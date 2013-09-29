30 saniyede Windows 8.1 turu

Windows 8.1 için geri sayım başladı. Microsoft tarafından 17 Ekim'de kullanıma sunulacak olan yeni güncellemeyi, Windows 8 sahipleri ücresiz olarak marketten indirebilecek. Çok sayıda yeni özellik ve güncelleme ile Windows 8.1'in en fazla konuşulan yeniliği ise başlat butonunu yeniden getiriyor olması. Dokunmatik cihazlar için tasarlanan modern arayüzü ile birlikte Windows 8'de başlat butonunu kaldıran Microsoft, kullanıcılardan gelen istekler doğrultusunda, Windows 8.1'de başlat butonuna yeniden hayat verdi.

Video çerçevesinde Windows 8.1'in altı çizilen bir başka önemli yeniliği ise, modern arayüzün daha fazla özelleştirilebiliyor olması. Canlı kutulara yeni boyut seçeneği ekleyen Microsoft, kullanıcıların uygulama kutu boyutlarını daha da büyütmesine olanak tanıyor. Tüm bunlara ek olarak video içerisinde belirtilmese de lokal ve sanalda karma arama yapan evrensel arama özelliği, geliştirilen internet deneyimi ve DirectX 11.2 desteği gibi önemli güncellemeler de Windows 8.1 ile birlikte bizlere sunulmuş olacak.