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2si1 | İzleyicileri 2018'in en iyilerini seçti

4 ay
14,4b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'i izleyenler her şeyi bilir. Her şeyin en iyisini bilir. Sadece onlar bilir. 2018'in Enleri seçilecekse yine onlar seçer. 2si1'in izleyici ödülleri anketi sonuçlandı. İşte 2018'in en iyileri
2si1'in izleyici ödülleri sahiplerini buldu. Her şeyin en iyisini bilen izleyicilerden daha mı iyi bileceksiniz. İşte yılın enleri.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Burzum_^^ 4 ay en beğenilen
Bence OnePlus en enzindan 2. olmaliydi. Apple nedir yaa adam 4 nesil once kullandigi 720p ekranli, tek kamerali telefonu 750usd'a satiyor ve sempatik firma olarak listeye giriyor. Openi severler lafi'nin bir kez daha gercek oldugunu anladim.
Bence OnePlus en enzindan 2. olmaliydi. Apple nedir yaa adam 4 nesil once kullandigi 720p ekranli, tek kamerali telefonu 750usd'a satiyor ve sempatik firma olar...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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seyru 4 ay
Bir dahakine kargo firmalarıda eklensin bence
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yunskrgl 4 ay
Millenicom biz en iyiyiz en çok olumlu dönüş olan firma olduğunu iddia ediyordu gördük nasıl firma olduğunu.
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seyru 4 ay
Bir dahakine kargo firmalarıda eklensin bence
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Persona_Non_Grata 4 ay
Sony 4k 55XE9005 sahibiyim, Ps4 pro performansı harika tavsiye ederim.
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-Rommel- 4 ay
Logitech özellikle tavsiye ederim.Tr'de bence en iyi donanım servisi geçen ay mouse bozulmuştu 250 tl değerinde tamir yapılamaz durumdaymış ve ellerinde o ürün yokmuş bana 500 tl değerinde bir mouse gönderdiler,bu marka varsa elinizde kafanız rahat olur.
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Night_Blade 4 ay
Fiyat performans olarak Samsung NU8000 televizyonu alınabilir. Samsung 55'' MU9000 kullanıyorum gayet iyi. HDR olması PS4'ü otomatik tanıyıp ona göre televizyonun ayarlarını değiştirmesi kolaylık sağlıyor. Televizyon alırken ses çıkışları da önemli ki samsung ve koreliler bu konuda çok başarılar. NU8000 ve üstü; 9000 ve Q serisi televizyonları rahatlıkla alınabilir.
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turkmavzeri 4 ay
PC'de oyunun neresi ucuz, 7-13bin arasında PC toplayıp oyun oynamaktansa 2-3 tl civarında xbox alıp oynamak daha ucuz. Ekran kartı parası bile konsoldan daha fazla. 7 yıldır HD6950 ile idare ediyoruz $ kuru sayesinde.
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Mesutzgvn 4 ay
Enis KİRAZOĞLU gibi birisi için önerebileceğim monitör şudur.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

vatanbilgisayar.com/...
Özellikleri iyi. Ben de almayı düşünüyorum bunu. Geçtiğimiz ay 4999 TL ye satılmıştı bu ürün. Şimdi tekrar fiyatının düşmesini bekliyorum. Olmazsa 2. el bakacağım artık.
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Nınja 4 ay

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Seyrim 4 ay
Süpürge önemli.. 8 yılda 2 tane eskittik.. :)
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hamsikamil 4 ay
@ Mes uthh Çelik -- Süpürge uzun kullanım tecrübesi şeklinde bir inceleme iyi olur. 50 liralık süpürgeden sonra aklımda olan iki markadan birisi Phillips. Çekersen ilgiyle izleyenler olacaktır herkese hitap etmesede
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