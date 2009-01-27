3.5GHz'de çalışan Core 2 Duo E8700 fiyat listelerinde

Intel önümüzdeki günlerde 3.5GHz'de çalışan çift çekirdekli en hızlı masaüstü işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Intel'in detaylarına ilk defa burada değindiğimiz, yüksek çalışma frekansıyla dikkat çeken Core 2 Duo E8700 işlemcisi Avrupa fiyat listelerinde de görünmeye başladı.
Firmanın Wolfdale tabanlı diğer Core 2 modelleri gibi 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli işlemci, 1333MHz FSB, 6MB seviye 2 bellek ve 65 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip. LGA775 formunda olan yeni işlemciyle ilgili kuşkusuz en çok merak edilen detaylardan biri de fiyatı!
Henüz satışına başlanmayan Core 2 Duo E8700, Avrupa fiyat listelerine giriş yapmaya başladı. Belçika merkezli bir elektronik ticaret sitesinde 259 Avro'luk fiyat seviyesinden listeye giriş yapan 3.5GHz'lik yeni model mevcut bilgilere göre Core 2 Duo E8600'ün yerine konumlandırılabilir.
Intel'in satılmakta olan en hızlı çift çekirdekli işlemcisi unvanına sahip Core 2 Duo E8600'ün adetli alımlarda 266$ olan fiyatında E8700'ün kullanıma sunulmasıyla birlikte ciddi bir indirim olması da beklenebilir. Zira E8700 ile birlikte AMD'nin Phenom II X3 modellerinin yolda olduğu da biliniyor.
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yada hiç birşey bilmiyorsunuz basıyorsunuz fsbyi çıkıyor anakart voltajsız diye ortalarda geziniyorsunuz
insan işlemciyi 4.5 ghz çalıştırıyor bir cpu-z açıpta kaç v tüketiyor diye bakmıyor sonra böyle durumlar oluşuyor
ama gelipte auto ayarlara voltajsız demek saçmalıktır bana göre
overclock iler 4,7ghz hızında stabil calısıyor
8700 ün de güclü bir o.c kapasitesi var fakat 259 avro yüksek bir fiyat
quad modelleri tercih edilmeli o fiyat aralıgında
Hocam haber icin tskler simdi bu islemciyi almaya gerek yok bana gore bunu yerine eski islemciyi satip biraz daha para ekleyip QX serisi bi islemci almak bana daha mantikli geliyor ama herkesin gourusu kendine tabiki bu arada intelden iyice sogmaya basladim belkide amd ye gecebilirim 945 yada 950 gelince hayirlisi olsum bakalim
bence bu işlemcinin çıkması iyi oldu.Tamda işlemci VS..alma arifesindeyim , umarım e8600 fiyatı kısa sürede düşerde onu alıp , oyunların keyfini sürerim.En az 2 senede sistem değişmem ,aptal ama mutlu olurum :)
Belki bunun gelmesiyle diğerlerinde ufak ta olsa indirim olur.
Aynen BiLaDeR yhaa...
Hani E8600 serinin sonu olacaktı, hani en baba buydu daha da c2d çıkartmayacaklarıdı, ne oldu şimdi ?..
Şahsen E8600 alacağım için böyle konuşuyorum.
He bir de iyi yanı ben e8600 almadan bu işlemci piyasaya çıkarsa büyük ihtimalle benim alacağım ucuzlar.