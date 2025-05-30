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    Microsoft Authenticator kullananlar dikkat: Yakında tüm parolalar silinecek

    Microsoft, hesaplardan sonra iki adımlı kimlik doğrulama uygulamasından da parolaları kaldırıyor. Microsoft Authenticator artık yeni parolaların kaydedilmesine izin vermeyecek.

    Microsoft Authenticator yeni parola kaydedilmeyecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft Authenticator’daki parola yöneticisi kullanımdan kaldırılıyor. Microsoft Authenticator artık yeni parolaları kaydetmenize izin vermeyecek, Temmuz ayı itibarıyla da web sitelerinde ve uygulamalarda verilerinizi otomatik olarak doldurmayacak, ödeme bilgilerinizi silecek. Ağustos ayında da tüm parolalar silinecek.

    Microsoft Authenticator'daki bu değişiklikler dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek. Uygulamanın Google Play Store'da 100 milyondan fazla indirme ve 2 milyon yorumu, Apple App Store'da 505.000'den fazla puanlaması var. Planlamaya göre, birkaç gün içinde Microsoft Authenticator'da yeni parolalar kaydedilemeyecek.

    Microsoft, kullanıcılara Edge tarayıcının şifre yöneticisini kullanmalarını öneriyor. Edge'deki şifre yöneticisi SmartScreen, Password Monitor ve InPrivate arama gibi Edge'in güvenlik özelliklerini tamamlıyor.

    Bu değişikliğin yalnızca Microsoft Authenticator'ın şifre yöneticisi bileşenini etkilediğini, tüm uygulamayı etkilemediğini belirtmek gerek. Uygulamayı tek seferlik şifreleriniz için kullanmaya devam edebileceksiniz.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

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    DH Misafiri 1 saat önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 1 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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