Çin, beyin çipi konusunda ABD’yi yakaladı: Felçli hasta yarış oyunu oynadı

İlk hasta denemesinde büyük başarı
İlk testlerde kullanılan hasta, 13 yıl önce yüksek gerilimli elektrik kazasında hem kollarını hem de bacaklarını kaybetmişti. 25 Mart’ta beyin implantı yerleştirilen hasta, yalnızca iki ila üç hafta içinde düşünce gücüyle bilgisayarı kontrol edebilir hale geldi. Yarış oyunları ve satrançta oynamakgibi karmaşık etkileşimleri başarıyla gerçekleştirdi. Açıklamalarda bulunan hasta ise şu sözleri kullandı: “Artık bilgisayarı düşüncelerimle kontrol edebiliyorum. İstediğim gibi hareket edebiliyormuşum gibi hissediyorum.”
2028’de satışa çıkması planlanıyor
Herhangi bir enfeksiyon ya da donanım arızasına rastlanmayan CEBSIT, önümüzdeki dönemde hastanın robotik kol kontrolü gibi daha karmaşık görevlerde de sistemle etkileşim kurmasını planlıyor.
Çin’in 2028 yılına kadar bu sistemi ticarileştirmeyi ve düzenleyici onayları alarak sağlık sistemine entegre etmeyi hedeflediği belirtiliyor. Eğer CEBSIT’in klinik denemeleri başarılı şekilde ilerlerse, bu tür BCI sistemleri; omurilik felci, çift taraflı uzuv kaybı veya ALS gibi ağır nörolojik hastalıklarla yaşayan milyonlarca kişinin yaşam kalitesinde köklü bir değişim yaratabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: