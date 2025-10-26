Apartmanları bir günde ısı pompasına geçiren sistem: The Cube

Öğretim üyesi anne ve iş adamı babadan olma bendeniz. Annemin araştırmacı ve eğitmen kimliği ile babamın girişimci ve yönetici kimliğini birleştirerek Donanimhaber.com'u istemeden kurdum.

Tam Boyutta Gör Elektriği yenilenebilir kaynaklardan üretmenin yollarını bulmuş olsak da evlerin yenilenebilir şekilde ısınmasını sağlamak önümüzdeki en büyük zorluklardan birisi. Bu soruna şimdilik en iyi çözüm yenilenebilir elektrik ile çalışan ısı pompaları olarak gözüküyor. Ancak bu sistemler genelde evlerin sistem odalarına parça parça monte edilmekte. Bu sistemler genelde müstakil bir evin tüm ihtiyacını karşılayabilirken apartmanın ihtiyacını karşılamaktan çok uzaklar, kaldı ki apartmanın hali hazırda ısıtma sistemine entegre edilmesi başka bir zorluk.

Avusturya merkezli EnerCube adlı girişim, bu sorunu kökten çözmek için “The Cube” adını verdiği yenilikçi bir sistem geliştirdi. Tüm ısıtma ve sıcak su ekipmanlarını konteyner benzeri tek bir kutuya sığdıran sistem, apartmanlara dokunmadan sadece boru bağlantısı yapılarak kurulabiliyor. Üstelik bu dönüşüm, yalnızca bir günde tamamlanabiliyor.

Bu nedenle Avusturya’da kurulan EnerCube adlı girişim, kendi tasarlayıp ürettiği bir konteynıra benzeyen kutunun içine sığdırdığı tüm sistemler ile bir apartmandaki evlerin sıcak su ve ısıtma ihtiyacını apartmana dokunmadan karşılamakta. The Cube’ün en küçük modeli 4 ila 16 daireye (15–40 kW), en büyük modeli ise 25 ila 60 daireye (85–125 kW) kadar ısı ve sıcak su sağlayabiliyor.

The Cube'ün içine sığdırılan sistemler şu şekilde,

Propan bazlı hava kaynaklı ısı pompası

Isı depolama üniteleri

Sıcak su hazırlama

Devir daim pompaları

Basınç vanaları

Elektrik sistemleri

Kontrol ünitesi

Ses yalıtımı

Fabrika ortamında üretilen modül, sahada uygun bir zemine yerleştirildikten sonra apartman sistemine bağlanıyor. Bu sistemlerin en küçüğü 4,9 metre x 2,5 metre boyutlara, en büyüğü 8.2 metre x 2.6 metre boyutlara sahip.

Hava temelli ısı kaynağı ile çalışan sistem 9°C hava sıcaklığında dahi 60°C sıcaklığında sıcak su tedariki sağlarken ulaştığı COP değeri 4.0’dan fazla. Yani şebekeden çektiği her 1 kWh elektrik için 4 kWh’den fazla ısı üretiyor. Böyle yüksek verime ulaşmasındaki en büyük nedenler birisi olarak Propan bazlı ısı değiştirici sıvıyı kullanması. Firmanın iddiasına göre konvansiyonel ısı pompalarına göre kendi sistemleri yüzde 36 daha fazla verimli. Ses yalıtımı konusuna özellikle eğilmişler ve kutunun içine ses bariyerleri yerleştirdikleri için ısı pompasının sesini diğerlerine göre yarı yarıya azaltmışlar.

Firma şimdiye kadar 30 tane ürünü kendi içerisinde üretmeyi başarmış ve Almanya’da çok büyük bir ev kiralama şirketinin (Vonavia) apartmalarına yıl sonuna kadar kuracak. Aynı şirketin 1000 apartmanı içinde benzer ürün siparişi aldı ve bu siparişi karşılamak için başka bir seri üretim firması ile ( DFA Demonstrationsfabrik Aachen ) anlaştı. Seri üretimi yakında başlayacak. Bu sayede 20.000 evin 2029 sonuna kadar yenilebilir enerjiye geçmesi planlanıyor. İlk yatırım maliyeti yüksek olsa da, binaların yıllık ısıtma ve sıcak su giderlerinde %50’ye varan tasarruf sağlanması bekleniyor.

