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2si1 "Marslı" Teknoloji ve Oyun Programı

2 yıl
29,8b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümünde ölümü kabul eden Mars yolcuları, Türk İnterneti Geliştirme Kurulu, Avrupanın en büyük gözlem evinin Türkiye'de kuruluyor oluşu ve fazlası sizleri bekliyor.
Üyeleri 3.5 aydır atanamayan İnternet Geliştirme Kurulu göreve başladı
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Uyeleri-35-aydir-atanamayan-internet-Gelistirme-Kurulu-goreve-basladi.htm

Türkiye’ye yerli tasarıma sahip olacak dev teleskop: Avrupa’nın en büyüğü
https://www.donanimhaber.com/uzay/haberleri/Turkiyeye-yerli-tasarima-sahip-olacak-dev-teleskop-Avrupanin-en-buyugu.htm

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan önemli "yaz saati" uyarısı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Bilgi-Teknolojileri-ve-iletisim-Kurumundan-onemli-yaz-saati-uyarisi.htm

MasterCard'ın selfie ile ödeme yöntemi hayata geçiriliyor
https://www.donanimhaber.com/mobil-uygulamalar/haberleri/MasterCardin-selfie-ile-odeme-yontemi-hayata-geciriliyor.htm

Elon Musk: Mars'a gidecek ilk insanlar ölmeye hazır olmalı
https://www.donanimhaber.com/uzay/haberleri/Elon-Musk-Marsa-gidecek-ilk-insanlar-olmeye-hazir-olmali.htm

AMD grafik pazarındaki payını arttırıyor
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-grafik-pazarindaki-payini-arttiriyor.htm

Standart Ethernet kabloları üzerinden 5Gbps hız mümkün oluyor
https://www.donanimhaber.com/ag-urunleri/haberleri/Standart-Ethernet-kablolari-uzerinden-5Gbps-hiz-mumkun-oluyor.htm

Spotify’ın ücretsiz sürümü malware içeren reklamlar gösteriyor
https://www.donanimhaber.com/diger-yazilim/haberleri/Spotifyin-ucretsiz-surumu-malware-iceren-reklamlar-gosteriyor.htm

Watch hyper-realistic Japanese CGI schoolgirl move for the first time
http://mashable.com/2016/10/06/saya-japanese-cgi-animation/?utm_cid=hp-h-3#vKmp.z4LTiqf

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Speed-Step 2 yıl en beğenilen
Merhaba,

Mars konusundaki görüşlerimin arkasındayım zira bugün Marsa gitmeyi ve orada hayat kurmayı dillendiren ülkelerin ürettiği silahlarla her gün yüzlerce masumun öldürüldüğü bir dünyada yaşıyoruz.

Bugün uzay yarışında milyonlar harcayanlar bu paraları kendi elleriyle besleyip büyüttükleri teröristleri musallat ettikleri ülkelere silah satarak elde ediyorlar.

Yıl olmuş 2016, iç savaştan kaçarken denizde boğulan çocuk ölülerini sahilden topluyoruz ve evet bu Marsa gitme arzusu içinde olanlar çoktan sınırlarına setler ve duvarlar ördüler ki bu insanların bırakın canlı hallerini ölüleri dahi sınırlarına giremesin.

Tüm bunlar olup biterken dünyada açlık ve savaş kalmamış gibi Marsa ilk kim gidecek goygoyu beni gram heyecanlandırmıyor. Dünyadaki asıl sorunlar çözülmediği sürece de heyecanlandırmayacak.

Ellerinde olsa bu Mars yolunca harcadıklarının yarısı ile bir çok soruna çare bulabilecek tiplerin de giderken ölebilirsiniz ha demesine rağmen oraya gitmek için milyonlar dökenleri de aklım almayacak.

Bilimsel gelişmeler hep meraktan olmuştur diyenlere de doğrudur bilim adamı genelde insanlık yararına çalışır ve dizginlenemez merakı insanlık için yararlı şeylere kapı açar fakat özel şirketlerin işi para kazanmaktır.

Sevgiler,
Mesut Çevik
Merhaba,Mars konusundaki görüşlerimin arkasındayım zira bugün Marsa gitmeyi ve orada hayat kurmayı dillendiren ülkelerin ürettiği silahlarla her gün y...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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Jaraxxus 2 yıl
Marsa gitme konusundaki fikirlerinizle malesef aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Evet Afrika da bir çok insan aç durumda ama bu demek değil ki yatırım Marsa yapılmasa Afrika'ya gidecek. Ülkeler olarak Afrika'ya yapılacak olan yardım, bu projeye yatırılan parayla çokta bir ilgisi yok. İsteseler 1 ayda biter oradaki açlık, bitmeyen sistemin, rejimin düzensizliği.

