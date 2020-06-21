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    4/8 Tiger Lake işlemcisi 8/8 Ryzen 7 4700U ile başa baş: iGPU performansı Ryzen’ın önünde

    Intel’in yeni mimariye geçeceği Tiger Lake işlemcilerinin GPU tarafı AMD’yi zorlayabilir.
    3 sa.
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    30
    17
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    4/8 Tiger Lake işlemcisi 8/8 Ryzen 7 4700U ile başa baş: iGPU performansı Ryzen’ın önünde
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    Yarıiletken üreticisi Intel’in hem işlemci hem de GPU tarafında güncellemeye gideceği Tiger Lake işlemci ailesi AMD’nin yavaş yavaş hakimiyet kurmaya çalıştığı mobil pazardaki hayallerini suya düşürebilir.

    Core i7-1165G7

    Paylaşılan Time Spy testine göre 4 çekirdek 8 izlekli Core i7-1165G7 yongası Ryzen 7 4700U ile aynı performansı gösteriyor. 4266 MHz’lik LPDDR4X bellekle desteklenen Gen12 iGPU’su ise Ryzen APU’sunun %35’lik ciddi bir oranla önüne geçmeyi başarmış.

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    Ryzen 7 4700U’nun burada bellek frekansı dezavantajı önemli bir rol oynamış olabilir. Bu açıdan Geçtiğimiz haftalarda AMD’nin daha yüksek frekanslı LPDDR4X bellekleri geçiş yapabileceğine dair iddialar yaklaşan Tiger Lake işlemcilerine yönelik bir hazırlık olabilir.

    4/8 Tiger Lake işlemcisi 8/8 Ryzen 7 4700U ile başa baş: iGPU performansı Ryzen’ın önünde
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    8/16 Ryzen 7 4800U ile yapılan kıyaslamada ise çekirdek sayısı artışı ve daha yüksek frekans sayesinde %35’lik farkla AMD’nin çözümü önde bulunuyor. GPU tarafında 1750 MHz’de görev yapan 8 CU sayesinde grafik performasında mobil Ryzen APU’su  yine geride kalsa da fark bu sefer %19.8 seviyesine çekilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Tiger Lake işlemcisi Battlefield V’te oynanabilir deneyim sunuyor"

    Test esnasında her 3 yonganın maksimum TDP sınırı olan 25-28 watt düzeyine yükseltildiğini de ekleyelim. Görünüşe göre AMD mobilde fiyat avantajıyla işlemci tarafında avantajlı konumda kalmayı sürdürse de Intel Xe GPU’suyla oldukça güzel iş çıkaracak. Bu önümüzdeki dönemde APU’ların 3D performansının daha da ileriye taşımada teşvik edecek bir gelişme olarak yorumlanabilir.



    https://wccftech.com/intel-tiger-lake-core-i7-1165g7-on-par-with-amd-renoir-ryzen-7-4700u-cpu-3dmark-time-spy/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    Forum1th 13 dk.
    4000 küsür MHz'de çalışan bellek de önemli. Nasıl ekran kartında bellek frekansı yükseltince performans artıyorsa bunda da öyle olmalı. 4000 MHz'de soğutmasız laptop RAM'ı çalıştıracaklarını sanmıyorum. Yani Ryzen testleri kaç MHz ile yapıldı görmedim ama fark daha da azalır.
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    canguler917 (can guler) 22 dk.
    tek nesilde amd'nin iki kat önüne mi geçti intel ? reklam test yapıyorlar da abartmayın bilader
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    fhrstw 54 dk.
    İntelli sistem sibiryanın dağında ryzenli sistem ise kalahari çölünde teste tutulduysa intelin 4/8lik cpusu tabi 8/8 lik amdli sistemi geçer.
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 54 dk.
    2 ghz base, 4.1 boost, 15w ultrabook işlemcisi yalnız 4700U hani oyun işlemcilerine gücü yetmemiş mi 4800h 4900hs?bu taygırın 4 çekirdekten yukarı modeli yok ki bunu neden gösteriyorsunuz züğürt tesellisi mi küçük kardeşi ayarındayım diye?


    https://www.amd.com/en/products/apu/amd-ryzen-7-4700u


    https://www.amd.com/en/products/apu/amd-ryzen-7-4800h


    https://www.amd.com/en/products/apu/amd-ryzen-9-4900hs
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    Jon_Kar 57 dk.
    4 cekirdekli işlemci nasil gecsin 8 cekirdekli işlemciyi
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    AnExIeTy (M..... P...) 1 sa.
    Birazdan gelir 8/8 çöp alınmaz diyenler
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    huso 56 dk. AnExIeTy
    <a href="https://forum.donanimhaber.com/profil/282005" target="_blank">AnExIeTy</a> Hocam amma uzattınız İ7 9700K ya CÖP diyen kim isim verin biz de bilelim.Ayrıca CÖP ise de bya pahalı bir cöp 2800-3500TL arasında satılmıs olan bir çöp...

    Konuya gelince Cart Lake Curt Lake %25 % 50 %75 cıksın gorelim.Zaten ne getirirse getirsin son islemci ondan sonra gelsin Z590 lar 2020 Haziran da Z490 al 2021 Haziran da Z590 al.
    2016 da X370 alan Hala Kullanıyor takmıs Ryzen 1700 u kullanıyor.Simdi de 3900XT ye gecer yola devam hersey %10-15 de degil...
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    sething (sething ) 1 sa.
    Ayni mimarinin bu kadar verisi varken 4 8 lik intelin 8 8 lik ryzeni duman etmesi..

    Ryzen satisini baltalamak icin yapilmis bi haber gibi geldi..
    Yanıtla +2
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    CoreXXX (fatih tat) 1 sa.
    Gerçek zamanlı testlerde belli olur herşey. Öntestler konusunda intel ve nvidia sabıkalı firmalar yıllardır
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    Bromton 2 sa.
    4/8 işlemci ile aynı watt sınırında 8/8 zen 2 seviyesinde performans üretebilmeniz için tek çekirdek skorunuzun çok ciddi artması lazım. birisi uzun zamandır yazıyordu (boşnak ağa galiba) tiger lake'te kullanılan yeni willow mimarisi çok fena diye haklı çıkacak galiba. 4/8 işlemci ile 8/8 zen 2 performansı nedir. 8/16 4800u geçmiş ama o ürünün şu anda adı var kendi yok. almanya'da bile bulunmuyor ürün olarak. almak için niyetlendim yok gibi bir şey. diğer olay şu 11. nesil buradaki willow'un 14nm geriye yüklenmiş hali kullanılacak deniyor. eğer gerçekten böyle ise 2021 başında çıkacak 8/16 rocket lake s çok sağlam işlemci olacak bu dev ipc artışıyla. 10900k niyetim vardı ama bu sonuçlardan sonra 11. nesil 8/16 daha mantıklı olacak galiba.
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    setcom_2000 (Hakan AK) 2 sa.
    AMD işlemci konusunda Intel'i sıkıştırıyor. Intel işlemciye entegre GPU konusunda AMD'yi sıkıştırıyor. Kazançlı çıkan biz olacağız gibime geliyor. Rekabet her zaman iyidir. Keşke CPU ve GPU pazarında Intel, AMD ve NVidia'ya rakip bir ya da iki firma daha olsa. Hem daha performanslı hem de daha uygun fiyatlı bilgisayarların yolu açılırdı.
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    core i7-1165G7, amd ryzen 7 4700u ve
    4 etiket daha amd ryzen 4800u intel tiger lake intel xe gpu Donanım
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