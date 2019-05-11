2si1 | Yapay zeka yine işsiz bırakıyor

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümünde sadece robotların görev yaptığı çiftlik, yapay zeka çocuk psikologları ve fazlası sizleri bekliyor. Haftalık teknoloji ve oyun programı 2si1 sizlerle.
Yayın akışı:
00:54 Robotların çalıştığı çiftlikte yetiştirilen yeşillikler, markette satılıyor
03:49 Yapay zeka çocuklarda depresyonu tespit edebiliyor
08:40 Ubisoft, Ghost Recon Breakpoint'i duyurdu
10:57 PlayStation'ın ikinci State of Play etkinliği gerçekleşti "FFVII Remake ve dahası"
11:40 Hollanda elektriğini çatılardan karşılıyor: Kurulu güç 5GW’a yaklaştı
14:50 Amsterdam, 2030 yılına kadar benzinli ve dizel araçların yasaklanacağını açıkladı
16:56 Mount & Blade II: Bannerlord, Gamescom 2019'da oynanabilir olacak
19:31 Star Citizen’ın sorunlu geliştirme sürecine 240 milyon dolar harcandı
24:13 Türk ürünleri Aliexpress ile dünyaya açılacak
26:51 Trump, Çin’den gelen elektronik ürünlerde vergi oranlarını 2.5 katına çıkarıyor
28:29 Sonic the Hedgehog'un yönetmeni: "Sonic'in tasarımı değişebilir"
32:58 Oklahoma'da bulunan bir kişi boynunu kütürdettiği için felç geçirdi
34:36 İlk özel Japon roketi uzaya ulaştı
36:21 Word Online yazılımında yapay zekâ en büyük yardımcınız olacak
37:51 Activision, Sekiro: Shadows Die Twice'ın bu kadar başarılı olmasını beklemiyormuş
41:00 John Wick'in oyunu geliyor: John Wick Hex
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2. aşama robot ve otomat !!! insansı ince işleti yapılması sağlandır
3. aşama yapay zeka !!! insansı akıllın hesap etmesinin uzun süreceği işler
4. aşama yapay bilinç !!! kendi kendini derleyip varlığının kendini güncelleyen sistemler ! işte bunların neler yapacağı bilinmez çünkü insanların öngörüleri keşifler üzerinedir. yapay bilinçin kendi içinde geliştirebileceği similasyonlar.
evde fazla kalan insanların kendi kendine psikolojik olarak kurmaları misali sıkıntılı bir oto kontrol sıkı yönetime giden bir ütopyaya dönüşebilir.