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2si1 | Yeni sınırsız fiber fiyatları açıklandı

4 ay
13,4b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Turkcell Superonline yeni AKN'siz internet fiyatlarını açıkladı. Bunla da kalınmadı Turkcell Hotspot konusunda geri adım attı. Yetti mi yetmedi milli işlemci Çakıl yolda ve çok daha fazlası bu bölümde
Yayın akışı:
00:43 Turkcell Hotspot konusunda geri adım attı
03:09 Turkcell Superonline'ın yeni limitsiz fiber internet kampanyaları açıklandı
05:42  Bakan Varank açıkladı: Milli mikroişlemci 'Çakıl' yolda
11:00 The Last of Us Part II geliştirilme süreci devam ediyor
15:09 Chris Roberts: Squadron 42 öyle bir oyun olacak ki şu ana kadar bildiklerinizi unutturacak
17:41 Tesla'nın Türkiye planı yeniden devrede! Hedef 2019'un ikinci çeyreği
20:59 ANKA İHA yerli motor ile -10 derecede ilk uçuşunu yaptı
23:26 Beyond Good and Evil 2 sürekli internet bağlantısı isteyecek
29:24 Jade Raymond: Ubisoft’ta çalıştığım dönemde yeni bir Splinter Cell oyununun çalışmaları başlamıştı
30:39 Film yapımcıları ile sinema salonları arasında "mısır" kavgası
39:06 Microsoft, Windows 10 ve Xbox One için web kameraları geliştiriyor
41:00 Yapay zeka, eski oyunların grafiklerini daha iyi hale getirebiliyor
43:45 Anthem’de ek içerikler ücretsiz olacak, ücretli DLC olmayacak
44:52 Samsung akıllı televizyonlarında uzaktan kontrol dönemi
49:15 Güneş enerjili Silent 55 ile günde 160 km bedava yolculuk

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DH | equ* 4 ay en beğenilen
Yıllardır sadece kız arkadaşım olduğu zamanlar onlarla gitmişimdir sinemaya.Zaten eski tadıda vermiyorlar.Eskiden reklam değil fragman izlerdik,filmden daha tatlı olurdu filmden önce fragmanları izlemek.Şimdi 20dk seni denek gibi kapalı bir yere hapsedip reklam izlettiriyorlar hemde para verip satın aldığın filmden önce.
Yıllardır sadece kız arkadaşım olduğu zamanlar onlarla gitmişimdir sinemaya.Zaten eski tadıda vermiyorlar.Eskiden reklam değil fragman izlerdik,filmden daha ta...
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Cute Hentai 4 ay
Gergin anlar...
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DH Misafiri 4 ay
mesut abi son dakikalara gelince o bahsettiğin 1500 tl mi yoksa 4500 mi kaçtı.. mikrofon gitti sanki yoksa sorun bende mi
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DH Misafiri 4 ay
kamera yüz hatlarına göre çalışıyorsa ikiz olan insanları nasıl ayırt edecek acaba merak ediyor insan
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enestazekus 4 ay
Enis abi ile sinema konusunda harbiden aynı sorunları yaşıyoruz
bir gün bende birine dalacam bu öküzlükleri yüzünden
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elektrontan 4 ay
Bende diyorum Enis Kirazoğlunu DH'den hatırlıyorum ama ne alaka :D
Edit: Ben niye izlememişim bu programı daha önce, keyfe bak ya.
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borealatis 4 ay
Her program da yerli ve milli konusuna takılıyorsunuz :)
@Enis bey, ( forum isminizi bilmediğim için etiketleme yapamadım. )
Bir ürünün yerli ve milli olması için hem ürettiğiniz ürünün tüm parçalarını yurt içinden tedarik edip hem uluslararası arenada satabilmeniz yani fikir haklarının size ait olduğu gibi ürünün parçalarını da sizin üretmeniz gerekir.
Yerli = ürettiğiniz ürünü tamamen yurt içinde üretip satabilmenizdir.
milli = ürettiğiniz ürününün parçalarını yurt içinde üretemesiniz de ürünün tasarım ve fikir hakları size ait olup uluslararası pazarda satabilmenizdir.
Bakan Varank "milli" derken aslında gayet açık :)
Bu arada aşağıda bıraktığım videonun 19. dakikadan sonrasını izleyebilirsiniz.Videoyu, bu konu aklıma getirdiği için yolladım.
Video linki : youtube.com/...
Konu ile ilgili bir çok kaynağa zaten erişebilirsiniz.
Not: Bunu eleştiri olarak algılamayın, gerçekten bunu dert edindiğim için yazıyorum. Yanlış açıklamış da olabilirim, siz yine teyit edersiniz kaynaklarınızdan
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sabe 4 ay
Saçlar yamuk mu ekilmiş, bana mı öyle göründü? Sanki taraf eksik kalmış.
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Tensi 4 ay sabe
Sac ekildiginde 1 ay sonra dokulecek demisti Mesut Bey. Sonra tekrar cikacakmis. Bir ay geciyor, dokulmeye baslamistir herhalde.
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DrFetih 4 ay
Mesut Bey, videonun sonunda nazarınız değmiş :D
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vesaire86 4 ay
Teknoseyir videosunun üzerine izleyince zayıf geldi biraz video. 2019 da daha başarılı görmek isteriz.
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byJuck 4 ay
Şu fiber reklamlarını hiç anlamıyor YOK YOK hiç! Bir! Yerde! Yok! Fiber! Yok!
Öyle bir algı yapıyor mi firmalar sanki getirdiler de biz geçmiyoruz gibi bir durum var! Zaten paket hızlarını düşürüp fiyatı yükselttiler helal bakalım BTK ne yapacak?
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silversmith 4 ay byJuck
Gerçek fiber Superonline'dır hocam. Modeme kadar fiber kablo çekiliyor. İnternet hiç yavaşlamıyor. Neyse hızınız o. 2 yıla yakındır kullanıyorum 25MB/s. Çevirmeli ağdan beridir internet kullanıyorum. Kablonet alt yapısından (Kendi alt yapısını kullanıyor) tutun da mevcut telefon hatlarından faydalanan firmaların ADSL felan hepsini denemiş olduk.
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