupadan daha pahalıya mal oluyor korsana yönelmemizi haklı görüyorum Steam platformunu ve indirimlerini bu konuda iyi bir uygulama olarak buluyorum.
Orjinalden alıntı: HIGHERyaw korsan oyun arşivi var ama hiç birini oynamuyorum silicem hepsini ya hayatta yaşadığım olumsuzluklarıda buna bağlıyorum...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 3 yıl
Bir öneri sunabilirmiyim
Videolarını indirebileceğimiz bir link eklesenizde, otobüste yolda giderken indirdiğimiz videoları izleyebilsek nasıl olur acaba?
Data paketleri malum ortada. Evden indriğimiz videoları işe okula giderken izlememiz daha rahat olur düşüncesindeyim.
Bu arada emeğinize sağlık
Bir öneri sunabilirmiyimVideolarını indirebileceğimiz bir link eklesenizde, otobüste yolda giderken indirdiğimiz videoları izleyebilsek nasıl olur acaba?
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
halken 3 yıl
Benim bu konudaki düşüncem şu, katılıp katılmamak size kalmış.
Ben şahsen oyun fiyatlarının hatta buna orjinal film ve müzik de ekleyebilirsiniz çok pahalı olduğunu düşünüyorum özellikle
ülkemizdeki insanların gelir düzeyini düşünürsek. Birde şu var genelde oyun oynayan kesim 25 yaşından küçük kesimdir en azından büyük bir kısmı
Sebebi de yani iş yaşantısı,evlilik v.s zaten fazla bir boş vaktiniz kalmıyor yada yorgun oluyorsunuz. 25 yaşından küçük kesimde daha çok öğrencilerden oluşmakta. Öğrencinin çok fazla bir parası olmaz. Gerçi günümüz öğrencileri ne kadar harçlık alıyor bilmiyorum ama benim zamanımda (ki çok uzun zaman değil böyle ayda 200-300 harcayacak kadar harçlık almıyorduk)
Çoğu zaman kendi paramı kendim kazanırdım böylece onu gönlümce hesap vermeden de harcayabilirdim. Hatta ortaokuldan beridir harçlık aldığımıda hatırlamıyorum.
Şimdi bakıyorum oyuna göre 250 tlye varan fiyatlar var ya bırakın öğrencileri normal iş güç sahibi birisi için bile ciddi bir rakamdan bahsediyoruz ki
üstelik bu bir ihtiyaç değildir. Hani onsuz da idare edersiniz(sıkıcı bir hayatınınız olur orası ayrı). Ama mesela bu üreticileri sürümden kazanmayı hiç düşünmüyorlar. Yani tamam bir oyun özellikle kaliteli olanlar kolay çıkmyor hatta ciddi paralara maloluyorlar ama 180TL ye 1000 tane satarken o oyun atıyorum 18 tl olsa belki 1 milyon satacak.
Korsanın engellenmesi kolay öyle bir fiyatlandırma olacak ki kişi yahu uğraşmaya değmez diyecek. Yani belki de oyunu almayı düşünmeseniz bile yav ucuz zaten bir deniyeyim dersiniz belki.
Birde şunu mantığıda anlamış değilim. Dijital oyun kyulu oyun satışını engellemesin diye fiyatını kutulu olanın civarında tutmak. Yahu ne fark eder her türlü zaten sen kazanmıyormusun? Ayrıca kutulu aldığında en azından elinde fiziksel bir şey oluyor ne bileyim o kutudan bir şeyler çıkıyor ama dijital downloadda böyle birşey yok. Şahsen dijital olan çok daha ucuz olmalı yani nakliyede yok
Ayrıca başka bir durum da söz konusu o da internet ve adil kullanım kotası. Konsol kısmı nasıl bilmiyorum ama pc den örnek vereyim. Steamdan bir oyun aldınız oyunun dosyalarını indiriyorsunuz hatta oyunlar güncelleme aldıysa o güncellemeleri de. Oyunların boyutları da giderek artıyor. Ben üniversitedeyken ortalama bir oyun boyutu 500-600mb idi şimdi 10-15gb civarı. Güncellemesi falan derken oyununa göre 30-40gb olduğu oluyor. Yani parasını ödeyip oyun alıyorsunuz ve aldığınız oyun için internet kotasını harcıyorsunuz üstelik yasal yoldan oyun alıp oynadığınız için akk aşılıyor ve ayın geri kalanında 3mbitle internet kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Bir nevi cezalandırılıyorsunuz. Halbuki internet servis sağlayıcıları steam gibi bir platforla anlaşsa ve buradan olan data tranferi kotayı etkilemese (Nasıl tivibu ev kotayı etkilemiyor) bu bile orjinal oyun kullanımını teşvik eder. Şahsen aynı mantığı en çok kota yiyen uygulama ve web servisleri içinde düşünmek lazım. Mesala sosyal platformlar (facebook,twitter,youtube vs.) hatta netflix gibi film dizi platformları.
