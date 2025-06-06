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    İlaçsız ağrı kesici oyun PainWave, kronik ağrı tedavisinde umut vadediyor

    Oyun tabanlı yeni bir ağrı tedavisi sistemi olan PainWave, klinik denemelerde kronik ağrıyı hafifletmeyi başardı. İşte opioidlere alternatif olması beklenen tedavinin detayları:

    İlaçsız ağrı kesici oyun, kronik ağrı tedavisinde umut vadediyor Tam Boyutta Gör
    İlaçsız ağrı kesici oyun PainWave, beyin dalgalarını yeniden düzenleyerek kronik nöropatik ağrıyı azaltmayı hedefliyor. Opioid kullanımına alternatif oluşturma potansiyeline sahip yeni yöntem, yakın zamanda tamamlanan ilk klinik denemelerde umut verici sonuçlar verdi.

    İlaçsız ağrı kesici oyun PainWave, ağrılarda yüzde 75 azalma sağladı

    Kronik ağrının yönetimi, dünya genelinde sağlık sistemlerinin karşılaştığı en karmaşık sorunlardan biri. Özellikle opioid bazlı ilaçların bağımlılık riski ve yan etkileri, ilaçsız çözümlere yönelik ilgiyi artırıyor. Bu bağlamda Avustralya’daki UNSW Sydney araştırmacılar tarafından geliştirilen PainWave, oyunlaştırılmış bir uygulama ile EEG (elektroensefalografi) tabanlı nörogeri bildirim teknolojisini birleştiriyor. Kullanıcılar, özel bir kulaklık ve mobil uygulama aracılığıyla beyin dalgalarını anlık olarak gözlemliyor ve bu sayede ağrıyla ilişkili beyin aktivitelerini yeniden düzenlemeyi öğreniyor.

    UNSW NeuroRecovery Araştırma Merkezi tarafından yürütülen ilk denemelerde, kornea nöropatik ağrısı (CNP) yaşayan dört katılımcı üzerinde dört hafta boyunca test edilen sistem, %75 oranında ağrı azalması sağladı. Bu sonuçlar, opioidlerle sağlanan etkinlikle karşılaştırılabilir düzeydeydi. Ancak araştırmacılar, küçük ölçekli bu çalışmanın sınırlamalarına dikkat çekiyor ve daha geniş katılımlı denemelerin gerekliliğini vurguluyor.

    İlaçsız ağrı kesici oyun, kronik ağrı tedavisinde umut vadediyor Tam Boyutta Gör
    PainWave terapisi sırasında, kullanıcılar su altı ortamında animasyonlu bir denizanasını izleyerek beyin dalgalarının geri bildirimini görsel olarak deneyimliyor. Beyin aktivitesi sakinleştikçe, ekrandaki bulanık su açık turkuaz renge dönüşüyor. Bu süreç, kullanıcıların kronik sinir ağrısıyla ilişkili beyin kalıplarını fark etmelerini ve değiştirmelerini teşvik ediyor. Terapi seansları başlangıçta araştırmacıların rehberliğinde gerçekleştirilirken, daha sonra kullanıcılar süreci kendi başlarına sürdürebiliyor.

    PainWave'in geliştirilmesinde, maliyet etkinliği de göz önünde bulunduruldu. Araştırma ekibi, 3D baskı teknolojisi sayesinde EEG başlıklarının maliyetini yaklaşık 200 ABD dolarına düşürmeyi başardı. Bu, piyasadaki ticari EEG sistemlerine göre oldukça uygun fiyatlı bir seçenek sunuyor. UNSW Profesörü Gustin, bu teknolojiyi özellikle geleneksel tedavilere erişimi sınırlı olan bireyler için evde kullanılabilir hale getirmeyi hedeflediklerini de belirtti.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 4 saat önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    H
    hexedemical 7 saat önce

    Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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