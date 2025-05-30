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    Instagram'dan yıllar sonra gelen değişiklik: Fotoğraflar artık kırpılmayacak

    Instagram, standart fotoğraf en boy oranını nihayet değiştirdi. Popüler sosyal medya platformunda paylaşılan fotoğraflarda 3:4 en boy oranı desteklenmeye başladı.

    instagram 3:4 en boy oranı fotoğraf Tam Boyutta Gör
    Instagram artık 3:4 en boy oranına sahip fotoğrafları destekliyor. Instagram, kullanıcıların bu oranda bir fotoğraf paylaştıklarında artık kırpılmayacağını, tam olarak çekildiği gibi görüneceğini söylüyor. Ayrıca neredeyse her akıllı telefon kamerasının varsayılan olarak bu formatta çekim yaptığını belirtiyor.

    Instagram 3:4 en boy oranını desteklemeye başladı

    Instagram’da 4:5 dikdörtgen en boy oranına sahip fotoğraflar paylaşabilirsiniz ancak 3:4 en boy oranında paylaştığınız fotoğraflar artık uçlardan kırpılmayacak. 3:4 formatının tek fotoğraf ve 10 adede kadar fotoğraf içeren döngü olarak da bilinen tek gönderilerde desteklendiği paylaşıldı.

    Instagram, Ocak ayında hem fotoğraflarda hem de videolarda dikey içeriğin artışına atıfta bulunarak, kullanıcı profili ızgaralarındaki fotoğrafları dikdörtgen içinde çerçevelemeye başladı.

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    donanimhabercom Instagram

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    D
    DH Misafiri 6 saat önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 1 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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