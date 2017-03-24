2si1 "Kotaları kaldıran" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
Türknet, internette kotaya son verdi. Intel'den SSD teknolojisinde devrim. AMD, 16 çekirdekli yeni Ryzen işlemcileri Haziran ayında duyuracak. Yeni Need For Speed yolda ve fazlası sizi bekliyor
Aselsan’dan otonom araç hamlesi
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Aselsandan-otonom-arac-hamlesi.htm
İstanbul’a 200 elektrikli otobüs
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/istanbula-200-elektrikli-otobus.htm
Türk hackerlar’dan Apple’a tehdit
https://www.donanimhaber.com/ios--os-x--tvos--watchos/haberleri/Turk-hackerlardan-Applea-tehdit.htm
Trump’ın uçaklardaki teknoloji yasağı Türkiye’yi de kapsıyor mu?
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Trumpin-ucaklardaki-teknoloji-yasagi-Turkiyeyi-de-kapsiyor-mu.htm
Titanfall 2'nin Yeni Ücretsiz DLC'si Detaylandırıldı
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Aselsandan-otonom-arac-hamlesi.htm
İstanbul’a 200 elektrikli otobüs
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/istanbula-200-elektrikli-otobus.htm
Türk hackerlar’dan Apple’a tehdit
https://www.donanimhaber.com/ios--os-x--tvos--watchos/haberleri/Turk-hackerlardan-Applea-tehdit.htm
Trump’ın uçaklardaki teknoloji yasağı Türkiye’yi de kapsıyor mu?
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Trumpin-ucaklardaki-teknoloji-yasagi-Turkiyeyi-de-kapsiyor-mu.htm
Titanfall 2'nin Yeni Ücretsiz DLC'si Detaylandırıldı
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Titanfall_2nin_Yeni_Ucretsiz_DLCsi_Detaylandirildi-86456.htm
Intel Optane bellekler ilk olarak sunuculara geliyor
https://www.donanimhaber.com/ag-urunleri/haberleri/intel-Optane-bellekler-ilk-olarak-sunuculara-geliyor.htm
16 çekirdekli AMD Ryzen işlemcisi geliyor
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/16-cekirdekli-AMD-Ryzen-islemcisi-geliyor.htm
Arma 3 Satış Miktarı Açıklandı
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Arma_3_Satis_Miktari_Aciklandi-86449.htm
Destiny 2 Posteri Sızdırıldı, Çıkış Tarihi Belli Oldu
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Destiny_2_Posteri_Sizdirildi_Cikis_Tarihi_Belli_Oldu-86448.htm
Dubai’de robot polis dönemi: Mayıs ayında başlıyor!
https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/Dubaide-robot-polis-donemi-Mayis-ayinda-basliyor.htm
Google’ın başı reklamverenler ile dertte: Verizon ve AT&T reklamları kaldırma kararı aldı
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Googlein-basi-reklamverenler-ile-dertte-Verizon-ve-ATT-reklamlari-kaldirma-karari-aldi.htm
Facebook, Google’ı yenmek için aralarında Amazon’un da olduğu şirketlerle anlaştı
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Facebook-Googlei-yenmek-icin-aralarinda-Amazonun-da-oldugu-sirketlerle-anlasti.htm
Mass Effect: Andromeda 4K HDR Tanıtım Videosu
Destiny 2 Posteri Sızdırıldı, Çıkış Tarihi Belli Oldu
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Destiny_2_Posteri_Sizdirildi_Cikis_Tarihi_Belli_Oldu-86448.htm
Dubai’de robot polis dönemi: Mayıs ayında başlıyor!
https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/Dubaide-robot-polis-donemi-Mayis-ayinda-basliyor.htm
Google’ın başı reklamverenler ile dertte: Verizon ve AT&T reklamları kaldırma kararı aldı
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Googlein-basi-reklamverenler-ile-dertte-Verizon-ve-ATT-reklamlari-kaldirma-karari-aldi.htm
Facebook, Google’ı yenmek için aralarında Amazon’un da olduğu şirketlerle anlaştı
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Facebook-Googlei-yenmek-icin-aralarinda-Amazonun-da-oldugu-sirketlerle-anlasti.htm
Mass Effect: Andromeda 4K HDR Tanıtım Videosu
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Mass_Effect_Andromeda_4K_HDR_Tanitim_Videosu-86409.htm
TurkNet’ten sevindiren hamle: Adil Kullanım Kotası kaldırıldı!
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/TurkNetten-sevindiren-hamle-Adil-Kullanim-Kotasi-kaldirildi.htm
TurkNet’ten sevindiren hamle: Adil Kullanım Kotası kaldırıldı!
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/TurkNetten-sevindiren-hamle-Adil-Kullanim-Kotasi-kaldirildi.htm
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Kotalarin kalktığında alt yapının yetersiz olduğunu söylediniz türk Telekom 15 Temmuz sonrası 1 ay boyunca tüm kullanıcılarına kotasız internet sağladı ve forumlarda o sıra kimse internet ile ilgili şikayet de bulunmadılar. Süper online Aralık ayında tüm fiber kullanıcılarına 100 mbit internet verdi yine Aralık ayında forumlar üzerinde süper online için şikayet gözlemlenmiştir. Alt yapının ülke olarak g20 'ye bile girmemiş ülkelere göre çok düşük kaldığı kesinlikle doğrudur. Ancak bu durum türk Telekom, turkcell ve Vodafone gibi şirketlerin alt yapı yatırımlarını sebepsiz yere çok yavaş yapmalarından kaynaklanıyor. Dip not olarak Türk net firması yaptığı yazılı açıklamada türk Telekomun yerel ağina ödediği paranın yurt dışı çıkışına ödediği paranın çok üzerinde olduğudur. Buda yurt içinde boş duran ağın türk Telekom tarafından kullanılması engellendiği anlamı taşır.
Saygılarımla.