Tiger Lake işlemcisi Battlefield V’te oynanabilir deneyim sunuyor

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Yarıiletken üreticisi Intel son dönemde harici ekran kartı hazırlığında. Yeni kartın üzerinde yükseleceği mimari mobilde etkileyici sonuçlar sunacağa benziyor.

Battlefield V'te 1080p30

Intel’in performans stratejisti Ryan Shrout’un son Tweet’i merak edilen bir konuya ışık tuttu. Prototip dizüstüye güç veren Tiger Lake işlemcisinin videoda Battlefield V’in hikaye modunda 1080p çözünürlükte 30 FPS verebildiği görülüyor. Dizüstünün ince bir model olması da önemli bir detay.

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Grafik kalitesinin yüksek olarak seçildiği test bu açıdan etkileyici. Zira Intel’in iGPU’ları bugüne dek AMD’nin APU’ları karşısında bir hayli geride kalmıştı. Görünüşe göre Intel Willow Cove çekirdeklerine eşlik edecek Gen12 Xe iGPU’suyla AMD’nin APU çözümleri karşısında rekabetçi bir konuma yükseleceğe benziyor.

https://videocardz.com/newz/intel-xe-graphics-demoed-running-battlefield-v-1080p-at-30fps

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