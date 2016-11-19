2si1 "Yorgun" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1 bu hafta her zamankinden farklı olarak Cumartesi ekranlarınıza geliyor. Bu planlı gecikmeye gösterdiğiniz sabırdan dolayı teşekkür eder iyi seyirler dileriz.
New York'ta katıldığım bir etkinlik nedeniyle bu hafta 2si1'i Cumartesi günü ekranlarınıza taşıyoruz. Son 1 haftada olan teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmelerden seçme konular sizleri bekliyor.
İyi seyirler.
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Sorun ilk baştan verilmesi gereken tepki verilmediği için şuan normal olan devlet otoritesi sağlanınca devletin normal tepkisi birilerine ağır geliyor.