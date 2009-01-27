3.5GHz'de çalışan Core 2 Duo E8700 fiyat listelerinde

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Intel önümüzdeki günlerde 3.5GHz'de çalışan çift çekirdekli en hızlı masaüstü işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Intel'in detaylarına ilk defa burada değindiğimiz, yüksek çalışma frekansıyla dikkat çeken Core 2 Duo E8700 işlemcisi Avrupa fiyat listelerinde de görünmeye başladı.

Firmanın Wolfdale tabanlı diğer Core 2 modelleri gibi 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli işlemci, 1333MHz FSB, 6MB seviye 2 bellek ve 65 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip. LGA775 formunda olan yeni işlemciyle ilgili kuşkusuz en çok merak edilen detaylardan biri de fiyatı!

Henüz satışına başlanmayan Core 2 Duo E8700, Avrupa fiyat listelerine giriş yapmaya başladı. Belçika merkezli bir elektronik ticaret sitesinde 259 Avro'luk fiyat seviyesinden listeye giriş yapan 3.5GHz'lik yeni model mevcut bilgilere göre Core 2 Duo E8600'ün yerine konumlandırılabilir.

Intel'in satılmakta olan en hızlı çift çekirdekli işlemcisi unvanına sahip Core 2 Duo E8600'ün adetli alımlarda 266$ olan fiyatında E8700'ün kullanıma sunulmasıyla birlikte ciddi bir indirim olması da beklenebilir. Zira E8700 ile birlikte AMD'nin Phenom II X3 modellerinin yolda olduğu da biliniyor.