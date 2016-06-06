4.5G üzerinden WiFi Ağı: TP-Link TL-MR6400

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TP-LINK, 4.5G destekli yeni bir ürünü daha Türkiye’de satışa sundu. SIM kart takılarak 4G üzerinden her yerde, her zaman bir WiFi ağ oluşturmayı sağlayan TL-WR6400, özellikle sürekli sabit internet bağlantısı olmayan yazlık evler gibi mekanlar için ideal bir çözüm.

300Mbps hızında WiFi hızı sunan TL-WR6400 4G LTE router ile HD video’dan online oyuna kadar yüksek bağlantı hızı gerektiren her tür uygulama rahatlıkla yapılabiliyor. Dahili antenleri sayesinde WiFi kapsama alanı da yüksek olan bu ürün, 4G LTE teknolojisinin getirdiği avantajlardan yararlanmayı sağlıyor. 150Mbps indirme hızına sahip olan cihaz ile 4G bağlantısını birden fazla cihaza paylaştırmak mümkün oluyor.

Cihazın içinde bir 4G LTE modemi yer alıyor. 4.5G destekli SIM kart, ürünün arkasında yer alan SIM kart yuvasına takılarak cihaz çalıştırılıyor ve kolaylıkla bir 4G WiFi ağı kurulmuş oluyor. Ayrıca ürün üzerinde LAN/WAN giriş yuvası da yer alıyor. Bu sayede TP-LINK TL-WR6400, istendiğinde kablo, fiber ya da DSL modemlere de bağlanabiliyor.

Sabit bir internet bağlantısı olmayan her yerde WiFi ağı kurma özgürlüğü sağlayan TL-WR6400 fuar, etkinlik alanlarında ya da yazlık ve çiftlik evi gibi mekanlarda kolaylıkla kullanılabilecek alternatif bir ağ çözümü. Ürünün Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 161 USD olarak açıklanıyor.