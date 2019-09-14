2si1 | Milli insansız savaş uçağı ilk testi geçti

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümünde milli insansız savaş uçağımızı, elektronik sigaranın tehlikelerini, cep telefonlarında keşfedilen güvenlik açığını ve oyun dünyasından merakla beklenen pek çok oyunu konuşuyoruz.
Yayın akışı:
00:19 Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Akıncı İHA’nın motoru çalıştırıldı
04:39 CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
10:54 Mount & Blade II: Bannerlord, Mart 2020'de erken erişime açılacak
11:59 Need for Speed Heat'te loot box olmayacak
12:28 Marvel's Avengers'tan oldukça etkileyici bir oynanış videosu yayınlandı
12:43 Dying Light 2'den 26 dakikalık oynanış videosu
13:15 Chang’e 4 uzay aracı, Ay’ın karanlık yüzeyinde tuhaf bir madde buldu
15:02 Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde uçtu
21:36 Yeni Resident Evil oyunu 9 Eylül'de gösterilecek
22:42 Yakuza 7 geliyor
26:47 Google ekibi iPhone'larda açık keşfetti
35:44 Cyberpunk 2077'den sonra yeni Witcher ve Cyberpunk oyunları gelecek
00:19 Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Akıncı İHA’nın motoru çalıştırıldı
04:39 CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
10:54 Mount & Blade II: Bannerlord, Mart 2020'de erken erişime açılacak
11:59 Need for Speed Heat'te loot box olmayacak
12:28 Marvel's Avengers'tan oldukça etkileyici bir oynanış videosu yayınlandı
12:43 Dying Light 2'den 26 dakikalık oynanış videosu
13:15 Chang’e 4 uzay aracı, Ay’ın karanlık yüzeyinde tuhaf bir madde buldu
15:02 Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde uçtu
21:36 Yeni Resident Evil oyunu 9 Eylül'de gösterilecek
22:42 Yakuza 7 geliyor
26:47 Google ekibi iPhone'larda açık keşfetti
35:44 Cyberpunk 2077'den sonra yeni Witcher ve Cyberpunk oyunları gelecek
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Apple, Google'yi aslında bu açığın çok önemli olmadığı ve durduk yere korku yarattığı söylemleriyle suçluyor. Malum, yaşanan tüm olaylara rağmen Apple'nin yazılımı Google'ninkilerden güvenlidir algısı yaratılıyor ve korunmaya çalışılıyor. Google de zaten bu yanlış algıyı yıkmaya çalışıyor ve aynı zamanda insanları bilgilendiriyor.
Her neyse, bu açığın diğer işletim sistemlerinde de var olduğu sadece asılsız bir iddia. Kanıtlanmışsa kimin açıkladığını, belgelendirdiğini öğrenmek isterim. Aslında ortada kanıtlı, belgeli bir şey olmamasına rağmen; Forbes'e konuşan kaynak kimliğinin gizli tutulmasını talep ederken; söyledikleri iddiadan öteye geçemezken "aslında şöyle olduğu ortaya çıktı" gibi söylemler Donanım Haber'e yakışmıyor. Zaten bu konuda Microsoft'un falan açıklaması da mevcut ve Microsoft "Google açıklamasında nokta atışı olarak iPhone'lere özel bir açığın kullanıldığından bahsetti, Google bize şimdiye kadar benzer bir bilgi vermedi." diyor.