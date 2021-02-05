4. nesil Intel Xeon Sapphire Rapids işlemcisi görüntülendi

Yarıiletken üreticisi masaüstü kanadında zor günler geçirirken sunucu kanadında ulaştığı yüksek Pazar payını korumak için de rekabetçi modeller hazırlıyor.
LGA 4677-X soket devasa işlemci
Çinli sosyal medya platformunda paylaşılan Sapphire Rapids işlemcisi büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Erken mühendislik örneği yonga bulunduğu aşamada sık rastlanan 1.3 GHz’llik taban frekansa sahip.İlginizi Çekebilir Intel Alder Lake’te %20 IPC artışı sunabilir, Rocket Lake çıkış tarihi sızdı
Yeni LGA 4677-X soketiyle gelecek yonga üzerinde taşıyacağı HBM belleği itibariyle heyecan verici nitelikte. Gönderinin iddiasına göre 4 işlem çekirdeğine 4 HBM kümesinin eşlik edeceği yonga şu ana kadar yapılan paylaşımlara göre PCIe 5.0 standartını da destekleyecek.
Compute Express Link 1.1 teknolojisinin de sunulacağı Sapphire Rapids işlemcileri 8 kanallı bellek kontrolcüsü üzerinden DDR5 RAM’lerle birlikte kullanılacak.
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Son olarak Intel’in Sapphire Roads çözümlerinin üretim hacmini içerisinde bulunduğumuz çeyrekte arttırması bekleniyor.
https://videocardz.com/newz/intel-4th-gen-xeon-sapphire-rapids-cpu-for-lga4677-x-socket-pictured Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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