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    YouTube Shorts için Google Lens entegrasyonu duyuruldu

    YouTube, Google Lens'i YouTube Shorts'a getireceğini duyurdu. Bu entegrasyonla izleyiciler yakında Shorts videolarını izlerken gördüklerini aramak için Google Lens'i kullanabilecek.

    google lens youtube shorts Tam Boyutta Gör
    Google, görsel arama için kullanılan Google Lens’in YouTube Shorts’a geleceğini duyurdu ve beta test sürecini başlattı.

    YouTube Shorts videolarında artık Google Lens kısayolunu göreceksiniz. Bir video izlerken durdurup üst menüden Lens’e erişebilecek ve videoda merak ettiğiniz bir nesne veya canlı hakkında hızlıca bilgi alabileceksiniz. Circle to Search özelliği gibi hakkında öğrenmek istediğiniz şeyin etrafında daire çizerek görsel arama işlevini kullanabileceksiniz.

    Google Lens, YouTube Shorts videolarında nasıl kullanılır?

    YouTube Shorts videolarında Google Lens ile görsel arama özelliği, Android ve iOS uygulaması üzerinden kullanılabilecek. Ayrıca yalnızca alışveriş satış ortağı içeriği olmayan videolarda çalışacağı belirtildi. Lens’in Shorts videolarında nasıl kullanılacağına ilişkin adımlar da paylaşıldı:

    1. YouTube uygulamasını açın
    2. Ekranın alt kısmında Shorts'a dokunun
    3. Ekrana dokunarak videoyu duraklatın
    4. Üst menüden Lens'i seçin
    5. Lens ile arama yapmak için ekranda herhangi bir şeyi çizin, vurgulayın veya dokunun
    6. Videodaki herhangi bir altyazıyı çevirmek için ekranın sağ alt tarafındaki çevir'e dokunun
    7. Arama sonucunu görmek için aşağı kaydırın

    Google, YouTube Shorts'taki Lens'in bu haftadan itibaren tüm izleyicilere sunulacağını söylüyor.

    Kaynakça https://support.google.com/youtube/thread/347477687 https://9to5google.com/2025/05/29/google-lens-is-coming-to-youtube-shorts/
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    D
    DH Misafiri 1 saat önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 1 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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