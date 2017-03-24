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2si1 "Kotaları kaldıran" Teknoloji ve Oyun Programı

2 yıl
46,7b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Türknet, internette kotaya son verdi. Intel'den SSD teknolojisinde devrim. AMD, 16 çekirdekli yeni Ryzen işlemcileri Haziran ayında duyuracak. Yeni Need For Speed yolda ve fazlası sizi bekliyor
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Titanfall_2nin_Yeni_Ucretsiz_DLCsi_Detaylandirildi-86456.htm
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Arma_3_Satis_Miktari_Aciklandi-86449.htm

Destiny 2 Posteri Sızdırıldı, Çıkış Tarihi Belli Oldu
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Destiny_2_Posteri_Sizdirildi_Cikis_Tarihi_Belli_Oldu-86448.htm

Dubai’de robot polis dönemi: Mayıs ayında başlıyor!
https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/Dubaide-robot-polis-donemi-Mayis-ayinda-basliyor.htm

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https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Googlein-basi-reklamverenler-ile-dertte-Verizon-ve-ATT-reklamlari-kaldirma-karari-aldi.htm

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https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Facebook-Googlei-yenmek-icin-aralarinda-Amazonun-da-oldugu-sirketlerle-anlasti.htm

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beyazkar35 2 yıl en beğenilen
Sayın Mesut Bey,
Kotalarin kalktığında alt yapının yetersiz olduğunu söylediniz türk Telekom 15 Temmuz sonrası 1 ay boyunca tüm kullanıcılarına kotasız internet sağladı ve forumlarda o sıra kimse internet ile ilgili şikayet de bulunmadılar. Süper online Aralık ayında tüm fiber kullanıcılarına 100 mbit internet verdi yine Aralık ayında forumlar üzerinde süper online için şikayet gözlemlenmiştir. Alt yapının ülke olarak g20 'ye bile girmemiş ülkelere göre çok düşük kaldığı kesinlikle doğrudur. Ancak bu durum türk Telekom, turkcell ve Vodafone gibi şirketlerin alt yapı yatırımlarını sebepsiz yere çok yavaş yapmalarından kaynaklanıyor. Dip not olarak Türk net firması yaptığı yazılı açıklamada türk Telekomun yerel ağina ödediği paranın yurt dışı çıkışına ödediği paranın çok üzerinde olduğudur. Buda yurt içinde boş duran ağın türk Telekom tarafından kullanılması engellendiği anlamı taşır.
Saygılarımla.
Sayın Mesut Bey,Kotalarin kalktığında alt yapının yetersiz olduğunu söylediniz türk Telekom 15 Temmuz sonrası 1 ay boyunca tüm kullanıcılarına kotasız inte...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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hasanasd 2 yıl
ayın birinde herkes tam hızda internet kullanıyor ama bir şey olmuyor.
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intel7mix 2 yıl
mesut çevik halen altyapı yetersiz diyor ama türknet nasılsa kaldırıyor
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DH Misafiri 2 yıl
I do not have any problem about watching the videos in here Texas. Also AdBlock is on.
Regards.
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DH Misafiri 2 yıl
zenmate web firewall da sorun yok. Açılıyor video
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DH Misafiri 2 yıl
Malatyada trambüs var yani metroya tekerlek takın ve elektirk alınan yeri raydan değilde üstten telle yapılıyor acil durumdada biraz benzin var 1. vitesle gidebiliyor 300 kişi kadar alabiliyor.
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Creav 2 yıl
yeni player çok iyi olmuş. eskiden programı açıp izlemek çin işkencesi gibiydi. sadece programı başlatıp hd yapmak için kırk takla atıyordum saçma sapan bir player vardı(hızım 50mbit fiber olmasına rağmen). şimdi hemen tak diye izlemeye başlıyorum. adblock ile de bir sıkıntı yaşamadım. anti-anti adblock da var gerçi ondandır belki de.
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WaylandIZMIR 2 yıl
Birincisi ben adblock kullanıyorum ve videoyu izledim. Sıfır sıkıntı ile. (Superonline fiber)
İkincisi Mesut Çevik gerçekten tam TV adamı. Bence şansını TV de denemeli. Başarılı..
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gangstarap34 2 yıl
Ses yankı yapıyor daha önceki video'larda da oldu düzeltebilirmisiniz!
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_CHARLOTTE_ 2 yıl
Yanlışınız var, kullanıcıya da döşüyorlar...
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KortX 2 yıl
iCloud'un hacklenmesi olayını Apple yalanladı sanırım.
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Speed-Step 2 yıl KortX
KortX
iCloud'un hacklenmesi olayını Apple yalanladı sanırım.

Merhaba,
Evet yalanladılar, el olarak icloud hesaplarına izinsiz girişin kullanıcıların eposta ve benzeri hesaplarının hacklenmesi ile ilişkili olabileceğini söylediler. Yani sistemde açık yok diyorlar.
Sevgiler,
Mesut Çevik
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MaFiAMaX 2 yıl
Windows 10 + Chrome + Adblock Plus ile sorunsuz izledim. Fakat ileri sarınca video baştan başladı.
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kesbi 2 yıl
Seste o kadar eko varki direk kapattım geri. Ayıp ya artık bu kaçıncı.
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