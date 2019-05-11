2si1 | Yapay zeka yine işsiz bırakıyor

2si1'in bu bölümünde sadece robotların görev yaptığı çiftlik, yapay zeka çocuk psikologları ve fazlası sizleri bekliyor. Haftalık teknoloji ve oyun programı 2si1 sizlerle.

Yayın akışı:



Robotların çalıştığı çiftlikte yetiştirilen yeşillikler, markette satılıyor

Yapay zeka çocuklarda depresyonu tespit edebiliyor

Ubisoft, Ghost Recon Breakpoint'i duyurdu

PlayStation'ın ikinci State of Play etkinliği gerçekleşti "FFVII Remake ve dahası"

Hollanda elektriğini çatılardan karşılıyor: Kurulu güç 5GW’a yaklaştı

Amsterdam, 2030 yılına kadar benzinli ve dizel araçların yasaklanacağını açıkladı

Mount & Blade II: Bannerlord, Gamescom 2019'da oynanabilir olacak

Star Citizen’ın sorunlu geliştirme sürecine 240 milyon dolar harcandı

Türk ürünleri Aliexpress ile dünyaya açılacak

Trump, Çin’den gelen elektronik ürünlerde vergi oranlarını 2.5 katına çıkarıyor

Sonic the Hedgehog'un yönetmeni: "Sonic'in tasarımı değişebilir"

Oklahoma'da bulunan bir kişi boynunu kütürdettiği için felç geçirdi

İlk özel Japon roketi uzaya ulaştı

Word Online yazılımında yapay zekâ en büyük yardımcınız olacak

Activision, Sekiro: Shadows Die Twice'ın bu kadar başarılı olmasını beklemiyormuş

John Wick'in oyunu geliyor: John Wick Hex

00:54 Robotların çalıştığı çiftlikte yetiştirilen yeşillikler, markette satılıyor 03:49 Yapay zeka çocuklarda depresyonu tespit edebiliyor 08:40 Ubisoft, Ghost Recon Breakpoint'i duyurdu 10:57 PlayStation'ın ikinci State of Play etkinliği gerçekleşti "FFVII Remake ve dahası" 11:40 Hollanda elektriğini çatılardan karşılıyor: Kurulu güç 5GW’a yaklaştı 14:50 Amsterdam, 2030 yılına kadar benzinli ve dizel araçların yasaklanacağını açıkladı 16:56 Mount & Blade II: Bannerlord, Gamescom 2019'da oynanabilir olacak 19:31 Star Citizen’ın sorunlu geliştirme sürecine 240 milyon dolar harcandı 24:13 Türk ürünleri Aliexpress ile dünyaya açılacak 26:51 Trump, Çin’den gelen elektronik ürünlerde vergi oranlarını 2.5 katına çıkarıyor 28:29 Sonic the Hedgehog'un yönetmeni: "Sonic'in tasarımı değişebilir" 32:58 Oklahoma'da bulunan bir kişi boynunu kütürdettiği için felç geçirdi 34:36 İlk özel Japon roketi uzaya ulaştı 36:21 Word Online yazılımında yapay zekâ en büyük yardımcınız olacak 37:51 Activision, Sekiro: Shadows Die Twice'ın bu kadar başarılı olmasını beklemiyormuş 41:00 John Wick'in oyunu geliyor: John Wick Hex