Yahu sadece 2si1 izlemek bile bana yaklaşık ayda 6gb veriye mal oluyor ki her hafta izlerim. Bu 2si1 mesela 1080p olarak yaklaşık 1.51gb kota yiyor mesela. Buna youtube,vimeo gibi video siteleri oyunlar,
akıllı telefonların,tabletlerin ve işletim sistemlerinin güncellemelerini de ekleyin kotaların nasıl eridiğinide görürsünüz.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 3 yıl halken
halken
Benim bu konudaki düşüncem şu, katılıp katılmamak size kalmış.
Ben şahsen oyun fiyatlarının hatta buna orjinal film ve müzik de ekleyebilirsiniz çok pahalı olduğunu düşünüyorum özellikle
ülkemizdeki insanların gelir düzeyini düşünürsek. Birde şu var genelde oyun oynayan kesim 25 yaşından küçük kesimdir en azından büyük bir kısmı
Sebebi de yani iş yaşantısı,evlilik v.s zaten fazla bir boş vaktiniz kalmıyor yada yorgun oluyorsunuz. 25 yaşından küçük kesimde daha çok öğrencilerden oluşmakta. Öğrencinin çok fazla bir parası olmaz. Gerçi günümüz öğrencileri ne kadar harçlık alıyor bilmiyorum ama benim zamanımda (ki çok uzun zaman değil böyle ayda 200-300 harcayacak kadar harçlık almıyorduk)
Çoğu zaman kendi paramı kendim kazanırdım böylece onu gönlümce hesap vermeden de harcayabilirdim. Hatta ortaokuldan beridir harçlık aldığımıda hatırlamıyorum.
Şimdi bakıyorum oyuna göre 250 tlye varan fiyatlar var ya bırakın öğrencileri normal iş güç sahibi birisi için bile ciddi bir rakamdan bahsediyoruz ki
üstelik bu bir ihtiyaç değildir. Hani onsuz da idare edersiniz(sıkıcı bir hayatınınız olur orası ayrı). Ama mesela bu üreticileri sürümden kazanmayı hiç düşünmüyorlar. Yani tamam bir oyun özellikle kaliteli olanlar kolay çıkmyor hatta ciddi paralara maloluyorlar ama 180TL ye 1000 tane satarken o oyun atıyorum 18 tl olsa belki 1 milyon satacak.
Korsanın engellenmesi kolay öyle bir fiyatlandırma olacak ki kişi yahu uğraşmaya değmez diyecek. Yani belki de oyunu almayı düşünmeseniz bile yav ucuz zaten bir deniyeyim dersiniz belki.
