2si1 "Kotasız" Teknoloji ve Oyun Programı #akkolmasaydı

2si1'in bu bölümünde Donanım Haber kullanıcılarına Meclisten gelen desteği, yeni PS4'ü, 1080M'i Intel işlemcilerdeki gizli arka kapıyı ve facebook kurucusunun güvenlik önemlerini konuşuyoruz.

“Adil Kullanım Kotasına Hayır!” kampanyası meclisten destek buldu

https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/Adil-Kullanim-Kotasina-Hayir-kampanyasi-meclisten-destek-buldu.htm



Corsair Vengeance LED DDR4 RAM serisi satışa çıkıyor

https://www.donanimhaber.com/ram/haberleri/Corsair-Vengeance-LED-DDR4-RAM-serisi-satisa-cikiyor.htm



Nvidia GeForce GTX 1080M ortaya çıktı

https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/Nvidia-GeForce-GTX-1080M-ortaya-cikti.htm



Elektrikli yarış aracı dünya hızlanma rekorunu kırdı

https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Elektrikli-yaris-araci-dunya-hizlanma-rekorunu-kirdi.htm



Uzayın yeni yıldızı Hindistan 20 farklı uyduyu tek bir roketle fırlattı

https://www.donanimhaber.com/uzay/haberleri/Uzayin-yeni-yildizi-Hindistan-20-farkli-uyduyu-tek-bir-roketle-firlatti.htm



IBM Watson, sürücüsüz dolmuşların sanal muavini olacak

https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/iBM-Watson-surucusuz-dolmuslarin-sanal-muavini-olacak.htm



Intel işlemcilerde çok gizli bir arka kapı keşfedildi

https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/intel-islemcilerde-cok-gizli-bir-arka-kapi-kesfedildi.htm



Mark Zuckerberg de webcamin üzerini bantla kapatanlar arasında

https://www.donanimhaber.com/sosyal-medya/haberleri/Mark-Zuckerberg-de-webcamin-uzerini-bantla-kapatanlar-arasinda.htm



Microsoft, Chrome'un ne kadar batarya katili olduğunu bir kez daha gösterdi

https://www.donanimhaber.com/tarayicilar/haberleri/Microsoft-Chromeun-ne-kadar-batarya-katili-oldugunu-bir-kez-daha-gosterdi.htm



Google, tıbbi semptoplar aratıldığında doktor olacak

https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Google-tibbi-semptoplar-aratildiginda-doktor-olacak.htm

Google, tıbbi semptoplar aratıldığında doktor olacak