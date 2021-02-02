EPYC Milan işlemci fiyatları sızdı: AMD indirime gidebilir

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AMD masaüstü ve mobil yongalarının ardından EPYC ailesini de güncel mimariyle tanıştırmaya hazırlanıyor. Yeni yongaların fiyatları listelendi.

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Dell Kanada’da listelenen fiyatlar AMD’nin EPYC Milan ailesinin tamamını içermese yeni nesilde karşılaşacağımız rakamlara dair ipucu veriyor.

32 çekirdek 64 izlekli yapının 256 MB önbellekle desteklendiği EPYC 7543’ün 2579.69 Kanada Doları’ndan yerini aldığı listeye göre yonga selefinin 3214.70’lik fiyatından aşağıda konumlanmış.

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Ayrıca Bkz. "AMD’nin 3. nesil EPYC Milan işlemcileri paylaşıldı"

Diğer taraftan 64/128 konfigürasyonuyla donanımseverleri heyecanlandıran EPYC 7763 ise 8069.69 Kanada Doları’ndan yerini almış durumda. Yonga bu haliyle yerini alacağı EPYC 7762 çözümünün 8180.10’luk etiketinden daha azıyla edinilebiliyor.

https://www.techpowerup.com/278009/amd-epyc-milan-processors-pricing-and-specifications-leak

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