Yani çok şaşırdım şöyle dakika 17'den sonra tam bir Türk kafası gördüm ama 20. yüzyıl sonrası Türk kafası. Ne yapıcaz ağğbi? Kahve mi orası Mesut bey? 14 milyar yıllık geçmişi olan bu dünyada yaşıyoruz ve ateş yakmaktan yüzlerce kat binalar diken bir dünya olduk. Siz hala Marsa gidip ne yapacağız, dünyada daha balta girmemiş ormanlar var diye konuşuyorsunuz. Eğer bugün sizler bu yayını yapabiliyorsanız insanoğlu merak etti diye oldu. M. Faraday kendi yüzyılında elektromanyetik kuvveti keşfetmeseydi bunu, belki bu yayını yapmanız 10 yıl sonra olacaktı.

Yani merak ediyoruz. Acaba o toprakların altında ne var, hangi tür mineralleri içeriyor, acaba herhangi bir yaşam formu var mı? Veya herhangi farklı bir element içeriyor mu? Tarihi nedir, insanlığın geçmişi ile ilgili bir kayıt var mı... Bir sürü sorulara ve daha fazlasına cevap olabilecek bir proje. Ve bu böyle devam etmek zorundaki Güneş sistemi kabuğumuzdan hatta Samanyolu Galaksisinden ötesine çıkalım. Keşfedelim ve kendimizi geliştirelim. Ama bunu geliştiren insanlar millet olarak bizi ekonomik, siyasal politikalar yüzünden geri bırakmak zorunda kalmasın ki bizlerde bir şeyler yapalım. Yani şu kafadan kurtulalım. Uzun zamandır izlemiyordum 2si1 programını Marslı deyince dikkatimi çekti şöyle bakayım dedim ama açıkcası açtığıma pişman oldum.

