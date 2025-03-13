Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Toyota, hibrit GR modelleri için yeni 2 litre motor geliştiriyor

    Performanslı GR serisini sıkı emisyon kuralları çerçevesinde ayakta tutmak isteyen Toyota, bunun için yeni nesil araçlarında hibrit güç aktarma sistemi kullanacak.

    Toyota, hibrit GR modelleri için yeni 2 litre motor geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Toyota bir yandan yeni C-HR+, Urban Cruiser ve yenilenen bZ4X ile elektrikli araç pazarında elini güçlendirmeye çalışırken diğer yandan içten yanmalı motorlu modellerini de unutmuyor. Japon üretici, performanslı GR modellerini sıkı emisyon kurallarında dahi hayatta tutmak için yeni bir hibrit güç aktarma sistemi geliştiriyor.

    Toyota'nın yeni nesil GR modellerinde kullanacağı hibrit güç aktarma sistemi, şirket bünyesinde geliştirilen yeni bir turbo dört silindirli motoru temel alıyor. 2.0 litre hacimli olan bu motor, ortadan motorlu düzene sahip GR Yaris M Concept üzerinde test ediliyor ve mühendisler prototip motorun sınırlarını zorluyor.

    Yeni motor, hafif hibrit ve PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistemleri destekliyor. Ayrıca, Toyota'nın mevcut motorlarına göre daha kısa stroklu olduğu için daha kompakt ve hafif olma avantajına sahip. Bu avantajlar oldukça önemli çünkü Japon üreticinin hibrit sistemin getirdiği ekstra bileşenleri minimum ağırlık dezavantajıyla entegre etmesini sağlayacak.

    Motorun teknik detayları henüz belli değil ancak yola uygun araçlarda 400 beygir civarında güç çıkışına sahip olması bekleniyor. Mevcut GR Yaris, 1.6 litre turbo üç silindirli motoruyla 280 beygir güç ve 390 Nm tork üretiyor. Ancak sıkı emisyon kuralları nedeniyle Avrupa'da sadece sınırlı adetlerle satılabiliyor. Gelecekte hibrit sistem bu durumu değiştirebilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'dan güneş panelli minik elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    muhabbet kuşu ishal öldürürmü emniyet kemeri cezası plakaya mi yazılır en az yakan kombi araba dururken neden titrer sanal bebek nasıl uyutulur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum