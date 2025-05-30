2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, Android için iOS için Gmail uygulamasında özetleme özelliğini geçtiğimiz yıl tanıtmıştı. Gemini yapay zekanın e-postaları özetleyebilmesi için kullanıcının komutu gerekiyordu, artık bu işlem otomatik olarak yapılıyor.

Gmail akıllı cevaplara önemli güncelleme 1 hf. önce eklendi

Gemini özet kartları şu anda yalnızca İngilizce e-postalarda kullanılabiliyor

Gemini özet kartları tüm e-postalarda çıkmayacak. Gmail, uzun e-posta dizileri gibi özetin faydalı olabileceği durumlarda otomatik olarak Gemini özet kartlarını gösterecek. Gemini, e-postalardaki tüm önemli noktaları özetleyecek ve yeni yanıt geldikçe özeti güncelleyecek.

İlk Workspace kullanıcılarına açıldı

Gemini özet kartları, Business Starter/Standard/Plus, Enterprise Starter/Standard/Plus, Google One AI Premium ve Gemini eklentileri satın alan kullanıcılar dahil olmak üzere farklı Workspace aboneliklerine sunulmaya başlandı. Google, özelliğin kişisel Google hesapları olan kullanıcılara ne zaman sunulacağından bahsetmedi.

Gmail'deki özet kartları ayrıca uçak biletleri, faturalar, tanıtımlar, sipariş takibi, etkinlikler ve daha fazlası gibi e-postalardan faydalı bilgileri çekebiliyor. Google, geçen yıl yayınlanan büyük bir güncellemenin parçası olarak özet kartlarına yeni eylem düğmeleri ekledi.

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Yapay Zeka Haberleri

Gmail artık yapay zekayla e-postalarınızı özetleyebiliyor

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