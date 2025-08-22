Giriş
    Apple’dan iCloud paketlerine Türkiye’de yüzde 60 zam

    Apple’ın bulut depolama servisi iCloud+ için Türkiye’de bazı paketlerde fiyat artışına gidildi. Yeni zam sonrasında en düşük paketin iCloud paketinin fiyatı 24,99 TL’den 39,99 TL’ye çıktı.

    Apple’dan iCloud paketlerine Türkiye’de yüzde 60 zam Tam Boyutta Gör
    Apple, Türkiye’de iCloud abonelik ücretlerine yüzde 60 oranında zam yaptı. Şirketin bulut depolama hizmetinden faydalanan kullanıcılar, artık daha yüksek fiyatlarla karşılaşacak. Apple, bir önceki iCloud zammını ise yine geçtiğimiz yıl bugün yapmıştı.

    İşte iCloud fiyatları

    Zamla birlikte 50 GB, 200 GB ve 2 TB’lık iCloud+ paketlerinin fiyatı dikkat çekici şekilde arttı. 50 GB’lık paket 24,99 TL’den 39,99 TL’ye, 200 GB’lık paket 79,99 TL’den 129,99 TL’ye, 2 TB’lık paket ise 249,99 TL’den 399,99 TL’ye yükseldi. Buna karşılık daha yüksek depolama sunan 6 TB ve 12 TB’lık paketlerin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı; 6 TB 1.299,99 TL, 12 TB ise 2.499,99 TL seviyesinde sabit kaldı.

    • iCloud+ 50 GB: 39,99 TL
    • iCloud+ 200 GB: 129,99 TL
    • iCloud+ 2 TB: 399,99 TL
    • iCloud+ 6 TB: 1.299,99 TL
    • iCloud+ 12 TB: 2.499,99 TL

    Apple’ın sunduğu iCloud+ servisi, temel iCloud depolamasını daha gelişmiş özelliklerle zenginleştiriyor. Kullanıcılar, Apple Davetiye, E-Postamı Gizle, Özel E-Posta Alanı, HomeKit Güvenli Video desteği ve ek depolama alanı gibi avantajlardan yararlanabiliyor. iCloud+ aboneliğine geçmek için iPhone, iPad veya Mac’inizdeki iCloud Ayarları bölümünden kolayca işlem yapabilir. Apple ayrıca yeni bir cihazda Apple ID ile oturum açan herkese ücretsiz 5 GB iCloud depolama alanı sunuyor. Ancak daha fazla alan ve gelişmiş özelliklerden yararlanmak isteyen kullanıcıların iCloud+ paketlerinden birini tercih etmesi gerekiyor.

