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    Neuralink rakibi Paradromics, beyin-bilgisayar arayüzünü ilk kez bir insana uyguladı

    Nöroteknoloji girişimi Paradromics yaptığı açıklamada beyin-bilgisayar arayüzünü (BCI) ilk kez bir insana implante ettiğini duyurdu. Paradromics, BCI alanında Neuralink ile rekabet ediyor.

    Neuralink rakibi Paradromics, ilk insan denemesin tamamladı Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık on yıl önce kurulan nöroteknoloji girişimi Paradromics, beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisini ilk kez bir insana başarıyla yerleştirdiğini duyurdu. Şirket, 14 Mayıs'ta Michigan Üniversitesi'nde gerçekleştirilen operasyonun, teknoloji açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu açıkladı.

    Operasyon, epilepsi tedavisi gören bir hastaya uygulanan planlı bir beyin cerrahisi sırasında yapıldı. Paradromics’in geliştirdiği cihaz, hastanın beynine yaklaşık 20 dakikalık kısa bir süre için yerleştirildi ve ardından başarıyla çıkarıldı. Şirket, bu işlemle birlikte cihazın insan beynine güvenle yerleştirilebildiğini ve sinirsel aktiviteyi başarıyla kaydedebildiğini kanıtladıklarını belirtti.

    Klinik deneme yolda

    Paradromics CEO’su ve kurucusu Matt Angle, verdiği demeçte, “Koyunlarda cihazımızın veri ve uzun ömür açısından sınıfının en iyisi olduğunu gösterdik ve şimdi de insanlarla uyumlu olduğunu gösterdik. Bu gerçekten heyecan verici ve yaklaşan klinik denememiz için büyük bir heyecan yaratıyor.” dedi.

    Neuralink rakibi Paradromics, ilk insan denemesin tamamladı Tam Boyutta Gör
    Şirket, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayını aldıktan sonra 2025 yılı bitmeden insanlarda uzun vadeli güvenlik ve kullanım üzerine klinik denemelere başlamayı hedefliyor. Henüz ticari kullanıma sunulmayan Connexus adlı sistemin, başlangıçta ağır motor bozuklukları veya felç geçirmiş bireylerin bilgisayar aracılığıyla iletişim kurmalarına yardımcı olması bekleniyor.

    Connexus isimli BCI sistemi, beyin sinyallerini analiz ederek bunları dış teknolojilere iletebilecek komutlara dönüştürüyor. Şirketin geliştirdiği teknoloji, sinir hücrelerinin tekil düzeydeki aktivitesini algılayabiliyor.

    Paradromics, Elon Musk’ın Neuralink’i, Jeff Bezos ve Bill Gates destekli Synchron ve Precision Neuroscience gibi beyin-bilgisayar arayüzü geliştiren diğer iddialı girişimlerle rekabet ediyor.

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    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 4 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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