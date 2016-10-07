2si1 "Marslı" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in bu bölümünde ölümü kabul eden Mars yolcuları, Türk İnterneti Geliştirme Kurulu, Avrupanın en büyük gözlem evinin Türkiye'de kuruluyor oluşu ve fazlası sizleri bekliyor.

Üyeleri 3.5 aydır atanamayan İnternet Geliştirme Kurulu göreve başladı

https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Uyeleri-35-aydir-atanamayan-internet-Gelistirme-Kurulu-goreve-basladi.htm



Türkiye’ye yerli tasarıma sahip olacak dev teleskop: Avrupa’nın en büyüğü

https://www.donanimhaber.com/uzay/haberleri/Turkiyeye-yerli-tasarima-sahip-olacak-dev-teleskop-Avrupanin-en-buyugu.htm



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan önemli "yaz saati" uyarısı

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Bilgi-Teknolojileri-ve-iletisim-Kurumundan-onemli-yaz-saati-uyarisi.htm



MasterCard'ın selfie ile ödeme yöntemi hayata geçiriliyor

https://www.donanimhaber.com/mobil-uygulamalar/haberleri/MasterCardin-selfie-ile-odeme-yontemi-hayata-geciriliyor.htm



Elon Musk: Mars'a gidecek ilk insanlar ölmeye hazır olmalı

https://www.donanimhaber.com/uzay/haberleri/Elon-Musk-Marsa-gidecek-ilk-insanlar-olmeye-hazir-olmali.htm



AMD grafik pazarındaki payını arttırıyor

https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-grafik-pazarindaki-payini-arttiriyor.htm



Standart Ethernet kabloları üzerinden 5Gbps hız mümkün oluyor

https://www.donanimhaber.com/ag-urunleri/haberleri/Standart-Ethernet-kablolari-uzerinden-5Gbps-hiz-mumkun-oluyor.htm



Spotify’ın ücretsiz sürümü malware içeren reklamlar gösteriyor

https://www.donanimhaber.com/diger-yazilim/haberleri/Spotifyin-ucretsiz-surumu-malware-iceren-reklamlar-gosteriyor.htm



Watch hyper-realistic Japanese CGI schoolgirl move for the first time

http://mashable.com/2016/10/06/saya-japanese-cgi-animation/?utm_cid=hp-h-3#vKmp.z4LTiqf