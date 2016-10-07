2si1 "Marslı" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümünde ölümü kabul eden Mars yolcuları, Türk İnterneti Geliştirme Kurulu, Avrupanın en büyük gözlem evinin Türkiye'de kuruluyor oluşu ve fazlası sizleri bekliyor.
Üyeleri 3.5 aydır atanamayan İnternet Geliştirme Kurulu göreve başladı
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Uyeleri-35-aydir-atanamayan-internet-Gelistirme-Kurulu-goreve-basladi.htm
Türkiye’ye yerli tasarıma sahip olacak dev teleskop: Avrupa’nın en büyüğü
https://www.donanimhaber.com/uzay/haberleri/Turkiyeye-yerli-tasarima-sahip-olacak-dev-teleskop-Avrupanin-en-buyugu.htm
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan önemli "yaz saati" uyarısı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Bilgi-Teknolojileri-ve-iletisim-Kurumundan-onemli-yaz-saati-uyarisi.htm
MasterCard'ın selfie ile ödeme yöntemi hayata geçiriliyor
https://www.donanimhaber.com/mobil-uygulamalar/haberleri/MasterCardin-selfie-ile-odeme-yontemi-hayata-geciriliyor.htm
Elon Musk: Mars'a gidecek ilk insanlar ölmeye hazır olmalı
https://www.donanimhaber.com/uzay/haberleri/Elon-Musk-Marsa-gidecek-ilk-insanlar-olmeye-hazir-olmali.htm
AMD grafik pazarındaki payını arttırıyor
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-grafik-pazarindaki-payini-arttiriyor.htm
Standart Ethernet kabloları üzerinden 5Gbps hız mümkün oluyor
https://www.donanimhaber.com/ag-urunleri/haberleri/Standart-Ethernet-kablolari-uzerinden-5Gbps-hiz-mumkun-oluyor.htm
Spotify’ın ücretsiz sürümü malware içeren reklamlar gösteriyor
https://www.donanimhaber.com/diger-yazilim/haberleri/Spotifyin-ucretsiz-surumu-malware-iceren-reklamlar-gosteriyor.htm
Watch hyper-realistic Japanese CGI schoolgirl move for the first time
http://mashable.com/2016/10/06/saya-japanese-cgi-animation/?utm_cid=hp-h-3#vKmp.z4LTiqf
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Uyeleri-35-aydir-atanamayan-internet-Gelistirme-Kurulu-goreve-basladi.htm
Türkiye’ye yerli tasarıma sahip olacak dev teleskop: Avrupa’nın en büyüğü
https://www.donanimhaber.com/uzay/haberleri/Turkiyeye-yerli-tasarima-sahip-olacak-dev-teleskop-Avrupanin-en-buyugu.htm
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan önemli "yaz saati" uyarısı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Bilgi-Teknolojileri-ve-iletisim-Kurumundan-onemli-yaz-saati-uyarisi.htm
MasterCard'ın selfie ile ödeme yöntemi hayata geçiriliyor
https://www.donanimhaber.com/mobil-uygulamalar/haberleri/MasterCardin-selfie-ile-odeme-yontemi-hayata-geciriliyor.htm
Elon Musk: Mars'a gidecek ilk insanlar ölmeye hazır olmalı
https://www.donanimhaber.com/uzay/haberleri/Elon-Musk-Marsa-gidecek-ilk-insanlar-olmeye-hazir-olmali.htm
AMD grafik pazarındaki payını arttırıyor
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-grafik-pazarindaki-payini-arttiriyor.htm
Standart Ethernet kabloları üzerinden 5Gbps hız mümkün oluyor
https://www.donanimhaber.com/ag-urunleri/haberleri/Standart-Ethernet-kablolari-uzerinden-5Gbps-hiz-mumkun-oluyor.htm
Spotify’ın ücretsiz sürümü malware içeren reklamlar gösteriyor
https://www.donanimhaber.com/diger-yazilim/haberleri/Spotifyin-ucretsiz-surumu-malware-iceren-reklamlar-gosteriyor.htm
Watch hyper-realistic Japanese CGI schoolgirl move for the first time
http://mashable.com/2016/10/06/saya-japanese-cgi-animation/?utm_cid=hp-h-3#vKmp.z4LTiqf
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Mars konusundaki görüşlerimin arkasındayım zira bugün Marsa gitmeyi ve orada hayat kurmayı dillendiren ülkelerin ürettiği silahlarla her gün yüzlerce masumun öldürüldüğü bir dünyada yaşıyoruz.
