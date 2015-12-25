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2si1 "Yılın son" Teknoloji ve Oyun Programı 25.12.2015

3 yıl
63,1b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2015'e veda ederken son 1 haftada olan teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmeleri kaçırmak istemiyorsanız doğru yerdesiniz. Mesut Çevik ve Talha Aynacı'nın sunumuyla 2si1 karşınızda.
Geçtiğimiz hafta bir çok önemli gelişme yaşadık. Space X'in uzaya gönderdiği roketin geri dönüşü, AMD, ASUS ve Gigabyte tarafında açıklamalar, BTK'nın mobil kullanım istatistiklerini açıklaması, Uncharted 4'ün ertelenmesi ve Rusya'da Fallout 4'e açılan dava çok konuşuldu.
Bu konular ve çok daha fazlası bu bölümde sizleri bekliyor. İyi seyirler.
 
Zen mimarisi, AMD'nin sonraki 5 yılına damga vuracak


Samsung, AMD'nin ekran kartı üretimine talip


Havalimanlarından sonra üniversiteler de Hoverboard'ları yasaklıyor


Asus ve Gigabyte, sanal gerçeklik üzerinde çalışıyor


360 derece maç yayınları yakın, teknoloji başarıyla kullanıma geçti


SpaceX, Falcon 9 ile başarılı olarak dikey iniş gerçekleştirdi


LG akıllı televizyonlarına webOS 3.0 geliyor


BTK, 2015 yılının üçüncü çeyreği için resmi rakamları paylaştı


Vulkan arayüzü son hazırlıklarını yapıyor


Boston Dynamics'den yılın en ilginç videosu geldi
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Boston-Dynamicsden-yilin-en-ilginc-videosu-geldi.htm">

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Boston-Dynamicsden-yilin-en-ilginc-videosu-geldi.htm

Yeni McLaren 675LT Spider kısa sürede tükendi!


Mültecilerin dil eğitiminde “Nao” kullanılacak


AirBar ile dizüstü bilgisayar ekranınızı dokunmatik yapın


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Toyota'dan otonom araçlar için harita sistemi


Oculus Rift'in son sürümü geliştiricilere dağıtılıyor

A4 denildiğinde aklınıza ne geliyor? Oy Ver 738 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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Speed-Step 3 yıl en beğenilen EmuMaster
EmuMaster

Ruslara sempatim yoktur işin açığı sevmemde zaten ama programda bir şey dikkatimi çekti.

Fallout 4'ü dava eden rus viral reklam olduğunu iddia ettiğinizde, paranoya veya komplo teorisi olmuyorda (ki bencede haklısınız reklam)

Kanserden ölen çocuğu için kickstarter'da para toplayan anne baba için reklam denildiğinde niye paranoya veya komplo teorisi oluyor?

Siz fallout 4'ü şikayet eden rus'u veya çocuğu ölen anne babayı ne kadar tanıyorsunuzki veya olaya ne kadar hakimsinizki, kendi milletinize bu kadar ön yargılısınız?

Her defasında dikkatimi çekiyor ,"bizim millet şöyle yeaaa bizim millet böyle yeaa" iyide siz nasılsınız?Ben milletimi iyisiyle hatasını anlayıp kabul edeniyle çok seviyorum.İşin açığı diğer toplumlara kıyaslada ahlaken iyi düzeydeyiz çok şükür.Her toplumda çürükler olur, koskoca editör niye genelleme yapıyor?Burada seni kaç kişi izliyor bu adamların aklına her programda sırf birilerine olan kinin yüzünden "bizim millet şöyle bizim millet böyle" dersen kendi milletini kendi milletine kinlendirmiş olursun.

Size tavsiyem bir teknoloji takipçisi olarak;İnsanları yargılamayı bırakın, halk kendi öz iradesiyle gerekli mecralar altında gerekli yerlerde yapsın.Siz haber editörlüğünüzü yapın.Siz milletin ebeveyni değilsiniz arkadaşlar.Son 2 programdır milletin oynadığı oyun saatine kadar karışır olduğunuzda göz önünde bulundurursak programın kalitesi iyice düşmekte.

Şimdi bu benim dediğimede alınmayın banada kinlenmeyin.

Merhaba,

Genelleme neden mi yapıyorum? Nerede yaşıyorsunuz merak ediyorum ama gelin bir metrobüse binelim, metro sırasına millet nasıl giriyor birlikte gözlemleyelim, bedava dağıtılan bir şey olduğundan düzen sağlanabiliyor mu bakalım :) Trafikte şöyle 1-2 saat geçirelim de millet genel olarak nasılmış görelim.

Tamam haklı olarak gerçekler biraz insanı üzüyor da görmezden gelerek de bir şey çözülmüyor.

Ne yazık ki toplum olarak pek de efsanelerde yer aldığı gibi hoş görülü, sevgi kelebekleri değiliz.

Sevgiler,
Mesut Çevik
EmuMasterRuslara sempatim yoktur işin açığı sevmemde zaten ama programda bir şey dikkatimi çekti.Fallout 4'ü dava eden rus v...
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Boltux 3 yıl
Mesut Bey, çocukluğumdan beri neredeyse bu siteyi takip edip, incelemelerinizi boş zamanım olduğu sürece izlemeye çalışıyorum. Bu sefer bir eleştiride bulunacağım. Çok fazla girip de yorum yapacak zaman bulamıyorum, bu sefer gerçekten kendimi ve izleyiciler açısından gerçekten itici ve aşağılayıcı bir yorum olduğunu gördüğüm için bu eleştiriyi yapmam gerektiğini gördüm. Kötü niyetle yapmadığınıza eminim fakat söyleyiş tarzınız ve birlikte tam olarak bilgi sahibi olmadan dalga geçişiniz gerçekten de çok iticiydi. 'Herkesin hayatına kimse karışamaz' misali, 'Bu adamdan ne beklenir ki' diye oyun oynayanların eleştirilmesi, gerçekten de çok itici.
Öncelikle clicker oyunlarının tüm mantığı, başta biraz click ve daha sonra da sürekli olarak, siz oyunda olmasanız dahi size para kasan bir sistemin olması ve sonsuza kadar neredeyse devam etmesi, bazı şirketlerde çalışan, müşteri hizmetleri olan insanlar sıkıntıdan çok fazla bir şey yapamayacakları için bu tarz oyunlara sarıyorlar. Bilgisayarları solitire çalıştıramayacağı için ve o sırada zamanını güzel araştırmalar yapabilecek konumda olmadığı ve kafasının beyninin tamamını oraya vermekten daha çok, zaman geçsin diye oynayabileceği türden, sıkıntıdan yapılabilecek işlerden biri. Kesinlikle çok iyi bir oyun değil, kesinlikle yarar denilen bir olay içinde olamaz fakat bu şekilde aşalağıyıcı bir dille konuşmanız, orada hangi oyun var ki diye hayıflamanız sizin gibi saygılı birine yakışmadı bana kalırsa.
Zaten o listede 'Europa Universalis' gibi, diğer hiç bir oyunda olmayan tarihi öğreticilik sahibi olan bir oyun var. Burada BSC'nin kendisine de inanılmaz bir eleştirim olacak. Bethesda'nın şirketindkie bidonun devrilmesini bile haber yapacak duruma gelmiş bir sitenin, bir gün Paradox Interactive isimli bir şirketin olduğunu ve çok başarılı oyunlar yaptığını kendilerine bildirmek istiyorum. 3 yılda üç tane haber gördüğümüz bir yapımcının tonlarca oyunu ve çok başarılı oyunları olduğunu söylemek gerek. Hangi oyunda Europa Universalis gibi tarihsel similasyon içinde, coğrafi tarihsel haritaları, zamanında olmuş güzel 'event'leri, eski tarihsel büyük devletlerin savaş, diplomasi, yönetim ve daha bir çok konuda verdikleri kararı ve neler yapabileceklerini daha iyi gösteren bir oyun çok yok. Geçenlerde BSC'de 'strateji bitiyor mu?' diye bir başlık açılmıştı. Böyle güzel oyunlardan dalga geçilerek bahsedildiği sürece COD, AC gibi saçmalıklara mağruz kalmaya devem edeceğiz. Talha orada size Europa Universalis demeye çalışırken, oyuncularla dalga geçmeye çalışmanızdan dolayı, onun söylediklerini duymuyorsunuz. Europa Universalis ve Crusader Kings, Victoria, Hearts of Iron gibi Paradox oyunlarını herkese tavsiye ederim. İngilizcesi olan bir insanın tarih hakkında öğrenemeyeceği şey yok. Diplomasi, Üretim, Savaş, Yönetim her şey hakkında o kadar güzel içerikleri, similasyon şeklinde oyunlaştırıyorlar ki, bu konu hakkında bilgi sahibi olmanızı isterdim. Oyunları veya bir konu hakkında tam olarak bilgi sahibi olmadan, böyle direk olarak eleştirmek yerine, biraz daha tutucu eleştiri yapabilirdiniz.
Son olarak, oyun, film, dizi, kitap. Hepsi kendi başına bir sanat veya zaman öldürme aracı. Kitap konusunda da iğrenç ve kendini bir şey sanan binlerce mal var. Kendilerini yazar sanan twitter fenomenlerinin türediği bir ortamda, kitap gibi inanılmaz bir sanat aracı bile çok kötü bir zamana gelmişken, oyun da, film de, dizi de inanılmaz güzel ve çirkin hallere sahip. Şimdi Şahan Gökbakar filmini izlemek ile Cristopher Nolan filmi izlemek aynı katagori olabilir mi veya Leyla ile Mecnun ile Medcezir? Aynı şekilde Bioshock serisi ile COD oyunlarının son hali? Yani oyunlar da insanlara çok şey katabilir. Burada hangi oyundan, hangi filmden, hangi diziden bahsettiğimiz önemli. Leyla ile Mecnun izleyen bir herifle, Şahan Gökbakar saçmalıklarını izleyen insanlar aynı kefede değil. Sizden ricam, bu kadar aşağılayıcı bir şekilde dalga geçeceğiniz bir konu hakkında en azından daha tutucu bilgiler edinebilmeniz ve BSC ailesinin de paradox oyunlarının, inanılmaz detaylı Grand Strategy türünün daha fazla öğrenilmesi. Benim için o listede Europa Universalis'in olması sevindirici bir şey, bu kadar insanın oynuyor olması bile bence başlı başına güzel bir şey. Biraz araştırırsanız bu oyunları ve biraz zaman ayırırsanız, aynı şeyi sizin de düşüneceğinizden eminin bu oyunlar hakkında.
Yeni gelişen dünyada ve oyun sisteminde Achivement kazanmak bile başka oyunculara rekabet konusunda üstün gelmek gibi, oyuncuları iyi hissettiren bir şey iken, bir de oyunu daha çok oynamış olmak, Steam'deki profilinde daha çok oynadığını göstermek insanı iyi hissettirken, artan Steam oyun saatleri biraz da normal geliyor insana. İnsanlar kendi zamanını nasıl geçirmek istediğine kendi karar veriyor ve son zamanlarda CS:GO ve moba tarzları da, insanların başka insanları oyunlarda yeniyor olabilmeleri, rekabetçi olması ve bunun insanlara kendini iyi hissettirmesi, bir el kaybedince bir el daha atalım da hemen yenelim denilmesi, bu oyunların bu kadar oynanmasına sebep oluyor. Hatta eğer insanların daha fazla boş zamanı olsa, bu değer çok daha fazla artardı, eminim. İnsanlar hayatlarını nasıl geçirmek istediğini kendileri seçiyor ve genellikle yeni nesil de, bu Ranked sistemli olan oyunları, zamanının bir çoğunu harcayarak oynamayı çok seviyor.
Saygılar dilerim.
Mesut Bey, çocukluğumdan beri neredeyse bu siteyi takip edip, incelemelerinizi boş zamanım olduğu sürece izlemeye çalışıyorum. Bu sefer bir eleştiride bulunacağ...
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YasinCC 3 yıl
Mesut bey
Li-po bataryalar sanıldığı aksine çok kolay şekilde atılabiliyor ve zararlı değildir. Ölü bataryaları deşarj ettikten sonra tuzlu suda 2 hafta kadar bekletip atılabilir. Ağır metal içermez diğer bataryalar gibi.

Bu arada kullandığınız quadcopter ekipmanlarını bilmem ancak 2005'ten beri model uçak ve helikopterler ile ilgilenirim. Hiç bir zaman bir bataryanın tek uçuştan sonra kullanılmadığını duymadım. 140 amper çeken 700 boyutunda helikopter sahibiyim.
Ancak C değeri çok düşük olur ise yani seçilen batarya ekipmanların deşarj akımını karşılayamaz ise batarya şişer veya patlar. Batarya güç kesmez gücü ESC denilen elektronik hız kontrol devresi gücü keser güç kesme ise voltaja göre yapılır. Hücre başı 3.3 voltun altına düştüğünde kesilir. (ESC ye göre değişir kalite, programlama vs durumu)
Elimde 5 yaşında batarya var tabi ki ilk günkü kondisyona sahip değil ancak herhangi bir şişme vs durumu yok. Yani olay ekipmanlara göre doğru batarya seçimi ve aldığın bataryanın kalitesine bağlı
Mesut beyLi-po bataryalar sanıldığı aksine çok kolay şekilde atılabiliyor ve zararlı değildir. Ölü bataryaları deşarj ettikten sonra tuzlu suda 2 hafta k...
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RoMeOkTaY 3 yıl
Selamlar,
Bilim - teknoloji, oyun dünyası, güncel konular tamam ancak olayın seyri sırasında çıkan espriler ve anlık cevaplarınız tepkileriniz beni inanılmaz güldürüyor. Lap top ekranı bana doğru çevrili ve eşim de ekranı göremeyen bir açıdan sizin sadece sesinizi duyuyor ve inanın ikimizde yaptığınız doğaçlama konuşma ve hareketlerinize çok gülüyoruz. Sizi çok tebrik ederim. Bu çizginizi bozmadan devam etmeniz dileği ile.
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angaraeski 3 yıl
Bu bölümdeki güzel enerjinizi izlerken bana da geçirdiğiniz için teşekkür ederim. O kadar keyifli bir şekilde sundunuz ki programı sonrasında kendimi iyi hissettim. Böyle güzel sunumlu programlar yapmaya devam etmenizi temenni eder, başarılarınızın devamını dilerim. Mutlu yıllar sizlere de :)
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REAL-ALTINKAYA 3 yıl
Uncharted yine bimba gibi geliyor bekliyoruz !!
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Speed-Step 3 yıl
Haklısınız sözlerim tür konusunda bilgisizlikten dolayı oldukça kırıcı olmuş. Espri yaparken can yakmış olduk. Olumlu yaklaşımınız ve bilgi veren yorumlarınız için teşekkür ederim, iyi ki varsınız.
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Speed-Step 3 yıl
Haklısınız sözlerim tür konusunda bilgisizlikten dolayı oldukça kırıcı olmuş. Espri yaparken can yakmış olduk. Olumlu yaklaşımınız ve bilgi veren yorumlarınız için teşekkür ederim, iyi ki varsınız.
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samet686868 3 yıl
Mesut abi programı 2 senedir rahat takip ediyorum ama bugünkü şu çok oyun oynayandan ne beklersin lafı baya bi insanı kırıyo çünkü şuan kendim sağlıkçıyım 4 yıllık sağlık meslek lisesi ardından 2 yıllık diyaliz önlisans bölümü okuyorum üniversitede boş zamanım o kadar fazla ki artık yapılacak bişeyler kalmadı kpss çalışmalarınada şuan derslerden dolayı başlamıyorum direk oraya yoğunlaşmak için bu yüzden oyunlarda baya bi vakit harcıyorum tmm iyi bişey değil ama kendimde farkındayım sağlıkçı olduğum için vakit öldürmek zor yurttasınız televizyon yok sürekli kitap okunmuyo dersler çok ağır deyil belli bir vakte kadar kafelerde takılsanda bi müddet sonra bayıyo sürekli hergünde dışarı çıkılmıyor çarşıyla mesafe 40 dk gidiş 40 dk geliş bu yüzden oyunlara günlük 4 saat felan harcıyorum online oyunda tabiki ts3 ten oradanda sohbet edebiliyorum oradanda güzel dostlar arkadaşlar edindim bu yüzden 27 saat tıklayan insandan ne olur gibi bi yaklaşım bence yanlış çünkü o insanlar belki ofiste cannı sıkılıyo oynayabilecekleri tek basit oyun olarak onu görüyorlar ben 4 saat oyun oynasamda arkadaşlarımın sabahtan beri çalıştığı konuya 1 saat bakmam yetiyo bu duruma insanların kapasitesi var ama tam kullanamıyo bu oyun yüzünden desek doğru çünkü o 27 saat tıklama işini yapan kişi bir doktorda olabilir , öğretmende ,öğrencide , belkide 5 yaşında eline tablet verilmiş bir çocuk bunu kimse bilemez ...
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Sakomo 3 yıl
Süper bir program olmuş valla, hele sonu tam bir bomba. Çok eğlendim gülmekten yıkıldım resmen. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkese mutlu yıllar.
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DH Misafiri 3 yıl
Programinizi keyifle takip ediyorum izlerken egleniyorum emegi gecen herkese tesekkur ederim ama Mesut abi test biraz yanlis:)
Cunku insan beyni bir soruya bulundugu ortamin zihinsel kurallarina en yakin cevabi verir mesela teknoloji ve oyun programi izledik ve sordugunuz soruya direk a4 tech cevabini verdim ancak bu otomobil programi olsa audi a4 derdim yada herhangi bir konu yoksa ve bu soru sorulsa gundelik hayatta en cok kullanilani yani a4 kagidi derdim sonuca gelirsek fakiriz abi :)
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DH Misafiri 3 yıl
Programinizi keyifle takip ediyorum izlerken egleniyorum emegi gecen herkese tesekkur ederim ama Mesut abi test biraz yanlis:)
Cunku insan beyni bir soruya bulundugu ortamin zihinsel kurallarina en yakin cevabi verir mesela teknoloji ve oyun programi izledik ve sordugunuz soruya direk a4 tech cevabini verdim ancak bu otomobil programi olsa audi a4 derdim yada herhangi bir konu yoksa ve bu soru sorulsa gundelik hayatta en cok kullanilani yani a4 kagidi derdim sonuca gelirsek fakiriz abi :)
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Speed-Step 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Programinizi keyifle takip ediyorum izlerken egleniyorum emegi gecen herkese tesekkur ederim ama Mesut abi test biraz yanlis:)

Cunku insan beyni bir soruya bulundugu ortamin zihinsel kurallarina en yakin cevabi verir mesela teknoloji ve oyun programi izledik ve sordugunuz soruya direk a4 tech cevabini verdim ancak bu otomobil programi olsa audi a4 derdim yada herhangi bir konu yoksa ve bu soru sorulsa gundelik hayatta en cok kullanilani yani a4 kagidi derdim sonuca gelirsek fakiriz abi :)

A4 Tech de gariban dostu sayılır. Ha A4 kağıt ha A4 Tech sonuç değişmiyor. Bizdensin
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AC_Hawker 3 yıl
A4 kağıt 72% (477)
wuhahaha
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furcin 3 yıl
Witcher 3 10bin kutlu 9bin steam 100binde rus keyi satmıştır Türkiyede.
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