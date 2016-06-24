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2si1 "Kotasız" Teknoloji ve Oyun Programı #akkolmasaydı

3 yıl
49,1b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümünde Donanım Haber kullanıcılarına Meclisten gelen desteği, yeni PS4'ü, 1080M'i Intel işlemcilerdeki gizli arka kapıyı ve facebook kurucusunun güvenlik önemlerini konuşuyoruz.
“Adil Kullanım Kotasına Hayır!” kampanyası meclisten destek buldu
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/Adil-Kullanim-Kotasina-Hayir-kampanyasi-meclisten-destek-buldu.htm

Corsair Vengeance LED DDR4 RAM serisi satışa çıkıyor
https://www.donanimhaber.com/ram/haberleri/Corsair-Vengeance-LED-DDR4-RAM-serisi-satisa-cikiyor.htm

Nvidia GeForce GTX 1080M ortaya çıktı
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/Nvidia-GeForce-GTX-1080M-ortaya-cikti.htm

Elektrikli yarış aracı dünya hızlanma rekorunu kırdı
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Elektrikli-yaris-araci-dunya-hizlanma-rekorunu-kirdi.htm

Uzayın yeni yıldızı Hindistan 20 farklı uyduyu tek bir roketle fırlattı
https://www.donanimhaber.com/uzay/haberleri/Uzayin-yeni-yildizi-Hindistan-20-farkli-uyduyu-tek-bir-roketle-firlatti.htm

IBM Watson, sürücüsüz dolmuşların sanal muavini olacak
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/iBM-Watson-surucusuz-dolmuslarin-sanal-muavini-olacak.htm

Intel işlemcilerde çok gizli bir arka kapı keşfedildi
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/intel-islemcilerde-cok-gizli-bir-arka-kapi-kesfedildi.htm

Mark Zuckerberg de webcamin üzerini bantla kapatanlar arasında
https://www.donanimhaber.com/sosyal-medya/haberleri/Mark-Zuckerberg-de-webcamin-uzerini-bantla-kapatanlar-arasinda.htm

Microsoft, Chrome'un ne kadar batarya katili olduğunu bir kez daha gösterdi
https://www.donanimhaber.com/tarayicilar/haberleri/Microsoft-Chromeun-ne-kadar-batarya-katili-oldugunu-bir-kez-daha-gosterdi.htm
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Psycho53 3 yıl en beğenilen
Mesut Bey. İnsanları Kandırmayalım.
Adil kullanım kotası insanlar için çıkmadı. ISP ler'in yurt dışına açılım hızı düşürülsün ki. ISP yurt dışı bağlantılarına çok daha az para ödeyip %90 kar elde etsin.
Yanlış bilgiler vermeyelim esnetme diye birşey yok. ADSL kullanıyoruz biz hala ,telefon kablosu ile .. Nelerden bahsediyorsunuz. 3 gram yatırım yok , adamlar yıllık 800 milyon ciro yiyiyor.
Kota tamamen kalkmalı. bandwidth adsl sinek gırtlağı kadar , vdsl de biraz daha fazla , günümüzün en iyi teknelojisi fiber de , kırpılmamış düzende en iyi bandwidth i alıyoruz , youtube yurt dışı kaynaklı oldugu için zaten dar olan boğaza bandwidth , daraltması uygulanıyor , ki.. Fazla kazansın beyfendiler..
Mesut Bey. İnsanları Kandırmayalım.Adil kullanım kotası insanlar için çıkmadı. ISP ler'in yurt dışına açılım hızı düşürülsün ki. ISP yurt dışı bağlantıların...
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2 Yanıt Yanıtla +52
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MonacoDoom 3 yıl
TTnet sponsorluğu mu kesti mi hayırdır daha dün akk konusunu silenler bugün akk haberi yapmışlar
1 Yanıt Yanıtla +31
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Emre Kocakaya 3 yıl
Bu arkadas iyi, kalsin
Yanıtla +30
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Pool_TR 3 yıl
Mesut Çevik candır;

Türkiye'nin internetinde kota sınırlaması olması ciddi bir problem mi? Evet
En kısa sürede çözülmesi gerekiyor mu? Evet

fakat, çözülmesi gereken daha önemli sorunlar var. Meclisdekilerin güçlü den yana olup, güçsüzü ezmesi gibi.

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ztealth 3 yıl
millet 970 kullanıyo diyonuz da ben 8600 gt kullanıyorum :D
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DH Misafiri 3 yıl
Mesut abi tatli muhabbetin icin teşekkur ederim abi altyapinin cebri icra yolu ile devletin yaptirmasi nasil olurdu bilmiyorum ama devletimizin yaptirim yapmasi lazim suan evdeki internetim birak akk si normal kullanimda 1.70 mbps
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KortX 3 yıl
İntel için diyecek birşeyim yok. Ülkemizin ürettiği bir işlemci markası olsun gidip onu alalım. Bu konuda AMD'nin de farklı olduğunu düşünmüyorum.
Assassin's Creed serisini Revelations'a kadar %100 bitirmiş biriyim. AC 3'ü cidden severek oynamadım, hatta bitirmedim bile. Oyun orjinal olmasına rağmen. Altair ve Ezio kadar sarmadı nedense. Oyunun da suyu çıktı zaten.
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WoXeD 3 yıl
logoyu değiştirin bu arkadaş çok daha başarılı.diğer arkadaş zorla çıkartılmış gibi duruyordu.bu ayar iyi.
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mavizaman 3 yıl
flood olacak ama tunahanda altından kalmış programın gideri var.
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mavizaman 3 yıl
steam indiirmlerinden bahsedilmemiş sanırım.
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yahyaardadur 3 yıl
Tunahan Çok Yakışmış BÖYLE DEVAM ETMELİ BİZCE
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_BruceWayne_ 3 yıl
Opera candır. Pil tasarruf modu var. Mobilde de veri tasarruf vs modları var. Çok memnunum tavsiye ederim.
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configsYs 3 yıl
crucial balistix tactical tracer led ramler.. corsairin teknolojisini yıllar öncesinden kullanmıştı.. corsair bu konuda bir ilk değil yani.
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