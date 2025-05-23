Samsung Galaxy Watch, One UI 8 ile beta karoten seviyesini ölçebilecek

Samsung Galaxy Watch "Antioksidan Endeksi" özelliği nasıl kullanılacak?
Antioksidan Endeksi özelliği, vücudunuzda ne kadar beta karoten olduğunu kontrol etmenize yardımcı olacak. Beta karoten, sağlığınızı destekleyen ve havuç, ıspanak ve tatlı patates gibi yiyeceklerde bulunan bir antioksidan.
Beta karoten seviyenizi ölçmek için Galaxy Watch'u bileğinizden çıkarmanız ve saatin arkasını baş parmağınıza tutmanız gerekecek. Arkadaki sensörler okumayı gerçekleştirecek. Ekran sizden uzağa bakacağı için ilerlemeyi ve sonuçları Samsung Health uygulaması aracılığıyla telefonunuzda göreceksiniz.
Samsung’un bu yeni sağlık takibi özelliğini 2025'in ikinci yarısında vermesi bekleniyor. Muhtemelen One UI 8 Watch ve Samsung Health uygulamasının en son sürümünün yüklü olduğu Galaxy Watch’lara gelecek. Yalnız, bu özellik Galaxy Watch 8’e özel mi olacak yoksa Galaxy Watch 7 gibi eski modellere de gelecek mi belli değil.
Samsung Sağlık, antioksidan seviyenize göre faydalı ipuçları da sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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