Eğer mars hakkında yapılan çalışmalara özellikle mineral haritalaması hakkında bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlar aşağıdaki Avrupa Uzay Ajansının verilerine bakabilir
sci.esa.int/...
Gördüğünüz gibi ön çalışmalar yapılıyor hava fotoğraflarından alınan bilgiler eşliğinde en ince detayına kadar öğreniliyor ve ardından keşif için gidiliyor, gidilmek zorunda da zaten.
Marsa gitme konusundaki fikirlerinizle malesef aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Evet Afrika da bir çok insan aç durumda ama bu demek değil ki yatırım Marsa ya...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Tensi 2 yıl
Hayatinda James Webb kelimesini duymamis insanlara 26 yasindaki Hubble i ornek gosterip Avrupa'nin en buyuk teleskobunu yapiyoruz demek. Yapilmasi buyuk basari Turkiye icin. Elbette bilime para aktarilmasi da cok buyuk bir gelisme. Ama gelgor ki dogan gorunumlu sahine binerken Veyron'a camur atinca insanlar yapilanlari ciddiye almiyorlar. Alay kousu oluyor bu gelismeler. Arkadaslar, bizde de calismalar basladi, 10 sene sonra meyvelerini gorecegiz, 20 sene sonra tamamen kendimize yeter hale gelecegiz dense en muhalif bile destek verir. Ama satin aldigin urun ya da patenti sanki kendin bir seyler icat etmis gibi lanse etmeye calisinca komik olmayi birak kepaze oluyorsun, ustelik bunun farkina varmayacak kadar aciz gorunuyorsun. Bakalim ne zaman yazilanlari dogru anlamaya basliyacaklar.
Hayatinda James Webb kelimesini duymamis insanlara 26 yasindaki Hubble i ornek gosterip Avrupa'nin en buyuk teleskobunu yapiyoruz demek. Yapilmasi buyuk basari ...
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burhanezidane 2 yıl
Gökhan kardeşimiz muhalif kanat gibi:)
Milli ve yerli olan herseye olumlu/olumsuz eleştiri kattığın ve gündeme getirdiğin için teşekkürler Mesut ÇEVİK...
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DH Misafiri 2 yıl
Nvidia'nın pazar payının düşmesi pazardaki eski nesil kartların çokluğundan. Eski nesil kartları eritmeye çalışırken yeni gelen kartlar çok pahalı oluyor.
Malum geçtiğimiz dönem yazdı ve bu işlerden az çok anlayan biri olarak çevremdeki arkadaşlarıma çokça bilgisayar topladım ve önerilerde bulundum. Hiç anlamayanlar ve bütçesi düşük olanlar için genelde F/p bakımından amd kullandık. Biraz daha anlayalanlara da genel piyasa durumu hakkında bilgi verince amd tercih eden de bayağı oldu. Hatta bu işlerden yine çok anlamayan bir arkadaşım kendi araştırma yapınca bütçesi olmasına rağmen,"ben zaten monitör de alıcam onu freesync alıp rx 480 kullanmayı düşünüyorum" dedi. Diğer bir tanesi de 1060'da sli yapamıyorum ilerde bir tane daha almak istersem diye düşünüp rx 480'e yöneldi. Ve en çok önerdiğim, alınan kart da rx 470 oldu.
Yani Nvidia karlı kalıyordur hala ama 1060 hamlesi o kadar da yerinde olamadı. Fiyatı söylenenden çok pahalı geldi. Piyasada 970 bulunmasından ötürü de indiremiyorlar fiyatı. O yüzden biraz daha pay kaybederler büyük ihtimalle. Ama tekno market stoklarına yeni giren 1060 öncekilere göre daha ucuz olmaya başladı.
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DigitalWorld 2 yıl
Mesut abi.
Şimdi teleskop hakkında bir kaç şey söyleyeyim. Tasarımını bizim mühendislerimiz yapacak.
Yani basitçe örnek vermek gerekir ise. Işığın lensten geçerken ne kadar kırılacağı. Lensin genişliği. Lensler arası mesafe. Misafirler için kullanılacak koltuklar ve tuvaletin kaç kişilik olacağı gibi işin sayısal ortamda tasarlanması Türk ler tarafından yapılacak.
Ancak lens ile ilgili yüzlerce karmaşık hesaplamayı yapmak gerçekten çok zor olsa da ve kolay bir şey olmasa da.
İş üretime gelince bu çok farklı bir şey. Belki Devrim Arabaları filmini izlemişsinizdir. Orada hatırlar mısınız motor bloğunu yaptıkları kısmı. Hesaplamaları yapmalarına ve uygun alaşımı kullanmalarına rağmen olmuyordu. Sonunda döküm yöntemini değiştirmişlerdi.
Aynısı burada da geçerli. Nasa pek çok astronot yaşamı karşılığında bir ders edindi mesela. O da uzayda bir uçlu kalem ucu bile ölümcül olabilir.
Sonuçta işin bu kısmını bizim öğrencilerimiz bilmiyor. Elbette uğraşarak yapabilirler ama bu tecrübeyi edinmek hem çok çok uzun bir zamana hem de inanılmaz maliyete sebebiyet verir. Zira bir tek teleskop yapmak için muhtemelen aynı teleskobu 40 defa yapıp başarısız olmaları gerekecek.
Kısacası hesaplamayı yalayıp yutmuş mühendislerimiz için üretim tecrübesi olacak. Bir iki teleskobu yurt dışında uzmanlar ile üretecekler. Sonra öğrenip nasıl yapılacağını ülkemizde öğretecekler. Bir kişi 10 kişiyi. 10 kişi 100 kişiyi. 100 kişi 1000 kişiyi.
Bunu sizin daha yakın olduğunuz şekilde anlatayım. Bir işlemcinin mimarisini çizebilirsiniz. Ama üretmek ayrı bir olay. Apple o yüzden işlemcisini kendi üretmiyor da hazırda bu konuda uzmanlaşmış firmalara ürettiriyor. Amerikayı tekrar keşfetmiyor. Yoksa fabrika kurmak zor iş değil apple da para bol zaten. Olay yetişmiş elemanda. Öyle hık dediğin zaman senin çizdiğin ürünü banttan çıkaracak adam sayısı o kadar fazla değil. Olanlar da zaten İntel Samsung gibi firmalar tarafından kapılıyor.
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fatihc 2 yıl
fifa 17 kısımı müthiş olmuş :D
ben oynamıyorum bende oynamıyorum ama güzel gibi zaten almak zorundasınız, hadi eyvallah
:D
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dede17 2 yıl
Ya ben zaten herzaman diyorum ne geriği var marsa gitmeye 7500 km2 daha büyük gezegenlere gidelim en az 130000 km2 olsun
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dede17 2 yıl
Ee arkadaşım sizde gidin habercilik yapın teleskop ile ilgili gidin konu ile ilgili muhattapları bulun röportaj iseteyin zorlayacak sorular sorun bunun hem ülkeye hem size katkısı olır
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Sakomo 2 yıl
Mesut abi, Marsa gitmek insanlık için müthiş teknolojik bir sıçrama demek, yeni kaynaklara ulaşmak demek, evreni ve Dünyayı bir de Mars üzerinden gözlemlemek demek. Bu işin faydalarını say say bitmez.
Tipik Türk insanı, yapanlara sadece akıl veririz ama iş kendimize gelince ne Marsa gitmek isteriz ne de Afrikaya yardım etmek. Mesut abi şiddetle kınıyorum seni :), hele hele senden hiç beklemezdim. Saygılarımla.
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gaussfire 2 yıl
ya sayın mesut çevik bu hafta ne kadar boş yorum yaptınız yahu. yok mars a niye gidiyolar aynı ortam çölde var, yok mafia 3 e 30 fps kilidine laf söyleyenler oynamasın ben sizi böyle bilmezdim. ya bilmediğiniz konulara yorum yapmayın ya da mantıklı yorum yapın
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ysngrkn 2 yıl
Nasıl ya şimdi 1 saat fazla oruç tutacağız ..
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michael01 2 yıl
3 Aylık paket haziran başı 1 liraydı.satın aldım premium sonra direk iptal ettim. 1 liraya 3 ay premium kullandım .
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