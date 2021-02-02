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    EPYC Milan işlemci fiyatları sızdı: AMD indirime gidebilir

    Kırmızı ekip sunucu kanadına da Zen 3 mimarisini getirmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan fiyatlar firmanın yeni yongalarını daha rekabetçi konuma yükseltmek adına indirime gidebileceğine işaret ediyor.
    02 Şubat 2021, 22:30 (2 hf.)
    2,7b
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    EPYC Milan işlemci fiyatları sızdı: AMD indirime gidebilir
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    AMD masaüstü ve mobil yongalarının ardından EPYC ailesini de güncel mimariyle tanıştırmaya hazırlanıyor. Yeni yongaların fiyatları listelendi.

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    AMD sunucu kanadında fiyatları indirebilir

    Dell Kanada’da listelenen fiyatlar AMD’nin EPYC Milan ailesinin tamamını içermese yeni nesilde karşılaşacağımız rakamlara dair ipucu veriyor.

    32 çekirdek 64 izlekli yapının 256 MB önbellekle desteklendiği EPYC 7543’ün 2579.69 Kanada Doları’ndan yerini aldığı listeye göre yonga selefinin 3214.70’lik fiyatından aşağıda konumlanmış.

    Ayrıca Bkz. "AMD’nin 3. nesil EPYC Milan işlemcileri paylaşıldı"

    Diğer taraftan 64/128 konfigürasyonuyla donanımseverleri heyecanlandıran EPYC 7763 ise 8069.69 Kanada Doları’ndan yerini almış durumda. Yonga bu haliyle yerini alacağı EPYC 7762 çözümünün 8180.10’luk etiketinden daha azıyla edinilebiliyor.



    https://www.techpowerup.com/278009/amd-epyc-milan-processors-pricing-and-specifications-leak Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Enayiliğin bilinen bir tedavisi yoktur.360 mm sıvı soğutma ile 98 dereceyi gören işlemciyi savunanlar var.Neymiş tek çekirdekte bıy bıy....
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    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tabiki indirime gidecek. Inter ve Juventus hemen peşinde.
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    Sirrüs 2 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Dostum sen olayı çok çok yanlış anlamışsın
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    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    fiyat bana çok gelmedi. hatta son kullanıcı bile alabilir diye düşünüyorum.
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Intel’de optane ssd’leri RAM kısmına takma olayı inanılmaz bir güç kattı Intel’e RAM istiyorsan İntel, çekirdek istiyorsan Amd gibi bir şey oldu.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    AMD, fiyat ve performansta kendi ile rekabet ediyor şuan. Ama INTEL'in hala daha güçlü olduğu bir alan. Bu alan Son kullanıcıdan farklı işliyor. Server tarafında ikna etmek için fiyatlar düşüyor ama yazılım tarafında iyi şeylere ihtiyaç var. Intel o tarafta hala üstün
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    fotifoti (foti ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) sniper23
    yazılım kanadında ne var ki? bence alışkanlıkları kıramayan kitle daha büyük sorun.
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