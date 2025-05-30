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    Google Drive’daki videoları artık Gemini izleyebiliyor

    Google, Gemini yapay zekasını diğer hizmetlerine entegre etmeye devam ediyor. Bu kapsamda artık Gemini, Google Drive’daki videoları sizin yerinize izleyip özetleyebiliyor.

    Google Drive’daki videoları artık Gemini izleyebiliyor Tam Boyutta Gör

    Google, üretken yapay zeka entegrasyonunu Workspace ekosisteminde derinleştirmeye devam ediyor. Şirketin yeni duyurduğu özellikle birlikte, Google Drive'a yüklenen videolar artık Gemini AI tarafından analiz edilebilecek. Bu sayede kullanıcılar, bir videoyu izlemeye gerek kalmadan içeriği hakkında özet bilgi alabilecek ya da belirli sorulara yanıt bulabilecek.

    Siz izlemeyin, AI izlesin

    Gemini’ın daha önce belgeler ve PDF dosyaları üzerinde sunduğu özetleme özelliği, artık video içeriklerine de uygulanabiliyor. Kullanıcılar, örneğin bir toplantı kaydındaki aksiyon maddelerini listelemesini isteyebiliyor ya da bir ürün tanıtım videosundaki en büyük yeniliklerin altını çizmesini talep edebiliyor. Böylece uzun videoları izlemek yerine, doğrudan bilgiye ulaşmak mümkün hale geliyor.

    Bu özellik, Google Drive’da video önizleyici arayüzü ya da yeni bir tarayıcı sekmesi üzerinden erişilebilen bir sohbet paneli aracılığıyla kullanılıyor. Ancak video içeriğini anlamak için otomatik altyazıların etkin olmasını gerektiriyor. Şimdilik yalnızca İngilizce dilinde çalışan özellik, Google Workspace kullanıcılarına, Google One AI Premium abonelerine ve daha önce Gemini Business veya Enterprise eklentisini satın almış olanlara sunuluyor. Kademeli olarak tüm desteklenen hesaplara açılması planlanıyor.

    Google, bu güncellemeyle birlikte başka bir önemli yeniliği de devreye aldı. Artık Drive üzerinde oynatılan videoların kaç kez açıldığını gösteren analiz verileri, Dosya Detayları panelinin “Analytics” sekmesinde yer alacak. Bu sayede içerik sahipleri, videolarının etkileşim düzeyini daha kolay takip edebilecek.

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    turkelvis 23 saat önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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