2si1 | Parayı Samsung'dan Telefonu Apple'dan aldı

2si1, her hafta olduğu gibi bu hafta da Teknoloji ve Oyun dünyasındaki son gelişmeleri aktarmaya ve yorumlamaya devam ediyor. Samsung'un marka elçisinin iPhone kullanırken yakalanması ilk konumuz.

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Yayın akışı:



Apple ve Samsung'a eski telefonlarını yavaşlattıkları için rekor ceza geldi

Red Dead Redemption 2'nin 2 diskle geleceği doğrulandı

Windows 10 sorunları kendisi tespit edip düzeltecek

THY'den ilginç rota: 800 mil daha fazla uçtu, aynı yakıtı harcadı

PS4'e özel Days Gone ertelendi

God of War çıkmadan, geliştiricilerin yaşadığı sorunları gösteren bir video yayınlandı

Hırsızlar, anahtar sinyaline ulaşarak Tesla Model S'i çaldı

Maket polis araçları trafik kazalarını azalttı

Nintendo'nun Labo ürünleri, bazı okullarda eğitim amaçlı kullanılacak

Trine 4 resmi olarak duyuruldu

iCloud'u hackleyen Türk, Apple'dan 175 bin dolarlık Bitcoin istiyor

Sanal gerçekliği ''hissettirebilen'' eldiven: DextrES

Samsung HMD Odyssey+ duyuruldu

Battlefield V'in Battle Royale modu oyunun çıkışında değil Mart 2019'da gelecek

Rockstar CEO'su, GTA 6 değil de Red Dead Redemption 2 çıkarabildikleri için minnettar

Drone kayıt sınırı 500 gramdan 250 grama düşüyor

İzinsiz reklam mesajlarına 1 milyon liraya kadar ceza yolda

00:33 Samsung’dan reklam yüzüne iPhone kullandın davası 03:48 Apple ve Samsung'a eski telefonlarını yavaşlattıkları için rekor ceza geldi 07:15 Red Dead Redemption 2'nin 2 diskle geleceği doğrulandı 13:40 Windows 10 sorunları kendisi tespit edip düzeltecek 15:05 THY'den ilginç rota: 800 mil daha fazla uçtu, aynı yakıtı harcadı 21:01 PS4'e özel Days Gone ertelendi 22:48 God of War çıkmadan, geliştiricilerin yaşadığı sorunları gösteren bir video yayınlandı 23:58 Hırsızlar, anahtar sinyaline ulaşarak Tesla Model S'i çaldı 28:27 Maket polis araçları trafik kazalarını azalttı 31:46 Nintendo'nun Labo ürünleri, bazı okullarda eğitim amaçlı kullanılacak 33:53 Trine 4 resmi olarak duyuruldu 34:45 iCloud'u hackleyen Türk, Apple'dan 175 bin dolarlık Bitcoin istiyor 36:48 Sanal gerçekliği ''hissettirebilen'' eldiven: DextrES 38:17 Samsung HMD Odyssey+ duyuruldu 40:54 Battlefield V'in Battle Royale modu oyunun çıkışında değil Mart 2019'da gelecek 43:40 Rockstar CEO'su, GTA 6 değil de Red Dead Redemption 2 çıkarabildikleri için minnettar 44:29 Drone kayıt sınırı 500 gramdan 250 grama düşüyor 48:31 İzinsiz reklam mesajlarına 1 milyon liraya kadar ceza yolda