Samsung, yeni sağlık özelliklerini ücretli sunabilir

Samsung Sağlık'a premium abonelik getirilebilir
Yakın zamanda duyurulan One UI 8 Watch güncellemesi, dört yeni sağlık özelliği getiriyor: Antioksidan İndeksi, Yatma Zamanı Rehberliği, Koşu Koçu ve Vasküler Yük. Güncelleme, Galaxy Watch 5’e kadar eski modellere gelecek olsa da, Antioksidan İndeksi ve Vasküler Yük yalnızca Galaxy Watch Ultra’ya gelecek. Koşu Koçu özelliği ise Galaxy Watch 7 ve daha yeni model gerektiriyor. Samsung, gelişmiş sağlık özelliklerini ücretli abonelikte sunmayı planlıyor.
Temel sağlık ve fitness takibi özelliği tüm Samsung Sağlık kullanıcıları için kullanılabilir olacak. Sağlık uygulaması için abonelik sistemi ne zaman gelecek, hangi özellikler ücretli olacak, hangi giyilebilir cihazlar bu durumdan etkilenecek ve daha da önemlisi fiyatı ne kadar olacak şu an için belirsiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: