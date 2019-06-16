2si1 | Stadia, EA Access, MS Gamepass ve uPlay+ gelecek bu mu?

2si1'in bu bölümünde oyun ve film üyelik sistemlerini konuşuyor Google'ın streaming servisi Stadia'yı değerlendiriyoruz. Oyun ve film dünyasının geleceği bu sistemlerde mi?

2si1'in bu bölümünde oyun ve film üyelik sistemlerini konuşuyor Google'ın streaming servisi Stadia'yı değerlendiriyoruz. Oyun ve film dünyasının geleceği bu sistemlerde mi?