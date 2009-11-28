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3.5GHz'de çalışan Core 2 Duo E8700 gün ışığına çıktı

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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3.5GHz'de çalışan Core 2 Duo E8700 gün ışığına çıktı
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32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı entegre grafik özellikli Core i3 ve Core i5 işlemcilerini lanse etmeye hazırlanan Intel'de, ilk detayları bir süre önce beliren Core 2 Duo E8700 yüzünü gösterdi. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve çift çekirdekli yapıda olan Woldale tabanlı yeni işlemci 3.5GHz olarak belirlenen saat hızıyla Intel'in Core serisi altında şimdiye kadar hazırladığı saat hızı en yüksek işlemcilerden birisi olacak gibi görünüyor. 10.5x çarpanına sahip olan ve 1333MHz FSB desteği ile gelen yüksek frekanslı yeni işlemcide Seviye 2 (L2) bellek kapasitesi 6MB olarak belirlenmiş.

Intel 3.5GHz'de çalışan Core 2 Duo E8700 işlemcisiyle ilgili olarak sessizliğini sürdürürken yurt dışında bir kullanıcı, Core 2 Extreme QX9650 işlemcisini beklerken kaza ederi Core 2 Duo E8700 işlemcisinin geldiğini belirterek çektiği fotoğrafı ve CPU-Z onay ekranını da yayımladı. Intel'in Core 2 Duo E8700 işlemcisini ne zaman lanse edeceği henüz bilinmiyor ancak Nehalem tabanlı yeni nesil işlemcilerine yoğunlaşan firmanın Core 2 serisini 2011'den önce sonlandırmayı düşünmediği ve aralarında Core 2 Duo E8700'ün de yer alacağı yeni modellerini pazara sürecebileceği üzerinde duruluyor.

3.5GHz'de çalışan Core 2 Duo E8700 gün ışığına çıktı
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CoreXXX 9 yıl
çoğu uygulamanın 4 çekirdeği tam kullanamamasından dolayı habire 2 çekirdekler hortluyor, şimdi intel bu işlemciye 280 dolar ister, bunun yerine x4 955 185 dolara daha mantıklı değilmi yani 3.2 ghz ve 4 çekirdek
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Tanarri 9 yıl
E8800 çıktığında kulanmaya başlarız :P tolga nın dediği gibi bu hep böleydi zaten e8500 varlığı olduğu zamanlarda e8400 alınıyodu e8600 cıktı e8500 fiyatı düştü ve şimdi e8500 alınıyo eh aynısı şimdi e8700 cıktığna göre e8600 fiyatları e8500 fiyatlarına inicektir... (çok rakamsal bi yazı oldu xD ) bu arada hava soğutma ile 5ghz civarlarına erişebiliyosa stabil bi şekilde gayet güzeldir yoksa 4,5ghz felan bu aralarda seyrediyosa e8400 den çok farklı bi espirisi olmuycaktır sadece ln2 manyaklarının işine yarar günlük kulanıcı olduğumuz için bizde hava soğutma en iyi değerleri önemli..
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cengaver029 9 yıl
tutulmaz bu işlemci fiyatı aşırı yaparlar al e8400 ü 4.0ghz yap geçtin bile bunu :)
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Tanarri 9 yıl
Transistörler yawaş yavaş patlarmı haha hiç gülüceğim yoktu gene... sizin bu dediğiniz gerçek olasydı ln2 uygulamalarında işlemci öle zorlanıyoki transistöerden eser kalmaması lazım leven arkdaşım 1 senden fazla 4 ghz kulandım demiş onun işlemcisi dağil olmak üzre benim amd2500 işlemcimi 5 senedir 3200 yani 1,8ghz den 2,2 ghz çıkartıp stabil bi şekilde halen daha kulanıyorum ne bi bozulma ne bi patlama ne bi çatlama hiçbirşey olmadı yahu yapmayın az mantıklı düşünün mum mu bu eriyip gitsin xD..
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IeVeN 9 yıl
@ DungeonKeeper
Bilgisiz Biri Oldugunuz Bilimsel Bir Açıklama Yapmaya Çalışırken Batırdığınızdan Belli.
e5200 @ 4 ghz İle 1 Seneden Fazla Sorunsuz Kullandım. Siz 500 Mhz den Bahsederken Buradaki Oc Değeri 1500 Mhz dir. Gerçeğe Davetlisiniz Gelirseniz...
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helsloot 9 yıl

IeVeN

@ DungeonKeeper



Bilgisiz Biri Oldugunuz Bilimsel Bir Açıklama Yapmaya Çalışırken Batırdığınızdan Belli.



e5200 @ 4 ghz İle 1 Seneden Fazla Sorunsuz Kullandım. Siz 500 Mhz den Bahsederken Buradaki Oc Değeri 1500 Mhz dir. Gerçeğe Davetlisiniz Gelirseniz...



