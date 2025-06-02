Neuralink rakibi Paradromics, beyin-bilgisayar arayüzünü ilk kez bir insana uyguladı

Operasyon, epilepsi tedavisi gören bir hastaya uygulanan planlı bir beyin cerrahisi sırasında yapıldı. Paradromics’in geliştirdiği cihaz, hastanın beynine yaklaşık 20 dakikalık kısa bir süre için yerleştirildi ve ardından başarıyla çıkarıldı. Şirket, bu işlemle birlikte cihazın insan beynine güvenle yerleştirilebildiğini ve sinirsel aktiviteyi başarıyla kaydedebildiğini kanıtladıklarını belirtti.
Klinik deneme yolda
Paradromics CEO’su ve kurucusu Matt Angle, verdiği demeçte, “Koyunlarda cihazımızın veri ve uzun ömür açısından sınıfının en iyisi olduğunu gösterdik ve şimdi de insanlarla uyumlu olduğunu gösterdik. Bu gerçekten heyecan verici ve yaklaşan klinik denememiz için büyük bir heyecan yaratıyor.” dedi.
Connexus isimli BCI sistemi, beyin sinyallerini analiz ederek bunları dış teknolojilere iletebilecek komutlara dönüştürüyor. Şirketin geliştirdiği teknoloji, sinir hücrelerinin tekil düzeydeki aktivitesini algılayabiliyor.
Paradromics, Elon Musk’ın Neuralink’i, Jeff Bezos ve Bill Gates destekli Synchron ve Precision Neuroscience gibi beyin-bilgisayar arayüzü geliştiren diğer iddialı girişimlerle rekabet ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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