Gmail artık yapay zekayla e-postalarınızı özetleyebiliyor

Gemini özet kartları şu anda yalnızca İngilizce e-postalarda kullanılabiliyor
Gemini özet kartları tüm e-postalarda çıkmayacak. Gmail, uzun e-posta dizileri gibi özetin faydalı olabileceği durumlarda otomatik olarak Gemini özet kartlarını gösterecek. Gemini, e-postalardaki tüm önemli noktaları özetleyecek ve yeni yanıt geldikçe özeti güncelleyecek.
İlk Workspace kullanıcılarına açıldı
Gemini özet kartları, Business Starter/Standard/Plus, Enterprise Starter/Standard/Plus, Google One AI Premium ve Gemini eklentileri satın alan kullanıcılar dahil olmak üzere farklı Workspace aboneliklerine sunulmaya başlandı. Google, özelliğin kişisel Google hesapları olan kullanıcılara ne zaman sunulacağından bahsetmedi.
Gmail'deki özet kartları ayrıca uçak biletleri, faturalar, tanıtımlar, sipariş takibi, etkinlikler ve daha fazlası gibi e-postalardan faydalı bilgileri çekebiliyor. Google, geçen yıl yayınlanan büyük bir güncellemenin parçası olarak özet kartlarına yeni eylem düğmeleri ekledi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!