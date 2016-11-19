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2si1 "Yorgun" Teknoloji ve Oyun Programı

2 yıl
42,5b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1 bu hafta her zamankinden farklı olarak Cumartesi ekranlarınıza geliyor. Bu planlı gecikmeye gösterdiğiniz sabırdan dolayı teşekkür eder iyi seyirler dileriz.
New York'ta katıldığım bir etkinlik nedeniyle bu hafta 2si1'i Cumartesi günü ekranlarınıza taşıyoruz. Son 1 haftada olan teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmelerden seçme konular sizleri bekliyor.
İyi seyirler. 

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MALTHAEL 2 yıl en beğenilen
80 dakika video mu olur . Ben 2 kilo mısır patlatıp geleyim
1 Yanıt Yanıtla +17
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adam olun 2 yıl
Daha neyin özgürlüğü acaba sosyal medyada Cumhurbaşkanı'nın ölmüş anasına bile küfür edildi şimdi onu biz mi yaptık diyeceksiniz forumunuza bakın hemen derim "[SON DAKİKA]AKP Tecavüz yasasını gece torba yasayla geçirdi" başlıklı yalan konu günlerdir popülerde artık muhalefet sosyal medyada kendini yalan haberler ile tatmin etmeye çalışıyor bu durum batılı yada özgür denilen bir ülkede olsa devlet hakkında yalan haberden dava açılır.amerikada bir çocuk sırf terör sayfasını beğendi diye hapis aldı, fransada wifi adına isis dediği için 7 yıl hapis alan var şimdi biz terör destekçisi miyiz diyeceksiniz öyle değilsiniz tabiki benim demek istediğim bizim ülkede terör destekçileri bile ceza almıyorken neden siz sosyal medyada bir şey söylemekten çekiyorsunuz milleti yanlış yönlediriyorsunuz bana sırf hakeret etmeden devleti eleştirdi diye biri ceza aldı örneğini gösterin tamam doğru söylüyorsunuz diyeyim eğer çekindiğiniz devlet değil diğer sosyal medya kullanıcılerı ise bunu açıkca belirtinki devleti yapmadığı bir şeyden dolayı zan altında bırakmayın.Kaldı ki herkes sizin düşüncenizi beğenmek zorunda değil bunu saygı çerçevesinde söyleyebilirler siz nasıl eleştiriyorsanız onlarda sizin sosyal medyada yazdığınız bir şeyi eletirebilirler özgürlük sadece kendime ve benim ideolojime anlayışı kabul edilemez.
Daha neyin özgürlüğü acaba sosyal medyada Cumhurbaşkanı'nın ölmüş anasına bile küfür edildi şimdi onu biz mi yaptık diyeceksiniz forumunuza bakın hemen derim "[...
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Yanıtla +11
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malifural 2 yıl
Japonya da çoğu gazeteci başı belaya girmesin diye deep web i kullanıyor en ufak ülke zararına veya ekonomiyi etkileyen haber yaptıklarında ipi çekiliyor. Türkiye de ise adam basın yayından terör propagandası yapıyor veya devlet başkanlarına hakaret i gazetecilik biliyor.sonra alınınca basın özgür değil diye yaygara koparılıyor.
Sorun ilk baştan verilmesi gereken tepki verilmediği için şuan normal olan devlet otoritesi sağlanınca devletin normal tepkisi birilerine ağır geliyor.
Japonya da çoğu gazeteci başı belaya girmesin diye deep web i kullanıyor en ufak ülke zararına veya ekonomiyi etkileyen haber yaptıklarında ipi çekiliyor. Türki...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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DH Misafiri 2 yıl
Mesut ağabey Elon Musk' ın projesi 10 milyar dolar pahalı diyorsun, ama Türkiye Suriyeliler 30 milyar dolar harcadı.
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DH Misafiri 2 yıl
Flash uygulamasında video bulunmadı diyor. Bir el atın hacılar.
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DH Misafiri 2 yıl
Sohbet guzel, konular da iyi ama bazi olumsuz yonleri de var. Oncelikle playerdaki kopma ve video bulunamadi sorunlari can sikiyor. Ustelik 80 dakika video icin vakit ayirmak biraz zor. Hizli oynatma secenegi de yok. 1.5x oynatmak istiyorum ben, cunku 80 dakika ayiramam. En sonunda Opera'ya video download eklentisi kurdum. Onunla indirip hem kopma derdinden kurtulacagim hem de 1.5 x hizinda seyredecegim. BU konularda biz izleyicilerin goruslerini de degerlendirmenizi istiyoruz. Haftaya gorusmek uzere.
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ByKüLLü 2 yıl
mp 3 dosyasını indiremiyorum 2 haftadır.
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istanbulsm 2 yıl
Bu kadar uzun bir video için konu başlıkları dakika olarak verilmeli.
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djvietnam 2 yıl
78 dakikamı yuh kim izliycek 1 saatten fazla uykum gelir benim :)
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olağan_şüpheli 2 yıl
maaşlı elemanlar gelmiş hemen hükümet savunuculuğuna soyunmuş.



Cumhurbaşkanı neyse halk da o. ne yazık ki hoşgörüden saygıdan uzak bir milletiz. İnsanların seçilmişe karşı aşağılayıcı laflar etmesi ne kadar yanlış ise ,seçilmişlerin de halka karşı aynı tavırları sergilemesi doğru değil. Gerçi seçilmişlerin de sadece sözlerinde değil sıkıntı.icraatlerine bakarsanız anlarsınız bu kadar laf niye ediliyor.
ayrıca basın özgürlüğünü eleştirenler , havuz medyasının tetikçiliğine tek kelime etmiyor. bunların derdi özgülrlük adalet değil , bunların derdi her türlü haltı yeyip , hiç bir olumsuz eleştiri almadan biat istemeleri.
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bytradm 2 yıl
teşekkürler.
not7 revize yarı fiyata gelse ben alır.
ms gitgide linuxa yaklaşıyor 3-5 yil önce
fedoranın knopixin(cdden çalışanlnx) üstadlararını aldılar.
yinede onlara asla güvenmem.
halen 5+ yaşında monsteri kullanıyom ikinciyi bu fiyatlardan zor.
yeni pc için amd beklemedeyim.
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odyssa 2 yıl
geçen hafta da söyledim ama ilgilenen yok. videoyu mp3 olarak indiremiyoruz. bari bi açıklama yapsanız
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blade184 2 yıl odyssa
odyssa
geçen hafta da söyledim ama ilgilenen yok. videoyu mp3 olarak indiremiyoruz. bari bi açıklama yapsanız

Hocam az önce denedim sıkıntı olmadı
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javaprof 2 yıl
bu programı beğenmedim şu elon musk adlı teröristi övüp durmayın adam devletten destek alarak tüm dünyayı fişlemeye çalışıyor amerika kahramanlar yaratır zuckerberg bill gates steve jobs elon gibi ama arkasında amerikan devleti vardır nunların neden yonja tutulmadı da facebook tutuldu youtube bu kadar gigabyte ı depolamıyı nerden öğrendi yoksa herkes biliyodu da server kiralarını mı karşılıyamıyodu twitter zarar ettiği halde o kadr yıl nasıl dayandı wats up nerden kar ediyor bu şirketler birbirinin rakibi gözükse de arada hepsi aynı kişiler tarafından yönetiliyor amerika para basıp bu şirketlere dağıtıyor türkler bilmiyomu uzaya yüzlerce uydu yığmayı ama para yok peki bu elon musk bu kadar parayı nerden buldu sizce?
övüp durmayın şu şerefsizi.
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Extreme Victory 2 yıl javaprof
Orijinalden alıntı: javaprof
bu programı beğenmedim şu elon musk adlı teröristi övüp durmayın adam devletten destek alarak tüm dünyayı fişlemeye çalışıyor amerika kahramanlar yaratır zuckerberg bill gates steve jobs elon gibi ama arkasında amerikan devleti vardır nunların neden yonja tutulmadı da facebook tutuldu youtube bu kadar gigabyte ı depolamıyı nerden öğrendi yoksa herkes biliyodu da server kiralarını mı karşılıyamıyodu twitter zarar ettiği halde o kadr yıl nasıl dayandı wats up nerden kar ediyor bu şirketler birbirinin rakibi gözükse de arada hepsi aynı kişiler tarafından yönetiliyor amerika para basıp bu şirketlere dağıtıyor türkler bilmiyomu uzaya yüzlerce uydu yığmayı ama para yok peki bu elon musk bu kadar parayı nerden buldu sizce?
övüp durmayın şu şerefsizi.

ne içtiysen aynısından banada gönder, ya da adres ver ben gideyim alayım. İyi kafa yapmışsın zira.
Not: ilk defa deneyeceğim bu yüzden dozaj ne olacak belirtirsen sevinirim. Sonra dokunur falan.
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