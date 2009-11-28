3.5GHz'de çalışan Core 2 Duo E8700 gün ışığına çıktı

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32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı entegre grafik özellikli Core i3 ve Core i5 işlemcilerini lanse etmeye hazırlanan Intel'de, ilk detayları bir süre önce beliren Core 2 Duo E8700 yüzünü gösterdi. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve çift çekirdekli yapıda olan Woldale tabanlı yeni işlemci 3.5GHz olarak belirlenen saat hızıyla Intel'in Core serisi altında şimdiye kadar hazırladığı saat hızı en yüksek işlemcilerden birisi olacak gibi görünüyor. 10.5x çarpanına sahip olan ve 1333MHz FSB desteği ile gelen yüksek frekanslı yeni işlemcide Seviye 2 (L2) bellek kapasitesi 6MB olarak belirlenmiş.

Intel 3.5GHz'de çalışan Core 2 Duo E8700 işlemcisiyle ilgili olarak sessizliğini sürdürürken yurt dışında bir kullanıcı, Core 2 Extreme QX9650 işlemcisini beklerken kaza ederi Core 2 Duo E8700 işlemcisinin geldiğini belirterek çektiği fotoğrafı ve CPU-Z onay ekranını da yayımladı. Intel'in Core 2 Duo E8700 işlemcisini ne zaman lanse edeceği henüz bilinmiyor ancak Nehalem tabanlı yeni nesil işlemcilerine yoğunlaşan firmanın Core 2 serisini 2011'den önce sonlandırmayı düşünmediği ve aralarında Core 2 Duo E8700'ün de yer alacağı yeni modellerini pazara sürecebileceği üzerinde duruluyor.

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