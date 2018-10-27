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2si1 | Parayı Samsung'dan Telefonu Apple'dan aldı

6 ay
15,1b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1, her hafta olduğu gibi bu hafta da Teknoloji ve Oyun dünyasındaki son gelişmeleri aktarmaya ve yorumlamaya devam ediyor. Samsung'un marka elçisinin iPhone kullanırken yakalanması ilk konumuz.
Çeşitli hediyeler kazanma şansı için Donanım Haber'in instagram hesabını takip edin:
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Yayın akışı: 
00:33 Samsung’dan reklam yüzüne iPhone kullandın davası
03:48 Apple ve Samsung'a eski telefonlarını yavaşlattıkları için rekor ceza geldi
07:15 Red Dead Redemption 2'nin 2 diskle geleceği doğrulandı
13:40 Windows 10 sorunları kendisi tespit edip düzeltecek
15:05 THY'den ilginç rota: 800 mil daha fazla uçtu, aynı yakıtı harcadı
21:01 PS4'e özel Days Gone ertelendi
22:48 God of War çıkmadan, geliştiricilerin yaşadığı sorunları gösteren bir video yayınlandı
23:58 Hırsızlar, anahtar sinyaline ulaşarak Tesla Model S'i çaldı
28:27 Maket polis araçları trafik kazalarını azalttı
31:46 Nintendo'nun Labo ürünleri, bazı okullarda eğitim amaçlı kullanılacak
33:53 Trine 4 resmi olarak duyuruldu
34:45 iCloud'u hackleyen Türk, Apple'dan 175 bin dolarlık Bitcoin istiyor
36:48 Sanal gerçekliği ''hissettirebilen'' eldiven: DextrES
38:17 Samsung HMD Odyssey+ duyuruldu
40:54 Battlefield V'in Battle Royale modu oyunun çıkışında değil Mart 2019'da gelecek
43:40 Rockstar CEO'su, GTA 6 değil de Red Dead Redemption 2 çıkarabildikleri için minnettar
44:29 Drone kayıt sınırı 500 gramdan 250 grama düşüyor
48:31 İzinsiz reklam mesajlarına 1 milyon liraya kadar ceza yolda
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
zartzurt456 6 ay en beğenilen Ceqa
Enis fark etiysen rdr2 içinde aynısını yapıyor.mesut oyun xbox one x de harika görünüyor diyor ve Enis ben normal ps4 de oynuyorum aynı diyor.
yotube den karşılaştırmasına bakarsınız daglar tepeler kadar fark var ve Enis bu farkı bilmesine nazaran ps4 kötülemek için 1 laf bile demiyor
ve üstüne üslük konuyu geçiştiriyor.
kısacası oyunları playstation Türkiyeden aldıgı için konu başlıgındaki samsung kulanması gerekn abla gibi oda gizli reklam yapıyor aynı olay.
mesut cevik rdr2 ve xboxonex hakındaki söyledikleri dogru cümlelerden sonra birdaha tebrik ediyorum. şu piyasada senden başka dobra dobra gerçekleri
söyliyen başka youtube yayını yapan yok geri kalan çogu kişiler aldıkları sponsorluk lar yüzünden yan yanlış bilgi veriyolar.
şu sosyel medya olayına devletin el atması lazım. böyle sponsorluk ile ürün inceleme yapıldıgında video başlarında söylenmesi lazım
şu şirketin sponsorlugunda yapıyoruz diye filan. adamlara inanıp kandırılan ve ürünü alıp pişman olan çok kişi oluyor.
Enis fark etiysen rdr2 içinde aynısını yapıyor.mesut oyun xbox one x de harika görünüyor diyor ve Enis ben normal ps4 de oynuyorum aynı diyor.yotube den k...
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Speed-Step 6 ay nedensiz07
Tam Business da New York'a doğru uçarken insanlar beni ne kadar övmüşler diye yorumlara bakıyordum. Mesajını gördüm yıkıldım. Tadım kaçtı, uçaktan inesim geldi yeminle 😡
Şaka bir yana hepsi gülüp eğlenelim diye söylediğimiz şeyler. Arada tekrar olur sıkabilir tabi ama kırıp üzdüysek affola. Parasını verip uçmuyoruz sonuçta. Yoksa bilet alırken hayaller Business gerçekler Pegasus 😀
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Tam Business da New York'a doğru uçarken insanlar beni ne kadar övmüşler diye yorumlara bakıyordum. Mesajını gördüm yıkıldım. Tadım kaçtı, uçaktan inesim geldi...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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nedensiz07 6 ay
Mesut Çevik yanlış anlama da senin şu "Uçak Sevdası" muhabbetinden gına geldi artık.. Yıllardır bi bitiremedin anlataaaa anlataaaa... Anladık sürekli uçuyorsun, hep uçuyorsun, en iyi sen uçuyorsun, hep en zenginlerin olduğu yerde uçuyorsun... Ama bi bitir artık..
