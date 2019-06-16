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2si1 | Stadia, EA Access, MS Gamepass ve uPlay+ gelecek bu mu?

4 gün
2,4b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümünde oyun ve film üyelik sistemlerini konuşuyor Google'ın streaming servisi Stadia'yı değerlendiriyoruz. Oyun ve film dünyasının geleceği bu sistemlerde mi?
2si1'in bu bölümünde oyun ve film üyelik sistemlerini konuşuyor Google'ın streaming servisi Stadia'yı değerlendiriyoruz. Oyun ve film dünyasının geleceği bu sistemlerde mi? 

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DH | equ* 4 gün en beğenilen
Eski haline donsun 2si1 , ben cayimi corbami alip 45 50dk uzanip izlemek istiyorum , boyle 15er dk lik uc dort bolumle haftayi gecistirmenizi yemeyiz
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TORU-NAGA 2 gün
GElecek bu
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lterlemez 2 gün
Bağımlılık; hizmete bağımlılık yaratmaya çalışılıyor. Bunun sonu iyi değil.
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gyulanemeth 3 gün
1 ms’lik gecikmeler için monitörlere dünya para dökülen bir sektörde internet altyapısı ne kadar gelişirse gelişsin Stadia ve türevlerinin konsol ve bilgisayarların yerini tutması imkansız.
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MonitörKertenkelesi 3 gün
Evet gelecek Online oyun sisteminde. Hızlı pratik ve en azından adil.
Bir oyunu almak, indirmek, yüklemek, optimize etmek, update etmek ve oynamaya hazır hale getirme süresi "bakın oynamak demiyorum" sadece elde edip oynamaya hazır etme süresi 8 saat ile 48 saat arasında değişiyor. Bir oyunu herhangi bir platformda açma süresi de 15 dakika ile 25 dakikayı bulabiliyor. Bir Stadia'nın bir oyunu sıfırdan satın aldığınız anda oynamaya hazır hale getirmesi 5 saniye. Erdi'nin videosunda görebilirsiniz, 5 saniye içinde herhangi bir oyunu oynamaya hazır buluyorsunuz. Kim buna para yatırmaz ki? Ne sistem kurma derdi var ne optimizasyon ne de upgrade derdi. Gelecek budur. Nokta.
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DH Misafiri 3 gün
Tv ile ilgili videolar da cekseniz guzel olur mesela Oled tv mi qled tv mi input lag ve freesync hdmi 2.1 ile hangisi on planda
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DH Misafiri 3 gün
mesut abi hangi tv vardı da hangi tv ye geçtin acaba. bi marka model verirsen güzel olur
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DH | equ* 4 gün en beğenilen
Eski haline donsun 2si1 , ben cayimi corbami alip 45 50dk uzanip izlemek istiyorum , boyle 15er dk lik uc dort bolumle haftayi gecistirmenizi yemeyiz
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Rachsuchtig 2 gün DH | equ*
Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle normal bölümler gelir.
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TheNewAtilla 4 gün
Stadia 5 sene sonra kapanır unutulur. Tabi google ille de olacak diye kafayı buna takmazsa
Gamepass çok güzel. Pcye yavaş yavaş geliyor. 2 sene sonra pcde oyun satın alma ciddi oranda düşmüş olacaktır.
Uplay+, origin access premierden daha mantıklı duruyor.
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-Lanaya- 4 gün
1 saatlik bölümü 20dk ya indirip, sonra haftada 3-4 bölüm yayinlacagiz demenin ne mantigi var simdi?
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intel7mix 4 gün -Lanaya-
Daha fazla izlenme alıyorlar bölerek. Daha fazla video çıkmış oluyor hem. Biraz fazla çalışmış görünme çabası da olabilir. Günahlarını almayım ama insanın aklına gelmiyor da değil.
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lterlemez 2 gün -Lanaya-
Reklam gelirini yükseltmek...
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