Bugün uzay yarışında milyonlar harcayanlar bu paraları kendi elleriyle besleyip büyüttükleri teröristleri musallat ettikleri ülkelere silah satarak elde ediyorlar.
Yıl olmuş 2016, iç savaştan kaçarken denizde boğulan çocuk ölülerini sahilden topluyoruz ve evet bu Marsa gitme arzusu içinde olanlar çoktan sınırlarına setler ve duvarlar ördüler ki bu insanların bırakın canlı hallerini ölüleri dahi sınırlarına giremesin.
Tüm bunlar olup biterken dünyada açlık ve savaş kalmamış gibi Marsa ilk kim gidecek goygoyu beni gram heyecanlandırmıyor. Dünyadaki asıl sorunlar çözülmediği sürece de heyecanlandırmayacak.
Ellerinde olsa bu Mars yolunca harcadıklarının yarısı ile bir çok soruna çare bulabilecek tiplerin de giderken ölebilirsiniz ha demesine rağmen oraya gitmek için milyonlar dökenleri de aklım almayacak.
Bilimsel gelişmeler hep meraktan olmuştur diyenlere de doğrudur bilim adamı genelde insanlık yararına çalışır ve dizginlenemez merakı insanlık için yararlı şeylere kapı açar fakat özel şirketlerin işi para kazanmaktır.
Sevgiler,
Mesut Çevik
Yani çok şaşırdım şöyle dakika 17'den sonra tam bir Türk kafası gördüm ama 20. yüzyıl sonrası Türk kafası. Ne yapıcaz ağğbi? Kahve mi orası Mesut bey? 14 milyar yıllık geçmişi olan bu dünyada yaşıyoruz ve ateş yakmaktan yüzlerce kat binalar diken bir dünya olduk. Siz hala Marsa gidip ne yapacağız, dünyada daha balta girmemiş ormanlar var diye konuşuyorsunuz. Eğer bugün sizler bu yayını yapabiliyorsanız insanoğlu merak etti diye oldu. M. Faraday kendi yüzyılında elektromanyetik kuvveti keşfetmeseydi bunu, belki bu yayını yapmanız 10 yıl sonra olacaktı.
Yani merak ediyoruz. Acaba o toprakların altında ne var, hangi tür mineralleri içeriyor, acaba herhangi bir yaşam formu var mı? Veya herhangi farklı bir element içeriyor mu? Tarihi nedir, insanlığın geçmişi ile ilgili bir kayıt var mı... Bir sürü sorulara ve daha fazlasına cevap olabilecek bir proje. Ve bu böyle devam etmek zorundaki Güneş sistemi kabuğumuzdan hatta Samanyolu Galaksisinden ötesine çıkalım. Keşfedelim ve kendimizi geliştirelim. Ama bunu geliştiren insanlar millet olarak bizi ekonomik, siyasal politikalar yüzünden geri bırakmak zorunda kalmasın ki bizlerde bir şeyler yapalım. Yani şu kafadan kurtulalım. Uzun zamandır izlemiyordum 2si1 programını Marslı deyince dikkatimi çekti şöyle bakayım dedim ama açıkcası açtığıma pişman oldum.
Eğer mars hakkında yapılan çalışmalara özellikle mineral haritalaması hakkında bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlar aşağıdaki Avrupa Uzay Ajansının verilerine bakabilir
sci.esa.int/...
Gördüğünüz gibi ön çalışmalar yapılıyor hava fotoğraflarından alınan bilgiler eşliğinde en ince detayına kadar öğreniliyor ve ardından keşif için gidiliyor, gidilmek zorunda da zaten.