Mesut Çevik yanlış anlama da senin şu "Uçak Sevdası" muhabbetinden gına geldi artık.. Yıllardır bi bitiremedin anlataaaa anlataaaa... Anladık sürekli uçuyorsun...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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snakefatih 6 ay
Teknoloji videoları=telefon muhabbeti ne döndü bu benim gördüğüm kısmı. Diğer teknoloji programları da telefon programına döndü. Belki benim için telefon muhabbeti sıkıcı geldiği için izleyemiyorum
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Hoca 6 ay
Bu haftaki program yetersiz geldi, bende geçen hafta kotam bittiği için izleyemediğim 2'si1 i izledim. İyi ki de izledim.
Dakika 53:10'dan sonra donanımhaber uzun yıllardır unuttuğu gerçek kimliğine döner gibi oluyor. İnternet bağlantısı kesildiği durumlarda, aradığınız servis sağlayıcı karşısında yaşanan bir sinir harp mücadelesi.
Programın kendisi biraz güldürdü, 53:10 dan sonrası ciddiye aldırdı.
Trafikte kırmızı Işığı saniyeler geçmek, saniyeler içinde karar vermek sıradan insanların karşılaştığı bir durumdur,
İnternet üzerinden teknolojik fikirleri bulmak, yenilikleri tanıtıp duyurmak, farkındalık uyandırmak donanımhaberin işidir.
Vizyonunun dışında haber yapmayın.
IBM ' vizyonu, şöyle der. Bizim tek bir vizyonumuz var, problem çözmek.
Bir sonraki programınızda geçen, çözemediğiniz kısımları bize yazınıza, biz de size , Sinclair zamanını bilen yorumlarını ciddiye almanız öneriyoruz.
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grafman09 6 ay
İnternet nakli yaptıracaz bir buçuk senedir bekliyoruz. Bulunduğumuz semt Aydının eski mahallelerinden, yeni bina çok, biz gibi daha uzun süredir bekleyenler var.. Türk Telekoma her gittiğimizde iki ay sonra bağlanacak diyorlardı.. En son hattı iptal ettiler süre dolduğundan, sözleşmeden doğan ücreti de ödedik kapattılar interneti hizmet veremediklerinden.. Napsak diye düşünürken arkadaşım dedi, bunların CEO su yabancı ona sosyal medyadan yazalım belki ilgilenen olur.. Bulduk adamı yazdık,, cevap verdi sağolsun.. Anında müşteri hizmetlerinden aradılar.. Geçen hafta da olmayan evlere fiber çekmeye başladılar.. Asıl patron kızmadan kimse elini oynatmıyor bu ülkede..
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Baholi 6 ay
Enis cidden 2si1'e yaradı. Her defasında bunu kanıtlıyor. 👌🏼
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Tensi 6 ay
Ben de Milennicom kullanicisiyim. 12mbit hattimdaki max hiz. Limitliden 12mbit limitsize gectim. Ama hala gunduz kota asiminda 5 mbite dusuyor. Ariza kaydi actigimda adamlar dalga gecer gibi sizden kaynaklaniyor ariza diyorlar. Gece 2 den sonra hiz artiyor buna ne diyorsunuz dedigimde yanit vermiyorlar. Son derece umarsiz ve kullanicisini gerizekali yerine koyan bir firma. Su an baska firmaya gecmek uzereyim. Kampanya fiyatlarina bakiyorum.
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axiprens 6 ay
Thy nin neden böyle bir hareket gerçekleştirdiğinin detayı burada var, ne kadar az ülkenin hava sahasına girerseniz o kadar az vergi ödüyormuşuz..
youtu.be/...
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1BilimAdamı 6 ay
Enis bey , black mirordaki 5 yıldızlı influencer lar gibi :S bende romanya vizesi için 2 hafta sonuç alamayınca, telefon ve maillerime cevap alamayınca, romanya dış işleri bakanlığı sitesinden gördüğüm bütün yetkili mail adreslerine inglizce şikayet yazmıştım ertesü gün vize hazır diye aradılar. Tabi konsoloslukta bana söylendiler ama vize aceleydi artık.
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lterlemez 6 ay
Samsung, söylendiği gibi güncelleme vermiyor. Ama şöyle bir şey var, bazı güvenlik güncellemeleri, istemeden yavaşlamaya neden oluyor olabilir.
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emre1393 6 ay
kınot diye okunmaz, nat diye okunur. mil/saat demek.
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DarkHellKnightX 6 ay
Kurumdaki ağ bağlantısı sorunlarının %70'ini sorun gider özelliği ile giderdik. Çünkü sorunun kaynağı genelde o bilgisayar oluyor. Eğer sorun bilgisayarda değilse gideremez doğal olarak. Ev kullanımında giderdiğini görmedim. Genelde sorun hizmet sağlayıcı kaynaklı oluyor.
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