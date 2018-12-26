2si1 | İzleyicileri 2018'in en iyilerini seçti

2si1'i izleyenler her şeyi bilir. Her şeyin en iyisini bilir. Sadece onlar bilir. 2018'in Enleri seçilecekse yine onlar seçer. 2si1'in izleyici ödülleri anketi sonuçlandı. İşte 2018'in en iyileri

2si1'in izleyici ödülleri sahiplerini buldu. Her şeyin en iyisini bilen izleyicilerden daha mı iyi bileceksiniz. İşte yılın enleri.