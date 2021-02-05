4. nesil Intel Xeon Sapphire Rapids işlemcisi görüntülendi

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Yarıiletken üreticisi masaüstü kanadında zor günler geçirirken sunucu kanadında ulaştığı yüksek Pazar payını korumak için de rekabetçi modeller hazırlıyor.

LGA 4677-X soket devasa işlemci

Çinli sosyal medya platformunda paylaşılan Sapphire Rapids işlemcisi büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Erken mühendislik örneği yonga bulunduğu aşamada sık rastlanan 1.3 GHz’llik taban frekansa sahip.

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Yeni LGA 4677-X soketiyle gelecek yonga üzerinde taşıyacağı HBM belleği itibariyle heyecan verici nitelikte. Gönderinin iddiasına göre 4 işlem çekirdeğine 4 HBM kümesinin eşlik edeceği yonga şu ana kadar yapılan paylaşımlara göre PCIe 5.0 standartını da destekleyecek.

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Compute Express Link 1.1 teknolojisinin de sunulacağı Sapphire Rapids işlemcileri 8 kanallı bellek kontrolcüsü üzerinden DDR5 RAM’lerle birlikte kullanılacak.

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Ayrıca Bkz. "EPYC Milan işlemci fiyatları sızdı: AMD indirime gidebilir"

Son olarak Intel’in Sapphire Roads çözümlerinin üretim hacmini içerisinde bulunduğumuz çeyrekte arttırması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/intel-4th-gen-xeon-sapphire-rapids-cpu-for-lga4677-x-socket-pictured

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