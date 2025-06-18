Tam Boyutta Gör Samsung, Samsung Sağlık’ın tüm özelliklerini şimdiye kadar tamamen ücretsiz sundu. Ancak, şirketin Galaxy Watch kullanıcılarının sağlık ve performanslarına ilişkin daha fazla bilgi sunmak için sağlık platformuna premium abonelik planı getirme düşüncesinde olduğu söyleniyor.

Samsung, One UI 8 Watch ile gelecek yeni özellikleri duyurdu 1 gün önce eklendi

Samsung Sağlık'a premium abonelik getirilebilir

Yakın zamanda duyurulan One UI 8 Watch güncellemesi, dört yeni sağlık özelliği getiriyor: Antioksidan İndeksi, Yatma Zamanı Rehberliği, Koşu Koçu ve Vasküler Yük. Güncelleme, Galaxy Watch 5’e kadar eski modellere gelecek olsa da, Antioksidan İndeksi ve Vasküler Yük yalnızca Galaxy Watch Ultra’ya gelecek. Koşu Koçu özelliği ise Galaxy Watch 7 ve daha yeni model gerektiriyor. Samsung, gelişmiş sağlık özelliklerini ücretli abonelikte sunmayı planlıyor.

Temel sağlık ve fitness takibi özelliği tüm Samsung Sağlık kullanıcıları için kullanılabilir olacak. Sağlık uygulaması için abonelik sistemi ne zaman gelecek, hangi özellikler ücretli olacak, hangi giyilebilir cihazlar bu durumdan etkilenecek ve daha da önemlisi fiyatı ne kadar olacak şu an için belirsiz.

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Samsung, yeni sağlık özelliklerini ücretli sunabilir

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