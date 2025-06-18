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    Samsung, yeni sağlık özelliklerini ücretli sunabilir

    Galaxy Watch serisi, One UI 8 Watch güncellemesiyle yeni sağlık özellikleri kazanacak. Yeni bir rapor, Samsung'un bu özellikleri ücretli abonelik planı dahilinde sunacağını söylüyor.

    samsung sağlık özellikleri ücretli premium abonelik Tam Boyutta Gör
    Samsung, Samsung Sağlık’ın tüm özelliklerini şimdiye kadar tamamen ücretsiz sundu. Ancak, şirketin Galaxy Watch kullanıcılarının sağlık ve performanslarına ilişkin daha fazla bilgi sunmak için sağlık platformuna premium abonelik planı getirme düşüncesinde olduğu söyleniyor.

    Samsung Sağlık'a premium abonelik getirilebilir

    Yakın zamanda duyurulan One UI 8 Watch güncellemesi, dört yeni sağlık özelliği getiriyor: Antioksidan İndeksi, Yatma Zamanı Rehberliği, Koşu Koçu ve Vasküler Yük. Güncelleme, Galaxy Watch 5’e kadar eski modellere gelecek olsa da, Antioksidan İndeksi ve Vasküler Yük yalnızca Galaxy Watch Ultra’ya gelecek. Koşu Koçu özelliği ise Galaxy Watch 7 ve daha yeni model gerektiriyor. Samsung, gelişmiş sağlık özelliklerini ücretli abonelikte sunmayı planlıyor.

    Temel sağlık ve fitness takibi özelliği tüm Samsung Sağlık kullanıcıları için kullanılabilir olacak. Sağlık uygulaması için abonelik sistemi ne zaman gelecek, hangi özellikler ücretli olacak, hangi giyilebilir cihazlar bu durumdan etkilenecek ve daha da önemlisi fiyatı ne kadar olacak şu an için belirsiz.

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    Samsung'un 8 yıllık özelliği iOS 26'ya geldi

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