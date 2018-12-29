2si1 | Yeni sınırsız fiber fiyatları açıklandı

Turkcell Superonline yeni AKN'siz internet fiyatlarını açıkladı. Bunla da kalınmadı Turkcell Hotspot konusunda geri adım attı. Yetti mi yetmedi milli işlemci Çakıl yolda ve çok daha fazlası bu bölümde

Yayın akışı:



Turkcell Superonline'ın yeni limitsiz fiber internet kampanyaları açıklandı

Bakan Varank açıkladı: Milli mikroişlemci 'Çakıl' yolda

The Last of Us Part II geliştirilme süreci devam ediyor

Chris Roberts: Squadron 42 öyle bir oyun olacak ki şu ana kadar bildiklerinizi unutturacak

Tesla'nın Türkiye planı yeniden devrede! Hedef 2019'un ikinci çeyreği

ANKA İHA yerli motor ile -10 derecede ilk uçuşunu yaptı

Beyond Good and Evil 2 sürekli internet bağlantısı isteyecek

Jade Raymond: Ubisoft’ta çalıştığım dönemde yeni bir Splinter Cell oyununun çalışmaları başlamıştı

Film yapımcıları ile sinema salonları arasında "mısır" kavgası

Microsoft, Windows 10 ve Xbox One için web kameraları geliştiriyor

Yapay zeka, eski oyunların grafiklerini daha iyi hale getirebiliyor

Anthem’de ek içerikler ücretsiz olacak, ücretli DLC olmayacak

Samsung akıllı televizyonlarında uzaktan kontrol dönemi

Güneş enerjili Silent 55 ile günde 160 km bedava yolculuk 00:43 Turkcell Hotspot konusunda geri adım attı 03:09 Turkcell Superonline'ın yeni limitsiz fiber internet kampanyaları açıklandı 05:42 Bakan Varank açıkladı: Milli mikroişlemci 'Çakıl' yolda 11:00 The Last of Us Part II geliştirilme süreci devam ediyor 15:09 Chris Roberts: Squadron 42 öyle bir oyun olacak ki şu ana kadar bildiklerinizi unutturacak 17:41 Tesla'nın Türkiye planı yeniden devrede! Hedef 2019'un ikinci çeyreği 20:59 ANKA İHA yerli motor ile -10 derecede ilk uçuşunu yaptı 23:26 Beyond Good and Evil 2 sürekli internet bağlantısı isteyecek 29:24 Jade Raymond: Ubisoft’ta çalıştığım dönemde yeni bir Splinter Cell oyununun çalışmaları başlamıştı 30:39 Film yapımcıları ile sinema salonları arasında "mısır" kavgası 39:06 Microsoft, Windows 10 ve Xbox One için web kameraları geliştiriyor 41:00 Yapay zeka, eski oyunların grafiklerini daha iyi hale getirebiliyor 43:45 Anthem’de ek içerikler ücretsiz olacak, ücretli DLC olmayacak 44:52 Samsung akıllı televizyonlarında uzaktan kontrol dönemi 49:15 Güneş enerjili Silent 55 ile günde 160 km bedava yolculuk