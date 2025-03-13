Toyota, hibrit GR modelleri için yeni 2 litre motor geliştiriyor

Toyota'nın yeni nesil GR modellerinde kullanacağı hibrit güç aktarma sistemi, şirket bünyesinde geliştirilen yeni bir turbo dört silindirli motoru temel alıyor. 2.0 litre hacimli olan bu motor, ortadan motorlu düzene sahip GR Yaris M Concept üzerinde test ediliyor ve mühendisler prototip motorun sınırlarını zorluyor.
Yeni motor, hafif hibrit ve PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistemleri destekliyor. Ayrıca, Toyota'nın mevcut motorlarına göre daha kısa stroklu olduğu için daha kompakt ve hafif olma avantajına sahip. Bu avantajlar oldukça önemli çünkü Japon üreticinin hibrit sistemin getirdiği ekstra bileşenleri minimum ağırlık dezavantajıyla entegre etmesini sağlayacak.
Motorun teknik detayları henüz belli değil ancak yola uygun araçlarda 400 beygir civarında güç çıkışına sahip olması bekleniyor. Mevcut GR Yaris, 1.6 litre turbo üç silindirli motoruyla 280 beygir güç ve 390 Nm tork üretiyor. Ancak sıkı emisyon kuralları nedeniyle Avrupa'da sadece sınırlı adetlerle satılabiliyor. Gelecekte hibrit sistem bu durumu değiştirebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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