Birde şunu mantığıda anlamış değilim. Dijital oyun kyulu oyun satışını engellemesin diye fiyatını kutulu olanın civarında tutmak. Yahu ne fark eder her türlü zaten sen kazanmıyormusun? Ayrıca kutulu aldığında en azından elinde fiziksel bir şey oluyor ne bileyim o kutudan bir şeyler çıkıyor ama dijital downloadda böyle birşey yok. Şahsen dijital olan çok daha ucuz olmalı yani nakliyede yok
Ayrıca başka bir durum da söz konusu o da internet ve adil kullanım kotası. Konsol kısmı nasıl bilmiyorum ama pc den örnek vereyim. Steamdan bir oyun aldınız oyunun dosyalarını indiriyorsunuz hatta oyunlar güncelleme aldıysa o güncellemeleri de. Oyunların boyutları da giderek artıyor. Ben üniversitedeyken ortalama bir oyun boyutu 500-600mb idi şimdi 10-15gb civarı. Güncellemesi falan derken oyununa göre 30-40gb olduğu oluyor. Yani parasını ödeyip oyun alıyorsunuz ve aldığınız oyun için internet kotasını harcıyorsunuz üstelik yasal yoldan oyun alıp oynadığınız için akk aşılıyor ve ayın geri kalanında 3mbitle internet kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Bir nevi cezalandırılıyorsunuz. Halbuki internet servis sağlayıcıları steam gibi bir platforla anlaşsa ve buradan olan data tranferi kotayı etkilemese (Nasıl tivibu ev kotayı etkilemiyor) bu bile orjinal oyun kullanımını teşvik eder. Şahsen aynı mantığı en çok kota yiyen uygulama ve web servisleri içinde düşünmek lazım. Mesala sosyal platformlar (facebook,twitter,youtube vs.) hatta netflix gibi film dizi platformları.
Yahu sadece 2si1 izlemek bile bana yaklaşık ayda 6gb veriye mal oluyor ki her hafta izlerim. Bu 2si1 mesela 1080p olarak yaklaşık 1.51gb kota yiyor mesela. Buna youtube,vimeo gibi video siteleri oyunlar,
akıllı telefonların,tabletlerin ve işletim sistemlerinin güncellemelerini de ekleyin kotaların nasıl eridiğinide görürsünüz.

Ne kadar doğru noktalara dikkat çekmişsin sadece eklemek istediğim şey dünyanın hiçbir yerinde Türkiye deki gibi bir akk sistemi yok! araştırın imkanınız varsa görün kendiniz: ben, hiç bir ülkede böyle bir hız düşüşü olduğunu duymadım bilmem siz forum kullanıcıları duydunuz mu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AntiClon 3 yıl
xb ve ps ara konsoldu milletin gazını aldılar asıl nesil yeni geliyor yolda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BSC Misafiri 3 yıl
işim gereği söyleyim tam olarak donanım nerede yoruluyor bilmem ama render alırken 3 boyutlu obje modellerken yada bir oyun için herhangi bir parça oluştururken güce ve iyi olan bütün donanımlara ihtiyaç var . hemen hemen aynı dili kullanan programlar kullanılıyor . mimari bir obje yada 3d bir oyun tasarlarken .. : )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MC.CYBER_ 3 yıl
BSC Misafiri
3d max kullananlar bilirler genellikle ekran kartı önemli ama işlemci kadar önemli değil çünkü final sahnesinde render alırken daha çok işlemci kullanılıyor fakat çizim yaparken mekanı tasarlarken ekran kartı ağırlıklı olarak kullanılıyor. Bu sebepten dolayı 5.000 dolar ekran kartına vermek bana biraz saçma geliyor açıkcası. Lütfen ticari aldatmalara kanmayın arkadaşlar bahalı diye mükemmel bir kart demek değil, sizin işinize yarıcak olan pütçenize uygun kartları tercih edin. 3d çizim için bence gereksiz bir kart...

Elinde böyle bir güçlü bir kart varsa 3D Max Vray kullanabilirsin. Bugüne kadar kullanmayarak hem vaktine hem karta yazık etmişsin :)) Final Renderlarıda GPU olarak alabiliyorsun hemde CPU dan baya hızlı :=)) CPU daha 1 frame tamamlamadan yaklasık gpu da 18 frame alabiliyorsun.
youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MC.CYBER_ 3 yıl
mösyö liquid
Orjinalden alıntı: MC.CYBER_Ek bilgi; Oyunlarda objelerin texture renderı alınırken kullanılıyor. Biz oyunda renderlanmış bir nesnenin üstüne işlem yaparak oynuyoruz. Aksi olsaydı ekran kartları gerçek zamanlı günümüzdeki grafikleri gösteremezlerdi. CPU render alırken bir işlemi 5 dakikada yapıyorsan aynı işlemi sana GPU da 30 saniyede sunuyor.Genelde GPU render ufak projelerde kullanırken CPU Render büyük projelerde kullanılıyor. Bunun asıl nedeni maliyet. Büyük projeler 64, 250gb gibi büyük ram miktarına ihtiyaç duyabilir. Ekran kartları sundukları ram bakımından büyük işler için yetersizdi. Son zamanlarda çıkan ekran kartlarındaki ram miktarındaki artış nvidea nın sıcaklık ve güç tüketimindeki düşüş DX12 ile birlikte ekran kartlarının ramleri havuzda toplanırsa Render Farmlarda ekran kartları daha da yaygınlaşacak.
Sen millettimi trollemeye çalışıyorsun, yoksa saçmalıyormusun?

Yoo öyle bir niyetim yok ne acıdan dediğini anlayamadım. Belki bu konudaki bilgimi aktaramadım sanırım...
Trollediğim konuları düzeltirsen sevinirim karşılıklı yanlış anlaşılmaları düzeltmiş oluruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gageracer 3 yıl
Sony mal firma.Yapacaktın PS Vita'yı Android li.Yapacaktın her 2 senede bir telefon gibi donanımsal güncelleme.İsteyen 5 dolara oyun, isteyen 60 dolara oyununu fiziksel tuşlarla oynayacaktı.Yok, inadım inat benim kendi b*ktan işletim sistemim,kendi b*ktan hafıza kartım olacak.Eski Japon kafaları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BSC Misafiri 3 yıl
3d max kullananlar bilirler genellikle ekran kartı önemli ama işlemci kadar önemli değil çünkü final sahnesinde render alırken daha çok işlemci kullanılıyor fakat çizim yaparken mekanı tasarlarken ekran kartı ağırlıklı olarak kullanılıyor.
Bu sebepten dolayı 5.000 dolar ekran kartına vermek bana biraz saçma geliyor açıkcası. Lütfen ticari aldatmalara kanmayın arkadaşlar bahalı diye mükemmel bir kart demek değil, sizin işinize yarıcak olan pütçenize uygun kartları tercih edin. 3d çizim için bence gereksiz bir kart...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Citizen'in Pengueni 3 yıl
Drone haberi yoktu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dgsmaster 3 yıl
Teknosadan kazık teknomarket mi var oyun fiyatları hakkındaki düşünceleriniz atmasyon bir şey satılmazsa ucuzlaması gerekir tam tersi değil !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2moon 3 yıl
türkiyede orijinal oyun satış rakamları belli olmaz nedeni the division örneğin steamde 179tl
uplayde 192tl g2ada uplay key 119 bazı farklı firmalarda steam gift key 140tl
yani oyun türkiyede kimin nerden nasıl aldı belli değil ben 88tl ye aldım steam gift key yani düşünün artık arayınca buluyon ^^
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
46:07
2si1 | Özel Oto vs Toplu Taşıma
5,3b izlenme · 7 ay
50:41
2si1 | Yapay zeka, oyun işine girdi
11,8b izlenme · 5 ay
11:31
2si1 İzleyici Ödülleri Kategorileri 2018
10,7b izlenme · 5 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,2b izlenme · 2 hf.
22:30
2si1 | İzleyicileri 2018'in en iyilerini seçti
10,9b izlenme · 5 ay
56:38
2si1 | Türk Telekom'un über internet fiyatları
17,1b izlenme · 5 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
31:09
2si1 | Yılın oyunu ödülü ve sonrası
11,8b izlenme · 5 ay
43:42
2si1 | Ne yaptın sen Turkcell?
22,9b izlenme · 5 ay
20:24
2si1 | Ne istedik de olmadı?
5,9b izlenme · 6 ay
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
2b izlenme · 1 gün
33:02
2si1 | Ne yıldı ama! Güle güle 2018
10,3b izlenme · 4 ay
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
1,2b izlenme · 1 gün
53:48
2si1 | Yeni sınırsız fiber fiyatları açıklandı
14,1b izlenme · 4 ay
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
1,6b izlenme · 17 sa. yeni video
35:22
2si1 | Parayı Samsung'dan Telefonu Apple'dan aldı
10,5b izlenme · 7 ay
48:15
2si1 | AKN'siz ışık hızında internet (Yersen)
10,7b izlenme · 6 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim