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Tam Boyutta Gör Google, görsel arama için kullanılan Google Lens’in YouTube Shorts’a geleceğini duyurdu ve beta test sürecini başlattı.

YouTube Shorts videolarında artık Google Lens kısayolunu göreceksiniz. Bir video izlerken durdurup üst menüden Lens’e erişebilecek ve videoda merak ettiğiniz bir nesne veya canlı hakkında hızlıca bilgi alabileceksiniz. Circle to Search özelliği gibi hakkında öğrenmek istediğiniz şeyin etrafında daire çizerek görsel arama işlevini kullanabileceksiniz.

YouTube reklamları artık videonun en iyi yerinde ortaya çıkacak 2 hf. önce eklendi

Google Lens, YouTube Shorts videolarında nasıl kullanılır?

YouTube Shorts videolarında Google Lens ile görsel arama özelliği, Android ve iOS uygulaması üzerinden kullanılabilecek. Ayrıca yalnızca alışveriş satış ortağı içeriği olmayan videolarda çalışacağı belirtildi. Lens’in Shorts videolarında nasıl kullanılacağına ilişkin adımlar da paylaşıldı:

YouTube uygulamasını açın Ekranın alt kısmında Shorts'a dokunun Ekrana dokunarak videoyu duraklatın Üst menüden Lens'i seçin Lens ile arama yapmak için ekranda herhangi bir şeyi çizin, vurgulayın veya dokunun Videodaki herhangi bir altyazıyı çevirmek için ekranın sağ alt tarafındaki çevir'e dokunun Arama sonucunu görmek için aşağı kaydırın

Google, YouTube Shorts'taki Lens'in bu haftadan itibaren tüm izleyicilere sunulacağını söylüyor.

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YouTube Shorts için Google Lens entegrasyonu duyuruldu

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