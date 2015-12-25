2si1 "Yılın son" Teknoloji ve Oyun Programı 25.12.2015

2015'e veda ederken son 1 haftada olan teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmeleri kaçırmak istemiyorsanız doğru yerdesiniz. Mesut Çevik ve Talha Aynacı'nın sunumuyla 2si1 karşınızda.

Geçtiğimiz hafta bir çok önemli gelişme yaşadık. Space X'in uzaya gönderdiği roketin geri dönüşü, AMD, ASUS ve Gigabyte tarafında açıklamalar, BTK'nın mobil kullanım istatistiklerini açıklaması, Uncharted 4'ün ertelenmesi ve Rusya'da Fallout 4'e açılan dava çok konuşuldu.

Bu konular ve çok daha fazlası bu bölümde sizleri bekliyor. İyi seyirler.

Zen mimarisi, AMD'nin sonraki 5 yılına damga vuracak









Samsung, AMD'nin ekran kartı üretimine talip









Havalimanlarından sonra üniversiteler de Hoverboard'ları yasaklıyor









Asus ve Gigabyte, sanal gerçeklik üzerinde çalışıyor









360 derece maç yayınları yakın, teknoloji başarıyla kullanıma geçti









SpaceX, Falcon 9 ile başarılı olarak dikey iniş gerçekleştirdi









LG akıllı televizyonlarına webOS 3.0 geliyor









BTK, 2015 yılının üçüncü çeyreği için resmi rakamları paylaştı









Vulkan arayüzü son hazırlıklarını yapıyor









Boston Dynamics'den yılın en ilginç videosu geldi





https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Boston-Dynamicsden-yilin-en-ilginc-videosu-geldi.htm





Yeni McLaren 675LT Spider kısa sürede tükendi!









Mültecilerin dil eğitiminde “Nao” kullanılacak









AirBar ile dizüstü bilgisayar ekranınızı dokunmatik yapın









AMD Radeon R9 Fury X2 gelecek yıla kaldı









Toyota'dan otonom araçlar için harita sistemi









Oculus Rift'in son sürümü geliştiricilere dağıtılıyor





A4 denildiğinde aklınıza ne geliyor? A4 kağıt Audi A4 otomobil Diğer Oy Ver 738 kişi oy verdi. Sonuçları Göster A4 denildiğinde aklınıza ne geliyor? A4 kağıt Audi A4 otomobil Diğer Anket Sonlandı 738 kişi oy verdi. Sonuçları Göster A4 denildiğinde aklınıza ne geliyor? 72% A4 kağıt 530 oy 22% Audi A4 otomobil 164 oy 6% Diğer 44 oy 738 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön