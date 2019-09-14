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    2si1 | Milli insansız savaş uçağı ilk testi geçti

    1 hf.
    2,9b
    1
    2si1
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Mesut Çevik
    Genel Yayın Yönetmeni
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    2si1'in bu bölümünde milli insansız savaş uçağımızı, elektronik sigaranın tehlikelerini, cep telefonlarında keşfedilen güvenlik açığını ve oyun dünyasından merakla beklenen pek çok oyunu konuşuyoruz.
    Yayın akışı:

    00:19 Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Akıncı İHA’nın motoru çalıştırıldı
    04:39 CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
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    15:02 Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde uçtu
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    22:42 Yakuza 7 geliyor
    26:47 Google ekibi iPhone'larda açık keşfetti
    35:44 Cyberpunk 2077'den sonra yeni Witcher ve Cyberpunk oyunları gelecek 


    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    mesut kardeş droneları bizim millet balıkçılıkta suyun istediği noktasına ve uzaklığına olta atmak için ve yemlemek için kullanıyorlar, oldukça başarılı!
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    qoqoCAN 1 hf.
    Ula bu güzide ülkede sigarayı yasakalayabilir misin? xD Ayaklanma bile çıkabilir.
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    arrisale 1 hf.
    Bu Enis'i bir türlü sevmedim çok laubali, itici, kendini begenmis inşallah bir an önce donanimhaber'den ayrılır.
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    ___Lawyer___ 1 hf.
    Apple'da ki açık meselesine Apple'ın kendisinden daha fazla hassas yaklaşan Apple hissedarlarımızı gördükçe insanın toplum hakkında içi rahatlıyor
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    ___Lawyer___ 1 hf.
    Açık ara en güzel program bu ikiliyi seviyoruz.
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    gizanagi 1 hf.
    Mesut Bey söylentiler üzerine konuşup istemeden de olsa sanki kanıtlıymış algısı yaratmış. iPhone'lerde bulunan ve kötü amaçlarla kullanılan açığın diğer işletim sistemlerinde de aynı şekilde var olduğu sadece bir iddia. Hiçbir kanıt yok, kimliğinin bile açıklanmasını istemeyen birisi tarafından ortaya atılmış ciddiyetsiz bir söylem ama Mesut Bey'in konuşmalarına bakıldığında sanki kanıtlı, belgeli bir gerçekmiş gibi anlaşılıyor.
    Apple, Google'yi aslında bu açığın çok önemli olmadığı ve durduk yere korku yarattığı söylemleriyle suçluyor. Malum, yaşanan tüm olaylara rağmen Apple'nin yazılımı Google'ninkilerden güvenlidir algısı yaratılıyor ve korunmaya çalışılıyor. Google de zaten bu yanlış algıyı yıkmaya çalışıyor ve aynı zamanda insanları bilgilendiriyor.
    Her neyse, bu açığın diğer işletim sistemlerinde de var olduğu sadece asılsız bir iddia. Kanıtlanmışsa kimin açıkladığını, belgelendirdiğini öğrenmek isterim. Aslında ortada kanıtlı, belgeli bir şey olmamasına rağmen; Forbes'e konuşan kaynak kimliğinin gizli tutulmasını talep ederken; söyledikleri iddiadan öteye geçemezken "aslında şöyle olduğu ortaya çıktı" gibi söylemler Donanım Haber'e yakışmıyor. Zaten bu konuda Microsoft'un falan açıklaması da mevcut ve Microsoft "Google açıklamasında nokta atışı olarak iPhone'lere özel bir açığın kullanıldığından bahsetti, Google bize şimdiye kadar benzer bir bilgi vermedi." diyor.
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    Nınja 1 hf.

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    SultanTezcan 1 hf.
    Hayırlısı olsun ülkemiz için.
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    mustafaaydemirr 1 hf.
    Manevra kabiliyeti ve bazı konularda jet uçakları gibi değil onun dışında bir uçaktan farkı yok bu yüzden de insansız uçak demekte bir mahzur yok bence saygılar
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