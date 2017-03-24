4.5G’nin birinci yılında Turkcell TV+ cepte ve tablette lider

Türkiye’de TV izleme deneyimini yeniden tanımlayan Turkcell’in televizyon platformu TV+, 4.5G’nin itici gücüyle kullanıcı sayısında büyümeye devam ediyor. Bir önceki seneye göre kullanıcı sayısını ikiye katlayan TV+, küçük ekran televizyon yayıncılığında lider konumuna geldi. 4.5G’nin getirdiği yüksek hız ve kaliteli görüntü avantajı sayesinde Turkcell TV+, kullanıcılarına HD kalitesinde televizyon izleme deneyimi sunuyor. Turkcell’in sunduğu eşsiz 4.5G altyapısına ek olarak özgün ve kaliteli içeriğini de her geçen gün artıran TV+’ın bu sayede mobil izlenme oranı 6 kat arttı.

‘’Küçük ekranda lideriz, çok yakında büyük ekranda da 1 numara olacağız’’

Konuyla ilgili değerlendirmesinde Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu: ‘’4.5G ile birlikte akıllı telefon ve tablet kullanımının giderek arttığını görüyoruz. Bununla beraber 4.5G hayatımıza girişinin birinci yılında aylık data tüketiminin 1.6 GB’den 5 GB seviyelerine çıktığını gözlemliyoruz. Bu rakamlar da bize gösteriyor ki; müşterilerimiz artık klasik şebeke hizmetinden çok kendi kullanım alışkanlıklarına uygun dijital servislerimizi talep ediyor. Biz de Turkcell olarak herkesin aradığını bulabildiği çok çeşitli dijital ürün ve servislerimizi müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Bu süreçte en hızlı büyüyen uygulamalarımızdan bir tanesi de Turkcell TV+ oldu.

Küçük ekran olarak nitelendirdiğimiz cepten ve tabletten televizyon yayıncılığında Turkcell TV+ ile lider konumundayız. Geçen yıl günlük 7 dakika olan izlenme oranımız 4.5G’nin gelmesiyle birlikte 40-45 dakika seviyelerine yükseldi. Sadece mobilde değil büyük ekran diye tabir ettiğimiz evlerdeki televizyonlarda da güçlü fiber optik altyapımız ile TV+ kalitesini sunuyoruz. Bu alanda da kısa zamanda lider olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ diye konuştu.

Dünyanın en değerli ligi T Tablet’te

Kaçırılan heyecanlı maçları ve tekrar seyredilmek istenen golleri geriye alıp izleme, film ve dizileri buluta kaydetme gibi yenilikçi ürün özellikleriyle televizyon keyfi sunan Turkcell TV+, dünyanın en değerli ligi kabul edilen İngiltere Premier Ligi’ni de kullanıcılarıyla buluşturuyor. TV+ hizmetiyle birlikte tabletinden ulusal, yerel yüzlerce kanala ek olarak İngiltere Premier Lig maçlarını seyretmek isteyenler, 4.5G uyumlu T Tablet’leriyle bu imkana kavuşuyor. Premier Lig’li TV+ paketini alan kullanıcılar, aynı zamanda TV+ erişiminde kullanabilecekleri 5 GB internetin de sahibi olarak maç heyecanını diledikleri yerde doyasıya yaşıyor.

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