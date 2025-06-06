İlaçsız ağrı kesici oyun PainWave, kronik ağrı tedavisinde umut vadediyor

Tam Boyutta Gör İlaçsız ağrı kesici oyun PainWave, beyin dalgalarını yeniden düzenleyerek kronik nöropatik ağrıyı azaltmayı hedefliyor. Opioid kullanımına alternatif oluşturma potansiyeline sahip yeni yöntem, yakın zamanda tamamlanan ilk klinik denemelerde umut verici sonuçlar verdi.

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İlaçsız ağrı kesici oyun PainWave, ağrılarda yüzde 75 azalma sağladı

Kronik ağrının yönetimi, dünya genelinde sağlık sistemlerinin karşılaştığı en karmaşık sorunlardan biri. Özellikle opioid bazlı ilaçların bağımlılık riski ve yan etkileri, ilaçsız çözümlere yönelik ilgiyi artırıyor. Bu bağlamda Avustralya’daki UNSW Sydney araştırmacılar tarafından geliştirilen PainWave, oyunlaştırılmış bir uygulama ile EEG (elektroensefalografi) tabanlı nörogeri bildirim teknolojisini birleştiriyor. Kullanıcılar, özel bir kulaklık ve mobil uygulama aracılığıyla beyin dalgalarını anlık olarak gözlemliyor ve bu sayede ağrıyla ilişkili beyin aktivitelerini yeniden düzenlemeyi öğreniyor.

UNSW NeuroRecovery Araştırma Merkezi tarafından yürütülen ilk denemelerde, kornea nöropatik ağrısı (CNP) yaşayan dört katılımcı üzerinde dört hafta boyunca test edilen sistem, %75 oranında ağrı azalması sağladı. Bu sonuçlar, opioidlerle sağlanan etkinlikle karşılaştırılabilir düzeydeydi. Ancak araştırmacılar, küçük ölçekli bu çalışmanın sınırlamalarına dikkat çekiyor ve daha geniş katılımlı denemelerin gerekliliğini vurguluyor.

Tam Boyutta Gör PainWave terapisi sırasında, kullanıcılar su altı ortamında animasyonlu bir denizanasını izleyerek beyin dalgalarının geri bildirimini görsel olarak deneyimliyor. Beyin aktivitesi sakinleştikçe, ekrandaki bulanık su açık turkuaz renge dönüşüyor. Bu süreç, kullanıcıların kronik sinir ağrısıyla ilişkili beyin kalıplarını fark etmelerini ve değiştirmelerini teşvik ediyor. Terapi seansları başlangıçta araştırmacıların rehberliğinde gerçekleştirilirken, daha sonra kullanıcılar süreci kendi başlarına sürdürebiliyor.

PainWave'in geliştirilmesinde, maliyet etkinliği de göz önünde bulunduruldu. Araştırma ekibi, 3D baskı teknolojisi sayesinde EEG başlıklarının maliyetini yaklaşık 200 ABD dolarına düşürmeyi başardı. Bu, piyasadaki ticari EEG sistemlerine göre oldukça uygun fiyatlı bir seçenek sunuyor. UNSW Profesörü Gustin, bu teknolojiyi özellikle geleneksel tedavilere erişimi sınırlı olan bireyler için evde kullanılabilir hale getirmeyi hedeflediklerini de belirtti.

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İlaçsız ağrı kesici oyun, kronik ağrı tedavisinde umut vadediyor

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