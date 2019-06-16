2si1 | Stadia, EA Access, MS Gamepass ve uPlay+ gelecek bu mu?

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümünde oyun ve film üyelik sistemlerini konuşuyor Google'ın streaming servisi Stadia'yı değerlendiriyoruz. Oyun ve film dünyasının geleceği bu sistemlerde mi?
2si1'in bu bölümünde oyun ve film üyelik sistemlerini konuşuyor Google'ın streaming servisi Stadia'yı değerlendiriyoruz. Oyun ve film dünyasının geleceği bu sistemlerde mi?
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Bir oyunu almak, indirmek, yüklemek, optimize etmek, update etmek ve oynamaya hazır hale getirme süresi "bakın oynamak demiyorum" sadece elde edip oynamaya hazır etme süresi 8 saat ile 48 saat arasında değişiyor. Bir oyunu herhangi bir platformda açma süresi de 15 dakika ile 25 dakikayı bulabiliyor. Bir Stadia'nın bir oyunu sıfırdan satın aldığınız anda oynamaya hazır hale getirmesi 5 saniye. Erdi'nin videosunda görebilirsiniz, 5 saniye içinde herhangi bir oyunu oynamaya hazır buluyorsunuz. Kim buna para yatırmaz ki? Ne sistem kurma derdi var ne optimizasyon ne de upgrade derdi. Gelecek budur. Nokta.
Gamepass çok güzel. Pcye yavaş yavaş geliyor. 2 sene sonra pcde oyun satın alma ciddi oranda düşmüş olacaktır.
Uplay+, origin access premierden daha mantıklı duruyor.