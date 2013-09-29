Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

30 saniyede Windows 8.1 turu

5 yıl
4,7b
1
155
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
30 saniyede Windows 8.1 turu
Windows 8.1 için geri sayım başladı. Microsoft tarafından 17 Ekim'de kullanıma sunulacak olan yeni güncellemeyi, Windows 8 sahipleri ücresiz olarak marketten indirebilecek. Çok sayıda yeni özellik ve güncelleme ile Windows 8.1'in en fazla konuşulan yeniliği ise başlat butonunu yeniden getiriyor olması. Dokunmatik cihazlar için tasarlanan modern arayüzü ile birlikte Windows 8'de başlat butonunu kaldıran Microsoft, kullanıcılardan gelen istekler doğrultusunda, Windows 8.1'de başlat butonuna yeniden hayat verdi. 
Video çerçevesinde Windows 8.1'in altı çizilen bir başka önemli yeniliği ise, modern arayüzün daha fazla özelleştirilebiliyor olması. Canlı kutulara yeni boyut seçeneği ekleyen Microsoft, kullanıcıların uygulama kutu boyutlarını daha da büyütmesine olanak tanıyor. Tüm bunlara ek olarak video içerisinde belirtilmese de lokal ve sanalda karma arama yapan evrensel arama özelliği, geliştirilen internet deneyimi ve DirectX 11.2 desteği gibi önemli güncellemeler de Windows 8.1 ile birlikte bizlere sunulmuş olacak. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kemâncı 5 yıl en beğenilen
public void onClickStartButton(Object o,EventSender args)
{
MetroUi.open();
}
1 Yanıt Yanıtla +38
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekleGeliyorum 5 yıl
Aylar önce biri yorum yapmıştı başlat metroyu açar diye adam haklı çıktı


Edit:ss eklendi

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Aylar önce biri yorum yapmıştı başlat metroyu açar diye adam haklı çıktıEdit:ss eklendi...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 5 yıl
Başlat tuşu gelmiş ama başlat menüsü gelmemiş.. Herkes başlat tuşundan menüsünü kasdederken microsoft uyanıklık yapmış sadece bir buton eklemiş ama geri kalan herşey aynı.. Sonuçta metro arayüzüne döndüğünüzde oradaki tuşa basmışsınız yada basmamışsınız ne farkeder...
Başlat tuşu gelmiş ama başlat menüsü gelmemiş.. Herkes başlat tuşundan menüsünü kasdederken microsoft uyanıklık yapmış sadece bir buton eklemiş ama geri kalan h...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3 Avatar Avatar Avatar
Guest-1BAA53B3C 5 yıl
Adamlar ne yapsa olmuyor win7ye devam..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gonuldagi 5 yıl
Beyler benim ki lisanslı Win 8 x64 yükseltme versiyonu... Fakat temiz kurulum yapıla biliyordu... Daha önce internete düşen Win 8.1 versiyonları yükleyenler
lisanslanmadığını söyledikleri için hiç indirmedim 17 ekim akşama doğru veya akşam yayınlanır bence şimdi onlar lisanslanacakmı internete düşen RTM sürümler. Yoksa MSDN denmi indirebilirsek tam sürüm indirelim. Her formattan sonra bir dünya güncelleme derdi yaşamak zor olur. Başlat menusu metroyu açar diye bende demiştim başka diyenlerde olmuştur mutlaka neticede buna sizi alıştıracak microsoft yoksa dokunmatik ekranları kime kakalayacaklar üreticiler :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ATOM ANT 5 yıl

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kartal Göz 5 yıl
Halen daha win 7 kullaniyorum genel performans ve oyunlardaki performanslarindan dolayı. Win 8 un sürücü sorunları halen daha devam ediyor mu? Ekran kartlarinin bazi donanimlarin henüz win 8 için sürücü cikarmamis olması vs. Oyunlardaki performansı nasil win7den daha mi iyi daha mi kotu halen? Son durum nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Hd 4850 icin adam gibi bir driver cikart amd. Win 8.1 de oyun oynayamiyorum senin yuzundennn
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Investigator 5 yıl
ben gerek duymuyordum alışmıştık zaten
daha iyisi gelene kadar şimdilik win8 ile idare edeceğiz gibi görünüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Roy Fokker 5 yıl
Arkadaşlar Windows 8.1'de Classic shell programını deneyen var mı çalışıyor mu stabil bir şekilde?

bilmeyenler için eski başlat menüsünü geri getiren program

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
anladım... windows 9 falan çıkana kadar beklicem gibi duruyo :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GokhanMaths 5 yıl
Başlat gereksiz di yeni sürüme alışanlar aramıyordu zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceeport123 5 yıl
Windows 8.1 Pro RTM vs Windows 8 Performance comparison Review
youtube.com/...
Not: Başlat butonu sadece metro arayüzünü açmıyor sağ tıklayınca pek çok işleve rahatlıkla ulaşabilirsiniz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dryope_21 5 yıl
Gecen yil kurban bayramindan beri 8 kullaniyorum win7 ultimate daha iyiydi daha metro arayuzunu bilekullanmadim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4657 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, video ve
4 etiket daha microsoft erdi özüağ tanıtım Windows
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Toshiba Özel: Yeni dizüstü bilgisayarlar, tabletler, kameralar ve dahası 5 yıl WD Black 4TB Sabit Disk Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim