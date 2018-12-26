2si1 | İzleyicileri 2018'in en iyilerini seçti

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'i izleyenler her şeyi bilir. Her şeyin en iyisini bilir. Sadece onlar bilir. 2018'in Enleri seçilecekse yine onlar seçer. 2si1'in izleyici ödülleri anketi sonuçlandı. İşte 2018'in en iyileri
2si1'in izleyici ödülleri sahiplerini buldu. Her şeyin en iyisini bilen izleyicilerden daha mı iyi bileceksiniz. İşte yılın enleri.
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vatanbilgisayar.com/...
Özellikleri iyi. Ben de almayı düşünüyorum bunu. Geçtiğimiz ay 4999 TL ye satılmıştı bu ürün. Şimdi tekrar fiyatının düşmesini bekliyorum. Olmazsa 2. el bakacağım artık.