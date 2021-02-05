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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    4. nesil Intel Xeon Sapphire Rapids işlemcisi görüntülendi

    Intel’in sunucu kanadına konumlandıracağı devasa yongaları Çinli sosyal medya platformunda ortaya çıktı. Yeni çözümler güncel standartları ve HBM belleği de beraberinde getirecek.
    05 Şubat 2021, 11:00 (1 hf.)
    1,8b
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    5
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    4. nesil Intel Xeon Sapphire Rapids işlemcisi görüntülendi
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    Yarıiletken üreticisi masaüstü kanadında zor günler geçirirken sunucu kanadında ulaştığı yüksek Pazar payını korumak için de rekabetçi modeller hazırlıyor.

    LGA 4677-X soket devasa işlemci

    Çinli sosyal medya platformunda paylaşılan Sapphire Rapids işlemcisi büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Erken mühendislik örneği yonga bulunduğu aşamada sık rastlanan 1.3 GHz’llik taban frekansa sahip.

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    4. nesil Intel Xeon Sapphire Rapids işlemcisi görüntülendi
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    Yeni LGA 4677-X soketiyle gelecek yonga üzerinde taşıyacağı HBM belleği itibariyle heyecan verici nitelikte. Gönderinin iddiasına göre 4 işlem çekirdeğine 4 HBM kümesinin eşlik edeceği yonga şu ana kadar yapılan paylaşımlara göre PCIe 5.0 standartını da destekleyecek.

    4. nesil Intel Xeon Sapphire Rapids işlemcisi görüntülendi
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    Compute Express Link 1.1 teknolojisinin de sunulacağı Sapphire Rapids işlemcileri 8 kanallı bellek kontrolcüsü üzerinden DDR5 RAM’lerle birlikte kullanılacak.

    4. nesil Intel Xeon Sapphire Rapids işlemcisi görüntülendi
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    Ayrıca Bkz. "EPYC Milan işlemci fiyatları sızdı: AMD indirime gidebilir"

    Son olarak Intel’in Sapphire Roads çözümlerinin üretim hacmini içerisinde bulunduğumuz çeyrekte arttırması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-4th-gen-xeon-sapphire-rapids-cpu-for-lga4677-x-socket-pictured Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Anakarttaki pinlerin birisi yamuldu mu geçmiş olsun.
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    Whitebeard. (burak durmuş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    kötü işler gibi
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    1ses1 (hasan türk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bilmediğimden soruyorum intel bu konuda tekel mi yoksa amd de karşılığı var mı. Ve burada satılan işlemciler intel yada amd % kaç paya sahip. Son kullanıcıya sattıkları karşılaştırıldığında.
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    hellmare (Akif Emre) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) 1ses1
    Amd EPYC serisi bu işlemciye rakip ancak intel uzun yıllardır bu alanda %90 ın üstünde paya sahip.
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    V V4LKyR 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vöh... 1 kilo vardır herhalde? İşlemci külçesi.

    Kaç çekirdekli acaba, 128?
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