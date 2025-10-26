Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apartmanları bir günde ısı pompasına geçiren sistem: The Cube

    Enercube isimli girişim, The Cube isimli tek bir konteyner içine sığan tüm bileşenlerile  bir gün içinde bütün apartmanı ısı pompasına geçiriyor. The Cube'un avantajları neler?

    Apartmanları bir günde ısı pompasına geçiren sistem: The Cube Tam Boyutta Gör
    Elektriği yenilenebilir kaynaklardan üretmenin yollarını bulmuş olsak da evlerin yenilenebilir şekilde ısınmasını sağlamak önümüzdeki en büyük zorluklardan birisi. Bu soruna şimdilik en iyi çözüm yenilenebilir elektrik ile çalışan ısı pompaları olarak gözüküyor. Ancak bu sistemler genelde evlerin sistem odalarına parça parça monte edilmekte. Bu sistemler genelde müstakil bir evin tüm ihtiyacını karşılayabilirken apartmanın ihtiyacını karşılamaktan çok uzaklar, kaldı ki apartmanın hali hazırda ısıtma sistemine entegre edilmesi başka bir zorluk.

    Avusturya merkezli EnerCube adlı girişim, bu sorunu kökten çözmek için “The Cube” adını verdiği yenilikçi bir sistem geliştirdi. Tüm ısıtma ve sıcak su ekipmanlarını konteyner benzeri tek bir kutuya sığdıran sistem, apartmanlara dokunmadan sadece boru bağlantısı yapılarak kurulabiliyor. Üstelik bu dönüşüm, yalnızca bir günde tamamlanabiliyor.

    Bu nedenle Avusturya’da kurulan EnerCube adlı girişim, kendi tasarlayıp ürettiği bir konteynıra benzeyen kutunun içine sığdırdığı tüm sistemler ile bir apartmandaki evlerin sıcak su ve ısıtma ihtiyacını apartmana dokunmadan karşılamakta. The Cube’ün en küçük modeli 4 ila 16 daireye (15–40 kW), en büyük modeli ise 25 ila 60 daireye (85–125 kW) kadar ısı ve sıcak su sağlayabiliyor.

    Apartmanları bir günde ısı pompasına geçiren sistem: The Cube Tam Boyutta Gör

    The Cube'ün içine sığdırılan sistemler şu şekilde,

    • Propan bazlı hava kaynaklı ısı pompası
    • Isı depolama üniteleri
    • Sıcak su hazırlama
    • Devir daim pompaları
    • Basınç vanaları 
    • Elektrik sistemleri
    • Kontrol ünitesi
    • Ses yalıtımı 

    Fabrika ortamında üretilen modül, sahada uygun bir zemine yerleştirildikten sonra apartman sistemine bağlanıyor. Bu sistemlerin en küçüğü 4,9 metre x 2,5 metre boyutlara, en büyüğü 8.2 metre x 2.6 metre boyutlara sahip.

    Hava temelli ısı kaynağı ile çalışan sistem 9°C hava sıcaklığında dahi 60°C sıcaklığında sıcak su tedariki sağlarken ulaştığı COP değeri 4.0’dan fazla. Yani şebekeden çektiği her 1 kWh elektrik için 4 kWh’den fazla ısı üretiyor. Böyle yüksek verime ulaşmasındaki en büyük nedenler birisi olarak Propan bazlı ısı değiştirici sıvıyı kullanması. Firmanın iddiasına göre konvansiyonel ısı pompalarına göre kendi sistemleri yüzde 36 daha fazla verimli. Ses yalıtımı konusuna özellikle eğilmişler ve kutunun içine ses bariyerleri yerleştirdikleri için ısı pompasının sesini diğerlerine göre yarı yarıya azaltmışlar.

    Firma şimdiye kadar 30 tane ürünü kendi içerisinde üretmeyi başarmış ve Almanya’da çok büyük bir ev kiralama şirketinin (Vonavia) apartmalarına yıl sonuna kadar kuracak. Aynı şirketin 1000 apartmanı içinde benzer ürün siparişi aldı ve bu siparişi karşılamak için başka bir seri üretim firması ile ( DFA Demonstrationsfabrik Aachen ) anlaştı. Seri üretimi yakında başlayacak. Bu sayede 20.000 evin 2029 sonuna kadar yenilebilir enerjiye geçmesi planlanıyor. İlk yatırım maliyeti yüksek olsa da, binaların yıllık ısıtma ve sıcak su giderlerinde %50’ye varan tasarruf sağlanması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    HAMZA0 2 saat önce

    alıyorum bir tane

    K
    koçari 19 saat önce

    ...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kaza tutanağı e devlete ne zaman düşer ofis bilgisayarı önerisi 0530 kime ait kesilen elektrik nasıl açılır sifonu çekince klozet alttan su kaçırıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G10
    HP 255 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum