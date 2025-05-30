Microsoft Authenticator kullananlar dikkat: Yakında tüm parolalar silinecek

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Tam Boyutta Gör Microsoft Authenticator’daki parola yöneticisi kullanımdan kaldırılıyor. Microsoft Authenticator artık yeni parolaları kaydetmenize izin vermeyecek, Temmuz ayı itibarıyla da web sitelerinde ve uygulamalarda verilerinizi otomatik olarak doldurmayacak, ödeme bilgilerinizi silecek. Ağustos ayında da tüm parolalar silinecek.

Microsoft, yeni hesaplarda şifre kullanımını kaldırdı 3 hf. önce eklendi

Microsoft Authenticator'daki bu değişiklikler dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek. Uygulamanın Google Play Store'da 100 milyondan fazla indirme ve 2 milyon yorumu, Apple App Store'da 505.000'den fazla puanlaması var. Planlamaya göre, birkaç gün içinde Microsoft Authenticator'da yeni parolalar kaydedilemeyecek.

Microsoft, kullanıcılara Edge tarayıcının şifre yöneticisini kullanmalarını öneriyor. Edge'deki şifre yöneticisi SmartScreen, Password Monitor ve InPrivate arama gibi Edge'in güvenlik özelliklerini tamamlıyor.

Bu değişikliğin yalnızca Microsoft Authenticator'ın şifre yöneticisi bileşenini etkilediğini, tüm uygulamayı etkilemediğini belirtmek gerek. Uygulamayı tek seferlik şifreleriniz için kullanmaya devam edebileceksiniz.

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