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3.5GHz'de çalışan Core 2 Duo E8700 fiyat listelerinde

10 yıl
28,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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3.5GHz'de çalışan Core 2 Duo E8700 fiyat listelerinde
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Intel önümüzdeki günlerde 3.5GHz'de çalışan çift çekirdekli en hızlı masaüstü işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Intel'in detaylarına ilk defa burada değindiğimiz, yüksek çalışma frekansıyla dikkat çeken Core 2 Duo E8700 işlemcisi Avrupa fiyat listelerinde de görünmeye başladı.

Firmanın Wolfdale tabanlı diğer Core 2 modelleri gibi 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli işlemci, 1333MHz FSB, 6MB seviye 2 bellek ve 65 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip. LGA775 formunda olan yeni işlemciyle ilgili kuşkusuz en çok merak edilen detaylardan biri de fiyatı!

Henüz satışına başlanmayan Core 2 Duo E8700, Avrupa fiyat listelerine giriş yapmaya başladı. Belçika merkezli bir elektronik ticaret sitesinde 259 Avro'luk fiyat seviyesinden listeye giriş yapan 3.5GHz'lik yeni model mevcut bilgilere göre Core 2 Duo E8600'ün yerine konumlandırılabilir.

Intel'in satılmakta olan en hızlı çift çekirdekli işlemcisi unvanına sahip Core 2 Duo E8600'ün adetli alımlarda 266$ olan fiyatında E8700'ün kullanıma sunulmasıyla birlikte ciddi bir indirim olması da beklenebilir. Zira E8700 ile birlikte AMD'nin Phenom II X3 modellerinin yolda olduğu da biliniyor.


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theyapici 10 yıl
ci7 alırım yoluma bakarım diyecem ama anakart çok pahalı ya bu da şanslı yani fiyat var hiç olmasa anakart ucuz
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falco911 10 yıl
@dark_town sen extra voltaj vermesen de auto dediğin vakit anakartın kendisi gerekli voltaj arttırımını yapacaktır, bu anakartın biosuyla ve kalitesiyle alakalıdır, benimki gibi dandik bir anakartın varsa 400 fsbden sonra tüm voltajları elle ayarlamak zorunda kalırsın, maximus2 formula ise 550 fsb auto açar...
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K.Kahriman 10 yıl
ya burada bizi küçük düşürmek için bilmiyor numarası yapıyorsunuz sonra birkaç birşey deyip kapak yapmaya çalışıyorsunuz

yada hiç birşey bilmiyorsunuz basıyorsunuz fsbyi çıkıyor anakart voltajsız diye ortalarda geziniyorsunuz

insan işlemciyi 4.5 ghz çalıştırıyor bir cpu-z açıpta kaç v tüketiyor diye bakmıyor sonra böyle durumlar oluşuyor

ama gelipte auto ayarlara voltajsız demek saçmalıktır bana göre
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falco911 10 yıl
@dark town : auto ayrı, standart voltaj ayrı şeyler, ufak bir yanlış anlaşılma oldu sanırım .
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dark_town 10 yıl
Anladim hocam ama ben hic bir seye voltaj vermiyorum ki istersem ramlari 9## mhz li bir hizda calistiril ayni sekilde hic voltaj vermeden hicbir seye ayni slnucu yine aliyorum yani cpu ya her hangi bir voltaj artirimi yapmiyorum benim yukarida belirttigim ramlarin 1200 mhz de calismasi icin verdigim voltaj rakami idi yani islemci icin degil
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hakemzsr 10 yıl
8400 kullanıyorum
overclock iler 4,7ghz hızında stabil calısıyor
8700 ün de güclü bir o.c kapasitesi var fakat 259 avro yüksek bir fiyat
quad modelleri tercih edilmeli o fiyat aralıgında
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dark_town 10 yıl
Hocam hangi ayarlarda 4700 mhz de stabil kullaniyorsun degerlerini buraya bir verebilirmisin ben su anda voltaj vermeden 4500 mhz de kullaniyorum gunluk olarak ama daha o degere hic cikmadim merak ettim acikcasi hangi ayarlarda kullaniyorsun bir de varsa cpu z goruntusu verirmisin

Hocam haber icin tskler simdi bu islemciyi almaya gerek yok bana gore bunu yerine eski islemciyi satip biraz daha para ekleyip QX serisi bi islemci almak bana daha mantikli geliyor ama herkesin gourusu kendine tabiki bu arada intelden iyice sogmaya basladim belkide amd ye gecebilirim 945 yada 950 gelince hayirlisi olsum bakalim
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nirvanha 10 yıl
q serisi işlemci alacaksınızda ne olacak , sanki tüm çekirdekleri aynı anda kullanabileceğimiz yöntem yada (tek )uygulama , oyun vs var ......aynı anda oyun oynayıp film izleyebilen yada render yapabilen var mı?ben yapamıyorum çok çekirdeğe değil hıza ihtiyacımız var...
bence bu işlemcinin çıkması iyi oldu.Tamda işlemci VS..alma arifesindeyim , umarım e8600 fiyatı kısa sürede düşerde onu alıp , oyunların keyfini sürerim.En az 2 senede sistem değişmem ,aptal ama mutlu olurum :)
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aktorun 10 yıl
Bir oyunsever olarak : Oyunlar birden fazla cekirdek/CPU kullanan mimariye gecene kadar CiftCekirdekli CPU larin omru tukenmez. Zaten oyunlarin asil derdinin ekran kartlari oldugunu dusunursek ancak Intel/AMD nin 4+ cekirdekli CPU satma politikalari sayesinde piyasadan cekilir cift cekirdekliler.
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Master_Evil 10 yıl
yuh be
dün dediğim gibi gider 4 çekirdek alırım buda varsın en hızlı işlemci olsun
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aktorun 10 yıl
E8700 hamlesiyle E8600 un 200 dolara dusmesini bekliyoruz :)
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showstopper41 10 yıl
E8700 ün en büyük faydası E8600 ün fiyatını düşürecek olması. Yarım çarpan fazla olması için 80$ vermeye gerek yok.
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gordon01 10 yıl
5ghz'den aşağı kurtarmaz bunu :)
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StreamRolleR 10 yıl
yaw hani e8600 en hızlı olup 8xx ailsenin sonu olcakti
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ellerimkirli 10 yıl
İşlemci iyi güzel de fiyat...
Belki bunun gelmesiyle diğerlerinde ufak ta olsa indirim olur.
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ayakliPC 10 yıl

Orjinalden alıntı: StreamRolleR

yaw hani e8600 en hızlı olup 8xx ailsenin sonu olcakti



Aynen BiLaDeR yhaa...
Hani E8600 serinin sonu olacaktı, hani en baba buydu daha da c2d çıkartmayacaklarıdı, ne oldu şimdi ?..
Şahsen E8600 alacağım için böyle konuşuyorum.
He bir de iyi yanı ben e8600 almadan bu işlemci piyasaya çıkarsa büyük ihtimalle benim alacağım ucuzlar.
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Godolphin 10 yıl
Oyunlarda yüksek performans sergileyeceği kesin :)
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