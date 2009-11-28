3.5GHz'de çalışan Core 2 Duo E8700 gün ışığına çıktı

32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı entegre grafik özellikli Core i3 ve Core i5 işlemcilerini lanse etmeye hazırlanan Intel'de, ilk detayları bir süre önce beliren Core 2 Duo E8700 yüzünü gösterdi. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve çift çekirdekli yapıda olan Woldale tabanlı yeni işlemci 3.5GHz olarak belirlenen saat hızıyla Intel'in Core serisi altında şimdiye kadar hazırladığı saat hızı en yüksek işlemcilerden birisi olacak gibi görünüyor. 10.5x çarpanına sahip olan ve 1333MHz FSB desteği ile gelen yüksek frekanslı yeni işlemcide Seviye 2 (L2) bellek kapasitesi 6MB olarak belirlenmiş.
Intel 3.5GHz'de çalışan Core 2 Duo E8700 işlemcisiyle ilgili olarak sessizliğini sürdürürken yurt dışında bir kullanıcı, Core 2 Extreme QX9650 işlemcisini beklerken kaza ederi Core 2 Duo E8700 işlemcisinin geldiğini belirterek çektiği fotoğrafı ve CPU-Z onay ekranını da yayımladı. Intel'in Core 2 Duo E8700 işlemcisini ne zaman lanse edeceği henüz bilinmiyor ancak Nehalem tabanlı yeni nesil işlemcilerine yoğunlaşan firmanın Core 2 serisini 2011'den önce sonlandırmayı düşünmediği ve aralarında Core 2 Duo E8700'ün de yer alacağı yeni modellerini pazara sürecebileceği üzerinde duruluyor.
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Bilgisiz Biri Oldugunuz Bilimsel Bir Açıklama Yapmaya Çalışırken Batırdığınızdan Belli.
e5200 @ 4 ghz İle 1 Seneden Fazla Sorunsuz Kullandım. Siz 500 Mhz den Bahsederken Buradaki Oc Değeri 1500 Mhz dir. Gerçeğe Davetlisiniz Gelirseniz...
+1
intel lga 775 fiyatlarını düşürmicek herhalde aylardan beri q9950 hayali kuruyoruz
neye göre 500mhz? p3 500 e 500mhz oc yaparsak yada konudaki işlemciye 500mhz oc yaparsak aynı şeymi?....
Silikon bir elektronik malzemenin ömür uzunluğunu ne hızda çalıştığından çok ne sıcaklıkta çalıştığı belirler.
Datasheetlerin çoğunda transistörler için uygun çalışma sıcaklıkları belirtilir.Örneğin -10c / 70c gibi.
Bu durumda sıcaklığı bu aralıkta sabit tutabiliyorsanız kullandığınız hızın bir önemi yok.
2 ghz de 40 derece çalışan bir işlemci ile overclock'lu olarak 5ghz 40 derecede çalışan bir işlemci arasında ömür farkı yoktur.
Bu anakartın cpu besleme ünitesinin ne derece sağlıklı soğutulduğuna da bakar.
Aynı koşulları Güç kaynağı ve anakart üzerinde de uygulayabiliyorsanız herhangi bir ömür kısalması durumu söz konusu olamaz.
Cpu'nun overlocklu halde anakart üzerindeki cpu besleme ünitesinin verebileceği maksimum akım değerinin üzerinde bir akım çekmesi durumunda eğer cpu yeterli miktarda soğutuluyorsa sadece anakart üzerindeki besleme devresi arızalanır, buna bağlı olarak besleme devresinin etrafındaki malzemeler de zarar görebilir.
Anakart, üst düzel güç çeken cpu'ları destekler nitelikteyse zaten overclocklu haldeki cpunun çektiği akımı karşılayabilecek düzeydedir , bu durumda anakartın da arızalanması gibi bir durum söz konusu olamaz.