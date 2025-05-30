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    Anlık Bildirim

    Gmail artık yapay zekayla e-postalarınızı özetleyebiliyor

    Google, Android ve iOS için Gmail uygulamasına Gemini özet kartları eklediğini duyurdu. Gemini AI, kullanıcıların e-postalarını analiz edip özetleyecek.         

    google gmail özet kartları android & ios Tam Boyutta Gör
    Google, Android için iOS için Gmail uygulamasında özetleme özelliğini geçtiğimiz yıl tanıtmıştı. Gemini yapay zekanın e-postaları özetleyebilmesi için kullanıcının komutu gerekiyordu, artık bu işlem otomatik olarak yapılıyor.

    Gemini özet kartları şu anda yalnızca İngilizce e-postalarda kullanılabiliyor

    Gemini özet kartları tüm e-postalarda çıkmayacak. Gmail, uzun e-posta dizileri gibi özetin faydalı olabileceği durumlarda otomatik olarak Gemini özet kartlarını gösterecek. Gemini, e-postalardaki tüm önemli noktaları özetleyecek ve yeni yanıt geldikçe özeti güncelleyecek.

    İlk Workspace kullanıcılarına açıldı

    Gemini özet kartları, Business Starter/Standard/Plus, Enterprise Starter/Standard/Plus, Google One AI Premium ve Gemini eklentileri satın alan kullanıcılar dahil olmak üzere farklı Workspace aboneliklerine sunulmaya başlandı. Google, özelliğin kişisel Google hesapları olan kullanıcılara ne zaman sunulacağından bahsetmedi.

    Gmail'deki özet kartları ayrıca uçak biletleri, faturalar, tanıtımlar, sipariş takibi, etkinlikler ve daha fazlası gibi e-postalardan faydalı bilgileri çekebiliyor. Google, geçen yıl yayınlanan büyük bir güncellemenin parçası olarak özet kartlarına yeni eylem düğmeleri ekledi.

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    turkelvis 23 saat önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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