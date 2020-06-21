4/8 Tiger Lake işlemcisi 8/8 Ryzen 7 4700U ile başa baş: iGPU performansı Ryzen’ın önünde

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Yarıiletken üreticisi Intel’in hem işlemci hem de GPU tarafında güncellemeye gideceği Tiger Lake işlemci ailesi AMD’nin yavaş yavaş hakimiyet kurmaya çalıştığı mobil pazardaki hayallerini suya düşürebilir.

Core i7-1165G7

Paylaşılan Time Spy testine göre 4 çekirdek 8 izlekli Core i7-1165G7 yongası Ryzen 7 4700U ile aynı performansı gösteriyor. 4266 MHz’lik LPDDR4X bellekle desteklenen Gen12 iGPU’su ise Ryzen APU’sunun %35’lik ciddi bir oranla önüne geçmeyi başarmış.

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Ryzen 7 4700U’nun burada bellek frekansı dezavantajı önemli bir rol oynamış olabilir. Bu açıdan Geçtiğimiz haftalarda AMD’nin daha yüksek frekanslı LPDDR4X bellekleri geçiş yapabileceğine dair iddialar yaklaşan Tiger Lake işlemcilerine yönelik bir hazırlık olabilir.

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8/16 Ryzen 7 4800U ile yapılan kıyaslamada ise çekirdek sayısı artışı ve daha yüksek frekans sayesinde %35’lik farkla AMD’nin çözümü önde bulunuyor. GPU tarafında 1750 MHz’de görev yapan 8 CU sayesinde grafik performasında mobil Ryzen APU’su yine geride kalsa da fark bu sefer %19.8 seviyesine çekilmiş.

Ayrıca Bkz. "Tiger Lake işlemcisi Battlefield V’te oynanabilir deneyim sunuyor"

Test esnasında her 3 yonganın maksimum TDP sınırı olan 25-28 watt düzeyine yükseltildiğini de ekleyelim. Görünüşe göre AMD mobilde fiyat avantajıyla işlemci tarafında avantajlı konumda kalmayı sürdürse de Intel Xe GPU’suyla oldukça güzel iş çıkaracak. Bu önümüzdeki dönemde APU’ların 3D performansının daha da ileriye taşımada teşvik edecek bir gelişme olarak yorumlanabilir.

https://wccftech.com/intel-tiger-lake-core-i7-1165g7-on-par-with-amd-renoir-ryzen-7-4700u-cpu-3dmark-time-spy/

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