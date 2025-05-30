Apple, 2024 App Store Şeffaflık Raporu'nu yayınladı: 129 milyon hesap kapatıldı

129 milyon hesap kapatıldı, 82 bin uygulama kaldırıldı, 1.9 milyon uygulama reddedildi
Rapora göre, App Store’daki uygulama sayısı 2 milyona yaklaştı. Apple'ın inceleme ekipleri yıl boyunca 7.771.599 uygulama gönderimini işleyip bunların 1.931.400'ünü çeşitli yönergeleri karşılamadığı için reddetti. Apple’ın uygulamayı reddetme nedenlerinin başında “performans" sorunları geliyor. 1.235.471 uygulama bu yüzden App Store’a giremedi. Performans sorunları dışında yasal nedenler ve tasarım hatalarından da uygulama reddedilebiliyor. Apple, gerekli revizyonların ardından 295.109 uygulamanın sonradan onaylandığını belirtiyor.
Apple, 2024'te Uygulama İnceleme Yönergeleri veya Geliştirici Programı Lisans Sözleşmesi'ni (DPLA) ihlal ettiği gerekçesiyle App Store'dan 82.509 uygulamayı kaldırdı. En çok uygulama kaldırılan kategoriler; Araçlar ve Oyunlar. Yardımcı Araçlar kategorisinden 16.191 uygulama, Oyunlar kategorisinden de 15.122 uygulama kaldırıldı.
Apple, hükümetin talebi üzerine de uygulamaları kaldırabiliyor. En çok kaldırma talebi Çin’den geldi; 17.309 uygulama kaldırıldı. Türkiye App Store’dan 8 uygulama, devletin talep etmesi üzerine kaldırıldı.
Raporda ayrıca geliştirici hesaplarına da değinildi. