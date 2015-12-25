2si1 "Yılın son" Teknoloji ve Oyun Programı 25.12.2015

Genel Yayın Yönetmeni
2015'e veda ederken son 1 haftada olan teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmeleri kaçırmak istemiyorsanız doğru yerdesiniz. Mesut Çevik ve Talha Aynacı'nın sunumuyla 2si1 karşınızda.
Geçtiğimiz hafta bir çok önemli gelişme yaşadık. Space X'in uzaya gönderdiği roketin geri dönüşü, AMD, ASUS ve Gigabyte tarafında açıklamalar, BTK'nın mobil kullanım istatistiklerini açıklaması, Uncharted 4'ün ertelenmesi ve Rusya'da Fallout 4'e açılan dava çok konuşuldu.
Bu konular ve çok daha fazlası bu bölümde sizleri bekliyor. İyi seyirler.
Zen mimarisi, AMD'nin sonraki 5 yılına damga vuracak
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/Zen-mimarisi-AMDnin-sonraki-5-yilina-damga-vuracak.htm
Samsung, AMD'nin ekran kartı üretimine talip
Havalimanlarından sonra üniversiteler de Hoverboard'ları yasaklıyor
https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/Havalimanlarindan-sonra-universiteler-de-Hoverboardlari-yasakliyor.htm
Asus ve Gigabyte, sanal gerçeklik üzerinde çalışıyor
https://www.donanimhaber.com/diger-urunler/haberleri/Asus-ve-Gigabyte-sanal-gerceklik-uzerinde-calisiyor.htm
360 derece maç yayınları yakın, teknoloji başarıyla kullanıma geçti
https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/360-derece-mac-yayinlari-yakin-teknoloji-basariyla-kullanima-gecti.htm
SpaceX, Falcon 9 ile başarılı olarak dikey iniş gerçekleştirdi
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/SpaceX-Falcon-9-ile-basarili-olarak-dikey-inis-gerceklestirdi.htm
LG akıllı televizyonlarına webOS 3.0 geliyor
https://www.donanimhaber.com/televizyonlar/haberleri/LG-akilli-televizyonlarina-webOS-30-geliyor.htm
BTK, 2015 yılının üçüncü çeyreği için resmi rakamları paylaştı
https://www.donanimhaber.com/kurumsal-diger/haberleri/BTK-2015-yilinin-ucuncu-ceyregi-icin-resmi-rakamlari-paylasti.htm
Vulkan arayüzü son hazırlıklarını yapıyor
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Vulkan-arayuzu-son-hazirliklarini-yapiyor.htm
Boston Dynamics'den yılın en ilginç videosu geldihttps://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Boston-Dynamicsden-yilin-en-ilginc-videosu-geldi.htm">
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Boston-Dynamicsden-yilin-en-ilginc-videosu-geldi.htm
Yeni McLaren 675LT Spider kısa sürede tükendi!
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Yeni-McLaren-675LT-Spider-kisa-surede-tukendi.htm
Mültecilerin dil eğitiminde “Nao” kullanılacak
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Multecilerin-dil-egitiminde-Nao-kullanilacak.htm
AirBar ile dizüstü bilgisayar ekranınızı dokunmatik yapın
https://www.donanimhaber.com/diger-urunler/haberleri/AirBar-ile-dizustu-bilgisayar-ekraninizi-dokunmatik-yapin.htm
AMD Radeon R9 Fury X2 gelecek yıla kaldı
Toyota'dan otonom araçlar için harita sistemi
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Toyotadan-otonom-araclar-icin-harita-sistemi.htm
Oculus Rift'in son sürümü geliştiricilere dağıtılıyor
https://www.donanimhaber.com/diger-urunler/haberleri/Oculus-Riftin-son-surumu-gelistiricilere-dagitiliyor.htm
A4 denildiğinde aklınıza ne geliyor? Oy Ver 738 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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Merhaba,
Genelleme neden mi yapıyorum? Nerede yaşıyorsunuz merak ediyorum ama gelin bir metrobüse binelim, metro sırasına millet nasıl giriyor birlikte gözlemleyelim, bedava dağıtılan bir şey olduğundan düzen sağlanabiliyor mu bakalım :) Trafikte şöyle 1-2 saat geçirelim de millet genel olarak nasılmış görelim.
Tamam haklı olarak gerçekler biraz insanı üzüyor da görmezden gelerek de bir şey çözülmüyor.
Ne yazık ki toplum olarak pek de efsanelerde yer aldığı gibi hoş görülü, sevgi kelebekleri değiliz.
Sevgiler,
Mesut Çevik
Öncelikle clicker oyunlarının tüm mantığı, başta biraz click ve daha sonra da sürekli olarak, siz oyunda olmasanız dahi size para kasan bir sistemin olması ve sonsuza kadar neredeyse devam etmesi, bazı şirketlerde çalışan, müşteri hizmetleri olan insanlar sıkıntıdan çok fazla bir şey yapamayacakları için bu tarz oyunlara sarıyorlar. Bilgisayarları solitire çalıştıramayacağı için ve o sırada zamanını güzel araştırmalar yapabilecek konumda olmadığı ve kafasının beyninin tamamını oraya vermekten daha çok, zaman geçsin diye oynayabileceği türden, sıkıntıdan yapılabilecek işlerden biri. Kesinlikle çok iyi bir oyun değil, kesinlikle yarar denilen bir olay içinde olamaz fakat bu şekilde aşalağıyıcı bir dille konuşmanız, orada hangi oyun var ki diye hayıflamanız sizin gibi saygılı birine yakışmadı bana kalırsa.
Zaten o listede 'Europa Universalis' gibi, diğer hiç bir oyunda olmayan tarihi öğreticilik sahibi olan bir oyun var. Burada BSC'nin kendisine de inanılmaz bir eleştirim olacak. Bethesda'nın şirketindkie bidonun devrilmesini bile haber yapacak duruma gelmiş bir sitenin, bir gün Paradox Interactive isimli bir şirketin olduğunu ve çok başarılı oyunlar yaptığını kendilerine bildirmek istiyorum. 3 yılda üç tane haber gördüğümüz bir yapımcının tonlarca oyunu ve çok başarılı oyunları olduğunu söylemek gerek. Hangi oyunda Europa Universalis gibi tarihsel similasyon içinde, coğrafi tarihsel haritaları, zamanında olmuş güzel 'event'leri, eski tarihsel büyük devletlerin savaş, diplomasi, yönetim ve daha bir çok konuda verdikleri kararı ve neler yapabileceklerini daha iyi gösteren bir oyun çok yok. Geçenlerde BSC'de 'strateji bitiyor mu?' diye bir başlık açılmıştı. Böyle güzel oyunlardan dalga geçilerek bahsedildiği sürece COD, AC gibi saçmalıklara mağruz kalmaya devem edeceğiz. Talha orada size Europa Universalis demeye çalışırken, oyuncularla dalga geçmeye çalışmanızdan dolayı, onun söylediklerini duymuyorsunuz. Europa Universalis ve Crusader Kings, Victoria, Hearts of Iron gibi Paradox oyunlarını herkese tavsiye ederim. İngilizcesi olan bir insanın tarih hakkında öğrenemeyeceği şey yok. Diplomasi, Üretim, Savaş, Yönetim her şey hakkında o kadar güzel içerikleri, similasyon şeklinde oyunlaştırıyorlar ki, bu konu hakkında bilgi sahibi olmanızı isterdim. Oyunları veya bir konu hakkında tam olarak bilgi sahibi olmadan, böyle direk olarak eleştirmek yerine, biraz daha tutucu eleştiri yapabilirdiniz.
Son olarak, oyun, film, dizi, kitap. Hepsi kendi başına bir sanat veya zaman öldürme aracı. Kitap konusunda da iğrenç ve kendini bir şey sanan binlerce mal var. Kendilerini yazar sanan twitter fenomenlerinin türediği bir ortamda, kitap gibi inanılmaz bir sanat aracı bile çok kötü bir zamana gelmişken, oyun da, film de, dizi de inanılmaz güzel ve çirkin hallere sahip. Şimdi Şahan Gökbakar filmini izlemek ile Cristopher Nolan filmi izlemek aynı katagori olabilir mi veya Leyla ile Mecnun ile Medcezir? Aynı şekilde Bioshock serisi ile COD oyunlarının son hali? Yani oyunlar da insanlara çok şey katabilir. Burada hangi oyundan, hangi filmden, hangi diziden bahsettiğimiz önemli. Leyla ile Mecnun izleyen bir herifle, Şahan Gökbakar saçmalıklarını izleyen insanlar aynı kefede değil. Sizden ricam, bu kadar aşağılayıcı bir şekilde dalga geçeceğiniz bir konu hakkında en azından daha tutucu bilgiler edinebilmeniz ve BSC ailesinin de paradox oyunlarının, inanılmaz detaylı Grand Strategy türünün daha fazla öğrenilmesi. Benim için o listede Europa Universalis'in olması sevindirici bir şey, bu kadar insanın oynuyor olması bile bence başlı başına güzel bir şey. Biraz araştırırsanız bu oyunları ve biraz zaman ayırırsanız, aynı şeyi sizin de düşüneceğinizden eminin bu oyunlar hakkında.
Yeni gelişen dünyada ve oyun sisteminde Achivement kazanmak bile başka oyunculara rekabet konusunda üstün gelmek gibi, oyuncuları iyi hissettiren bir şey iken, bir de oyunu daha çok oynamış olmak, Steam'deki profilinde daha çok oynadığını göstermek insanı iyi hissettirken, artan Steam oyun saatleri biraz da normal geliyor insana. İnsanlar kendi zamanını nasıl geçirmek istediğine kendi karar veriyor ve son zamanlarda CS:GO ve moba tarzları da, insanların başka insanları oyunlarda yeniyor olabilmeleri, rekabetçi olması ve bunun insanlara kendini iyi hissettirmesi, bir el kaybedince bir el daha atalım da hemen yenelim denilmesi, bu oyunların bu kadar oynanmasına sebep oluyor. Hatta eğer insanların daha fazla boş zamanı olsa, bu değer çok daha fazla artardı, eminim. İnsanlar hayatlarını nasıl geçirmek istediğini kendileri seçiyor ve genellikle yeni nesil de, bu Ranked sistemli olan oyunları, zamanının bir çoğunu harcayarak oynamayı çok seviyor.
Saygılar dilerim.
Li-po bataryalar sanıldığı aksine çok kolay şekilde atılabiliyor ve zararlı değildir. Ölü bataryaları deşarj ettikten sonra tuzlu suda 2 hafta kadar bekletip atılabilir. Ağır metal içermez diğer bataryalar gibi.
Bu arada kullandığınız quadcopter ekipmanlarını bilmem ancak 2005'ten beri model uçak ve helikopterler ile ilgilenirim. Hiç bir zaman bir bataryanın tek uçuştan sonra kullanılmadığını duymadım. 140 amper çeken 700 boyutunda helikopter sahibiyim.
Ancak C değeri çok düşük olur ise yani seçilen batarya ekipmanların deşarj akımını karşılayamaz ise batarya şişer veya patlar. Batarya güç kesmez gücü ESC denilen elektronik hız kontrol devresi gücü keser güç kesme ise voltaja göre yapılır. Hücre başı 3.3 voltun altına düştüğünde kesilir. (ESC ye göre değişir kalite, programlama vs durumu)
Elimde 5 yaşında batarya var tabi ki ilk günkü kondisyona sahip değil ancak herhangi bir şişme vs durumu yok. Yani olay ekipmanlara göre doğru batarya seçimi ve aldığın bataryanın kalitesine bağlı