2si1 | Parayı Samsung'dan Telefonu Apple'dan aldı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1, her hafta olduğu gibi bu hafta da Teknoloji ve Oyun dünyasındaki son gelişmeleri aktarmaya ve yorumlamaya devam ediyor. Samsung'un marka elçisinin iPhone kullanırken yakalanması ilk konumuz.
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Yayın akışı:
00:33 Samsung’dan reklam yüzüne iPhone kullandın davası
03:48 Apple ve Samsung'a eski telefonlarını yavaşlattıkları için rekor ceza geldi
07:15 Red Dead Redemption 2'nin 2 diskle geleceği doğrulandı
13:40 Windows 10 sorunları kendisi tespit edip düzeltecek
15:05 THY'den ilginç rota: 800 mil daha fazla uçtu, aynı yakıtı harcadı
21:01 PS4'e özel Days Gone ertelendi
22:48 God of War çıkmadan, geliştiricilerin yaşadığı sorunları gösteren bir video yayınlandı
23:58 Hırsızlar, anahtar sinyaline ulaşarak Tesla Model S'i çaldı
28:27 Maket polis araçları trafik kazalarını azalttı
31:46 Nintendo'nun Labo ürünleri, bazı okullarda eğitim amaçlı kullanılacak
33:53 Trine 4 resmi olarak duyuruldu
34:45 iCloud'u hackleyen Türk, Apple'dan 175 bin dolarlık Bitcoin istiyor
36:48 Sanal gerçekliği ''hissettirebilen'' eldiven: DextrES
38:17 Samsung HMD Odyssey+ duyuruldu
40:54 Battlefield V'in Battle Royale modu oyunun çıkışında değil Mart 2019'da gelecek
43:40 Rockstar CEO'su, GTA 6 değil de Red Dead Redemption 2 çıkarabildikleri için minnettar
44:29 Drone kayıt sınırı 500 gramdan 250 grama düşüyor
48:31 İzinsiz reklam mesajlarına 1 milyon liraya kadar ceza yolda
03:48 Apple ve Samsung'a eski telefonlarını yavaşlattıkları için rekor ceza geldi
07:15 Red Dead Redemption 2'nin 2 diskle geleceği doğrulandı
13:40 Windows 10 sorunları kendisi tespit edip düzeltecek
15:05 THY'den ilginç rota: 800 mil daha fazla uçtu, aynı yakıtı harcadı
21:01 PS4'e özel Days Gone ertelendi
22:48 God of War çıkmadan, geliştiricilerin yaşadığı sorunları gösteren bir video yayınlandı
23:58 Hırsızlar, anahtar sinyaline ulaşarak Tesla Model S'i çaldı
28:27 Maket polis araçları trafik kazalarını azalttı
31:46 Nintendo'nun Labo ürünleri, bazı okullarda eğitim amaçlı kullanılacak
33:53 Trine 4 resmi olarak duyuruldu
34:45 iCloud'u hackleyen Türk, Apple'dan 175 bin dolarlık Bitcoin istiyor
36:48 Sanal gerçekliği ''hissettirebilen'' eldiven: DextrES
38:17 Samsung HMD Odyssey+ duyuruldu
40:54 Battlefield V'in Battle Royale modu oyunun çıkışında değil Mart 2019'da gelecek
43:40 Rockstar CEO'su, GTA 6 değil de Red Dead Redemption 2 çıkarabildikleri için minnettar
44:29 Drone kayıt sınırı 500 gramdan 250 grama düşüyor
48:31 İzinsiz reklam mesajlarına 1 milyon liraya kadar ceza yolda
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yotube den karşılaştırmasına bakarsınız daglar tepeler kadar fark var ve Enis bu farkı bilmesine nazaran ps4 kötülemek için 1 laf bile demiyor
ve üstüne üslük konuyu geçiştiriyor.
kısacası oyunları playstation Türkiyeden aldıgı için konu başlıgındaki samsung kulanması gerekn abla gibi oda gizli reklam yapıyor aynı olay.
mesut cevik rdr2 ve xboxonex hakındaki söyledikleri dogru cümlelerden sonra birdaha tebrik ediyorum. şu piyasada senden başka dobra dobra gerçekleri
söyliyen başka youtube yayını yapan yok geri kalan çogu kişiler aldıkları sponsorluk lar yüzünden yan yanlış bilgi veriyolar.
şu sosyel medya olayına devletin el atması lazım. böyle sponsorluk ile ürün inceleme yapıldıgında video başlarında söylenmesi lazım
şu şirketin sponsorlugunda yapıyoruz diye filan. adamlara inanıp kandırılan ve ürünü alıp pişman olan çok kişi oluyor.
Şaka bir yana hepsi gülüp eğlenelim diye söylediğimiz şeyler. Arada tekrar olur sıkabilir tabi ama kırıp üzdüysek affola. Parasını verip uçmuyoruz sonuçta. Yoksa bilet alırken hayaller Business gerçekler Pegasus 😀