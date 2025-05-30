Instagram'dan yıllar sonra gelen değişiklik: Fotoğraflar artık kırpılmayacak

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Instagram artık 3:4 en boy oranına sahip fotoğrafları destekliyor. Instagram, kullanıcıların bu oranda bir fotoğraf paylaştıklarında artık kırpılmayacağını, tam olarak çekildiği gibi görüneceğini söylüyor. Ayrıca neredeyse her akıllı telefon kamerasının varsayılan olarak bu formatta çekim yaptığını belirtiyor.

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Instagram 3:4 en boy oranını desteklemeye başladı

Instagram’da 4:5 dikdörtgen en boy oranına sahip fotoğraflar paylaşabilirsiniz ancak 3:4 en boy oranında paylaştığınız fotoğraflar artık uçlardan kırpılmayacak. 3:4 formatının tek fotoğraf ve 10 adede kadar fotoğraf içeren döngü olarak da bilinen tek gönderilerde desteklendiği paylaşıldı.

Instagram, Ocak ayında hem fotoğraflarda hem de videolarda dikey içeriğin artışına atıfta bulunarak, kullanıcı profili ızgaralarındaki fotoğrafları dikdörtgen içinde çerçevelemeye başladı.

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