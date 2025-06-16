Beynine çip takılan ALS hastası, yeniden konuştu ve şarkı söyledi

Araştırma kapsamında, konuşma üretiminden sorumlu beyin bölgesine cerrahi olarak yerleştirilen dört mikroelektrot dizisiyle ham nöral sinyalleri yakalandı. Bu sinyaller, yapay zeka destekli bir çözümleme modeliyle işlenerek yüksek doğrulukla sentezlenmiş konuşmaya dönüştürüldü. Sistem, kullanıcının ne düşündüğünü değil, konuşma kaslarını harekete geçirmeye çalışırken ürettiği beyin sinyallerini analiz ediyor.
Gerçek zamanlı konuşma ve şarkı söyleme
Ekip, yapay zeka kod çözücünün eğitim verilerinin dışında uydurulan kelimeleri de başarıyla yeniden ürettiğini söyledi. Tüm bunlar, önceki sistemlere göre çok daha ifade gücü yüksek sentetik konuşma sağlıyor. UC Davis araştırmacıları, çalışmalarının tek bir katılımcıyla gerçekleştirildiğini ve sonraki çalışmalarında bu sonuçları başka nedenlerle konuşma yetisini kaybetmiş daha fazla denekle tekrarlamaya çalışacaklarını belirtiyor.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.