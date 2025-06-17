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    Çin, beyin çipi konusunda ABD’yi yakaladı: Felçli hasta yarış oyunu oynadı

    Çin, invaziv beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisinde ilk insanlı denemeye başladı. Felçli bir hasta, sadece üç haftada düşünce gücüyle bilgisayar oyunları oynamayı başardı.

    Çin, ilk beyin çipi ile klinik denemeler başladı Tam Boyutta Gör
    Çin, beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisinde insanlı klinik deneme aşamasına geçen ikinci ülke oldu. Şanghay merkezli CEBSIT tarafından geliştirilen bu sistem, beyin dokusuna doğrudan yerleştirilen elektrotlarla çalışan invaziv (vücut içine müdahaleli)bir teknolojiye dayanıyor. Amerika merkezli Neuralink’ten sonra bu alanda insanlı denemeye geçen ikinci ülke olan Çin, ilk testlerinde dikkate değer sonuçlar elde etti.

    İlk hasta denemesinde büyük başarı

    İlk testlerde kullanılan hasta, 13 yıl önce yüksek gerilimli elektrik kazasında hem kollarını hem de bacaklarını kaybetmişti. 25 Mart’ta beyin implantı yerleştirilen hasta, yalnızca iki ila üç hafta içinde düşünce gücüyle bilgisayarı kontrol edebilir hale geldi. Yarış oyunları ve satrançta oynamakgibi karmaşık etkileşimleri başarıyla gerçekleştirdi. Açıklamalarda bulunan hasta ise şu sözleri kullandı: “Artık bilgisayarı düşüncelerimle kontrol edebiliyorum. İstediğim gibi hareket edebiliyormuşum gibi hissediyorum.”

    Çin, ilk beyin çipi ile klinik denemeler başladı Tam Boyutta Gör
    CEBSIT’in geliştirdiği implant, yalnızca işlevselliğiyle değil, teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Çin devlet medyasının aktardığına göre, bu BCI sisteminde kullanılan elektrotlar, Neuralink’in kullandığı elektrotlara kıyasla 1/5 ila 1/7 oranında daha küçük kesit alanına sahip. Ayrıca 100 kat daha esnek olmaları, beyin dokusuna verilen zararı minimuma indiriyor. Genel olarak, CEBSIT implantının çapının 26 mm ve kalınlığının 6 mm'den az olduğu belirtiliyor.

    2028’de satışa çıkması planlanıyor

    Herhangi bir enfeksiyon ya da donanım arızasına rastlanmayan CEBSIT, önümüzdeki dönemde hastanın robotik kol kontrolü gibi daha karmaşık görevlerde de sistemle etkileşim kurmasını planlıyor.

    Çin’in 2028 yılına kadar bu sistemi ticarileştirmeyi ve düzenleyici onayları alarak sağlık sistemine entegre etmeyi hedeflediği belirtiliyor. Eğer CEBSIT’in klinik denemeleri başarılı şekilde ilerlerse, bu tür BCI sistemleri; omurilik felci, çift taraflı uzuv kaybı veya ALS gibi ağır nörolojik hastalıklarla yaşayan milyonlarca kişinin yaşam kalitesinde köklü bir değişim yaratabilir.

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