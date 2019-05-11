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2si1 | Yapay zeka yine işsiz bırakıyor

4 hf.
5,4b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümünde sadece robotların görev yaptığı çiftlik, yapay zeka çocuk psikologları ve fazlası sizleri bekliyor. Haftalık teknoloji ve oyun programı 2si1 sizlerle.
Yayın akışı:

00:54 Robotların çalıştığı çiftlikte yetiştirilen yeşillikler, markette satılıyor
03:49 Yapay zeka çocuklarda depresyonu tespit edebiliyor
08:40 Ubisoft, Ghost Recon Breakpoint'i duyurdu
10:57 PlayStation'ın ikinci State of Play etkinliği gerçekleşti "FFVII Remake ve dahası"
11:40 Hollanda elektriğini çatılardan karşılıyor: Kurulu güç 5GW’a yaklaştı
14:50 Amsterdam, 2030 yılına kadar benzinli ve dizel araçların yasaklanacağını açıkladı
16:56 Mount & Blade II: Bannerlord, Gamescom 2019'da oynanabilir olacak
19:31 Star Citizen’ın sorunlu geliştirme sürecine 240 milyon dolar harcandı
24:13 Türk ürünleri Aliexpress ile dünyaya açılacak
26:51 Trump, Çin’den gelen elektronik ürünlerde vergi oranlarını 2.5 katına çıkarıyor
28:29 Sonic the Hedgehog'un yönetmeni: "Sonic'in tasarımı değişebilir"
32:58 Oklahoma'da bulunan bir kişi boynunu kütürdettiği için felç geçirdi
34:36 İlk özel Japon roketi uzaya ulaştı
36:21 Word Online yazılımında yapay zekâ en büyük yardımcınız olacak
37:51 Activision, Sekiro: Shadows Die Twice'ın bu kadar başarılı olmasını beklemiyormuş
41:00 John Wick'in oyunu geliyor: John Wick Hex
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
haqueim 4 hf. en beğenilen
2 antipatik adam
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redoracle 4 hf.
Ülke'de suriyeliler,diğer mülteciler varken yapay zekaya ihtiyaç kalmıyor işsiz kalmak için.
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BeyazBüyü 4 hf.
Başlığı görünce aklıma Bruce Willis'in Suretler adlı filmi geldi.
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kuruwa 4 hf.
bari robotlar gelsin ekimde kota kalksında tarım hayvancılık ülkesi olalım yeniden.
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redoracle 4 hf.
Ülke'de suriyeliler,diğer mülteciler varken yapay zekaya ihtiyaç kalmıyor işsiz kalmak için.
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Türevlenebilen Fonksiyon 4 hf.
İmzAmi okuyun
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SEO-Uzmanı 4 hf.
1. aşama alet !!! insanın kuvvetinin yetmediği işleri yapmasını sağladı.
2. aşama robot ve otomat !!! insansı ince işleti yapılması sağlandır
3. aşama yapay zeka !!! insansı akıllın hesap etmesinin uzun süreceği işler
4. aşama yapay bilinç !!! kendi kendini derleyip varlığının kendini güncelleyen sistemler ! işte bunların neler yapacağı bilinmez çünkü insanların öngörüleri keşifler üzerinedir. yapay bilinçin kendi içinde geliştirebileceği similasyonlar.
evde fazla kalan insanların kendi kendine psikolojik olarak kurmaları misali sıkıntılı bir oto kontrol sıkı yönetime giden bir ütopyaya dönüşebilir.
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tayguncifci 4 hf.
star citizen oyunu şuan için gayet iyi durumda. son olarak ne zaman girdiniz en son bilmiyorum ama oyuna inilebilir gezegen ve görev olarak baya bişe eklendi son güncelleme ile. tam sürümü ve tüm mesleklerin aktif olarak kullanılabilecek olan sürümü 2020 haziran olarak verildi. şuan'ki glaksi sistemenine ek olarak yeni bi glaksi daha hızırlandığı söylendi. evet bu tür oyunu yapmak kolay değil ama hiç ilerlemiyo demek'te doğru olmaz.
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clb12 4 hf.
Nedense diğer eleman biraz itici geldi.
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C0MPUTER 4 hf.
Şu "zekâ" kelimesini doğru yazmayı öğrensek mi!..
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javaprof 4 hf.
mesut çevik türkiyeyi istanbul sanıyor. avrupa da istanbulun yarısı kadar nüfusu olan bir şehir bile yok new york bile 8 milyon diye biliyorum.istanbul tokyo ve hong kong gibi şehirlerle karşılaştırılabilir.
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deoks 4 hf.
Yapay zeka herkesi işsiz bıraktı bir tek kendilerini geliştiren yazılımcılar mühendisleri işsiz bırakmadı. Kendilerine torpil mi geçiyorlar nedir?
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