2si1 | Milli insansız savaş uçağı ilk testi geçti

2si1'in bu bölümünde milli insansız savaş uçağımızı, elektronik sigaranın tehlikelerini, cep telefonlarında keşfedilen güvenlik açığını ve oyun dünyasından merakla beklenen pek çok oyunu konuşuyoruz.





Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Akıncı İHA’nın motoru çalıştırıldı

CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor

Mount & Blade II: Bannerlord, Mart 2020'de erken erişime açılacak

Need for Speed Heat'te loot box olmayacak

Marvel's Avengers'tan oldukça etkileyici bir oynanış videosu yayınlandı

Dying Light 2'den 26 dakikalık oynanış videosu

Chang’e 4 uzay aracı, Ay’ın karanlık yüzeyinde tuhaf bir madde buldu

Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde uçtu

Yeni Resident Evil oyunu 9 Eylül'de gösterilecek

Yakuza 7 geliyor

Google ekibi iPhone'larda açık keşfetti

Cyberpunk 2077'den sonra yeni Witcher ve Cyberpunk oyunları gelecek Yayın akışı: 00:19 Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Akıncı İHA’nın motoru çalıştırıldı 04:39 CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor 10:54 Mount & Blade II: Bannerlord, Mart 2020'de erken erişime açılacak 11:59 Need for Speed Heat'te loot box olmayacak 12:28 Marvel's Avengers'tan oldukça etkileyici bir oynanış videosu yayınlandı 12:43 Dying Light 2'den 26 dakikalık oynanış videosu 13:15 Chang’e 4 uzay aracı, Ay’ın karanlık yüzeyinde tuhaf bir madde buldu 15:02 Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde uçtu 21:36 Yeni Resident Evil oyunu 9 Eylül'de gösterilecek 22:42 Yakuza 7 geliyor 26:47 Google ekibi iPhone'larda açık keşfetti 35:44 Cyberpunk 2077'den sonra yeni Witcher ve Cyberpunk oyunları gelecek