3 tekerlekli elektrikli araba : Morgan EV3

Otomotiv dünyasında elektrikli motor konsepti geçen yıllar boyunca kendisini kabul ettirmeyi başardı ve tüketiciler artık gelecek planlarına bir elektrikli otomobil ihtimalini mutlaka dahil ediyor. Şimdi ise elektrikli motorların konsept tasarımlara hayat vermeye başladığını görüyoruz.

Morgan EV3 bunlardan birisi.





İşçilik konusundaki başarıları ile tanınan Morgan Motor Company, ilk kez 2011 yılında görücüye çıkardığı 3 tekerlekli elektrikli araba konsepti Morgan 3 Wheeler'a ikinci üyesini de kazandırdı.





Morgan EV3 tamamen el yapımı üretiliyor ve tüketicilere eğlence sunmayı hedefliyor. Tek arka elektrik motoruna sahip olan araba 75kw güç üretiyor ve ağırlığı da 525kg. 100km/s hızına 6 saniyede ulaşabilen Morgan EV3, en fazla 185km/s hız yapabiliyor ve tek şarj ile 225km mesafe gidebiliyor.





Halen testlere devam eden Morgan EV3 modelinin 2016 sonlarında üretim aşamasına gireceği belirtiliyor. Şimdilik fiyat belli değil ancak Morgan 3 Wheeler konseptinin baz fiyatı 100 bin TL'den başlıyordu.

http://www.morgan-motor.co.uk/morgan-ev3/