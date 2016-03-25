2si1 "Korsan" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümünde geleceğin teknoloji robot iskeletler, hızlı öğrenme sistemleri, cep telefonu destekli 3D yazıcılar ve çok daha fazlası Talha Aynacı ve Mesut Çevik'in sunumuyla sizleri bekliyor.
2si1'in bu haftaki bölümünde oyun dünyasını Playstation 4.5 sürümü ve korsan kullanım oranları meşgul ederken teknoloji dünyasında gelecekten gelme cihazlar ağır yükleri kolaylıkla kaldırmamızı sağlıyor, hızlı öğretiyor, cep telefonu üzerinde 3D baskı alıyor.
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derdini seveyim kardeş
Ne garip ben de iki sene önce böyle bir düşünceye kapılmıştım, hep bir şeylere kaybetmeye başladığımda dedim başkasının emeğini haksız yere yedim herhalde ondan kaybediyorum, korsan oyunlardan ettiğim karlar filan içime oturdu. Sonra steamden daha önce korsan oymadığım ama şimdi fiyatı bir hayli düşmüş oyunları tekrar satın aldım oynadım koydum köşeye. Sonuçta bedava oynamak değil pahalı olduğunu için alamadığımı fark ettim fiyatı uygu olunca alabiliyorum bunu tercih ediyorum. Bir de artır korsan oyun yükleme ve oynama alışkanlığımın bittiğini fark ettim orijinal ile çok az sorun yaşıyorsun ve yeni çıkan oyunun uygun fiyata düşene kadar bekliyorum artık. Bence bizler beleşci değiliz, ülkemiz biraz fakir ve her şey bize avrupadan daha pahalıya mal oluyor korsana yönelmemizi haklı görüyorum Steam platformunu ve indirimlerini bu konuda iyi bir uygulama olarak buluyorum.
Videolarını indirebileceğimiz bir link eklesenizde, otobüste yolda giderken indirdiğimiz videoları izleyebilsek nasıl olur acaba?
Data paketleri malum ortada. Evden indriğimiz videoları işe okula giderken izlememiz daha rahat olur düşüncesindeyim.
Bu arada emeğinize sağlık