+1
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adilazimdegilx 9 yıl
OC için uygun ama sadece yarım çarpan farkı varken hava soğutma için çok fazla bir farkı olmaz. Zaten e8600 vs. günlük kullanılacaksa kendi çarpanları da onlara yetiyor. Ama mesela LN2 ile yapılan hız aşırtmalarda bu işlemci ile 335mhze kadar daha yüksek hızlara çıkılabilir. Örneğin Super PI 1m 6.7Ghzlik E8600 ile 670x10 şeklinde alınabiliyor. 670x10.5 olursa 7Ghz üstü hızları rahatlıkla görebiliriz. Şu an Super PI rekoru 6.4Ghzlik Gulftown'da ama bu işlemciyle değişme ihtimali var...
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Guest-E2BECF3D0 9 yıl
fiyatı ne kadar olucak 350 $ mı kimse almaz bu paraya çift çekirdek,bunun yanında yarı fiyatına bir çok işlemci varken
intel lga 775 fiyatlarını düşürmicek herhalde aylardan beri q9950 hayali kuruyoruz
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Trecc11 9 yıl
fiyatının ülkemizde yüksek olucağı kesin zaten.
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sonalp 9 yıl
işlem satırının nedir yaaa ? bilip bilmeden atıp tutmayalım lütfen.
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Momo-Oz 9 yıl
eğer işlemciyi uzun süre Oc li kullanırsanız hani o milyonlu bir rakam vardı transistör satısı olan .. işte o transistörler yavaş yavaş patlamaya başlar .. geri dönülmez hasar meydana gelir ve son damla ile işlemci elinizde kalır .. işlemci oc en fazla 500mhz kadar olmalı, onun üzerine çıkarsanız stabilite sorunları yaşanır , çunki bir işlem satırının işlemci tarafından yorumlanması ghz,mhz,önbellek v.s. gibi işlemci birimlerinin nanosaniyelik hızlarına göre hesaplanır bunlar yükseltilirse stabilite sorunları ortaya çıkar
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CorleoneXT 9 yıl

DungeonKeeper

eğer işlemciyi uzun süre Oc li kullanırsanız hani o milyonlu bir rakam vardı transistör satısı olan .. işte o transistörler yavaş yavaş patlamaya başlar .. geri dönülmez hasar meydana gelir ve son damla ile işlemci elinizde kalır .. işlemci oc en fazla 500mhz kadar olmalı, onun üzerine çıkarsanız stabilite sorunları yaşanır , çunki bir işlem satırının işlemci tarafından yorumlanması ghz,mhz,önbellek v.s. gibi işlemci birimlerinin nanosaniyelik hızlarına göre hesaplanır bunlar yükseltilirse stabilite sorunları ortaya çıkar

neye göre 500mhz? p3 500 e 500mhz oc yaparsak yada konudaki işlemciye 500mhz oc yaparsak aynı şeymi?....
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wacd 9 yıl
DungeonKeeper
eğer işlemciyi uzun süre Oc li kullanırsanız hani o milyonlu bir rakam vardı transistör satısı olan .. işte o transistörler yavaş yavaş patlamaya başlar .. geri dönülmez hasar meydana gelir ve son damla ile işlemci elinizde kalır .. işlemci oc en fazla 500mhz kadar olmalı, onun üzerine çıkarsanız stabilite sorunları yaşanır , çunki bir işlem satırının işlemci tarafından yorumlanması ghz,mhz,önbellek v.s. gibi işlemci birimlerinin nanosaniyelik hızlarına göre hesaplanır bunlar yükseltilirse stabilite sorunları ortaya çıkar


Silikon bir elektronik malzemenin ömür uzunluğunu ne hızda çalıştığından çok ne sıcaklıkta çalıştığı belirler.
Datasheetlerin çoğunda transistörler için uygun çalışma sıcaklıkları belirtilir.Örneğin -10c / 70c gibi.
Bu durumda sıcaklığı bu aralıkta sabit tutabiliyorsanız kullandığınız hızın bir önemi yok.
2 ghz de 40 derece çalışan bir işlemci ile overclock'lu olarak 5ghz 40 derecede çalışan bir işlemci arasında ömür farkı yoktur.
Bu anakartın cpu besleme ünitesinin ne derece sağlıklı soğutulduğuna da bakar.
Aynı koşulları Güç kaynağı ve anakart üzerinde de uygulayabiliyorsanız herhangi bir ömür kısalması durumu söz konusu olamaz.
Cpu'nun overlocklu halde anakart üzerindeki cpu besleme ünitesinin verebileceği maksimum akım değerinin üzerinde bir akım çekmesi durumunda eğer cpu yeterli miktarda soğutuluyorsa sadece anakart üzerindeki besleme devresi arızalanır, buna bağlı olarak besleme devresinin etrafındaki malzemeler de zarar görebilir.
Anakart, üst düzel güç çeken cpu'ları destekler nitelikteyse zaten overclocklu haldeki cpunun çektiği akımı karşılayabilecek düzeydedir , bu durumda anakartın da arızalanması gibi bir durum söz konusu olamaz.
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Batuist 9 yıl
core2 serisi işlemciler çok iyi bir başarı yakaladı.. yeni nesil çıkmasına rağmen adamlar hala bu işlemcileri üretiyorlar.. Daha önceki eski işlemcilerin hiçbirinde böyle olmamıştı.. buda core2 serisinin başarısını gösteriyor..
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