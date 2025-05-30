YouTube Shorts için Google Lens entegrasyonu duyuruldu

YouTube Shorts videolarında artık Google Lens kısayolunu göreceksiniz. Bir video izlerken durdurup üst menüden Lens’e erişebilecek ve videoda merak ettiğiniz bir nesne veya canlı hakkında hızlıca bilgi alabileceksiniz. Circle to Search özelliği gibi hakkında öğrenmek istediğiniz şeyin etrafında daire çizerek görsel arama işlevini kullanabileceksiniz.
Google Lens, YouTube Shorts videolarında nasıl kullanılır?
YouTube Shorts videolarında Google Lens ile görsel arama özelliği, Android ve iOS uygulaması üzerinden kullanılabilecek. Ayrıca yalnızca alışveriş satış ortağı içeriği olmayan videolarda çalışacağı belirtildi. Lens’in Shorts videolarında nasıl kullanılacağına ilişkin adımlar da paylaşıldı:
- YouTube uygulamasını açın
- Ekranın alt kısmında Shorts'a dokunun
- Ekrana dokunarak videoyu duraklatın
- Üst menüden Lens'i seçin
- Lens ile arama yapmak için ekranda herhangi bir şeyi çizin, vurgulayın veya dokunun
- Videodaki herhangi bir altyazıyı çevirmek için ekranın sağ alt tarafındaki çevir'e dokunun
- Arama sonucunu görmek için aşağı kaydırın
Google, YouTube Shorts'taki Lens'in bu haftadan itibaren tüm izleyicilere sunulacağını söylüyor.Kaynakça https://support.google.com/youtube/thread/347477687 https://9to5google.com/2025/05/29/google-lens-is-coming-to-youtube-shorts/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!