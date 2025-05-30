Instagram'dan yıllar sonra gelen değişiklik: Fotoğraflar artık kırpılmayacak

Instagram 3:4 en boy oranını desteklemeye başladı
Instagram’da 4:5 dikdörtgen en boy oranına sahip fotoğraflar paylaşabilirsiniz ancak 3:4 en boy oranında paylaştığınız fotoğraflar artık uçlardan kırpılmayacak. 3:4 formatının tek fotoğraf ve 10 adede kadar fotoğraf içeren döngü olarak da bilinen tek gönderilerde desteklendiği paylaşıldı.
Instagram, Ocak ayında hem fotoğraflarda hem de videolarda dikey içeriğin artışına atıfta bulunarak, kullanıcı profili ızgaralarındaki fotoğrafları dikdörtgen içinde çerçevelemeye başladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!