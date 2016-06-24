2si1 "Kotasız" Teknoloji ve Oyun Programı #akkolmasaydı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümünde Donanım Haber kullanıcılarına Meclisten gelen desteği, yeni PS4'ü, 1080M'i Intel işlemcilerdeki gizli arka kapıyı ve facebook kurucusunun güvenlik önemlerini konuşuyoruz.
“Adil Kullanım Kotasına Hayır!” kampanyası meclisten destek buldu
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/Adil-Kullanim-Kotasina-Hayir-kampanyasi-meclisten-destek-buldu.htm
Corsair Vengeance LED DDR4 RAM serisi satışa çıkıyor
https://www.donanimhaber.com/ram/haberleri/Corsair-Vengeance-LED-DDR4-RAM-serisi-satisa-cikiyor.htm
Nvidia GeForce GTX 1080M ortaya çıktı
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/Nvidia-GeForce-GTX-1080M-ortaya-cikti.htm
Elektrikli yarış aracı dünya hızlanma rekorunu kırdı
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Elektrikli-yaris-araci-dunya-hizlanma-rekorunu-kirdi.htm
Uzayın yeni yıldızı Hindistan 20 farklı uyduyu tek bir roketle fırlattı
https://www.donanimhaber.com/uzay/haberleri/Uzayin-yeni-yildizi-Hindistan-20-farkli-uyduyu-tek-bir-roketle-firlatti.htm
IBM Watson, sürücüsüz dolmuşların sanal muavini olacak
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/iBM-Watson-surucusuz-dolmuslarin-sanal-muavini-olacak.htm
Intel işlemcilerde çok gizli bir arka kapı keşfedildi
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/intel-islemcilerde-cok-gizli-bir-arka-kapi-kesfedildi.htm
Mark Zuckerberg de webcamin üzerini bantla kapatanlar arasında
https://www.donanimhaber.com/sosyal-medya/haberleri/Mark-Zuckerberg-de-webcamin-uzerini-bantla-kapatanlar-arasinda.htm
Microsoft, Chrome'un ne kadar batarya katili olduğunu bir kez daha gösterdi
https://www.donanimhaber.com/tarayicilar/haberleri/Microsoft-Chromeun-ne-kadar-batarya-katili-oldugunu-bir-kez-daha-gosterdi.htm
Google, tıbbi semptoplar aratıldığında doktor olacak
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Google-tibbi-semptoplar-aratildiginda-doktor-olacak.htm
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Adil kullanım kotası insanlar için çıkmadı. ISP ler'in yurt dışına açılım hızı düşürülsün ki. ISP yurt dışı bağlantılarına çok daha az para ödeyip %90 kar elde etsin.
Yanlış bilgiler vermeyelim esnetme diye birşey yok. ADSL kullanıyoruz biz hala ,telefon kablosu ile .. Nelerden bahsediyorsunuz. 3 gram yatırım yok , adamlar yıllık 800 milyon ciro yiyiyor.
Kota tamamen kalkmalı. bandwidth adsl sinek gırtlağı kadar , vdsl de biraz daha fazla , günümüzün en iyi teknelojisi fiber de , kırpılmamış düzende en iyi bandwidth i alıyoruz , youtube yurt dışı kaynaklı oldugu için zaten dar olan boğaza bandwidth , daraltması uygulanıyor , ki.. Fazla kazansın beyfendiler..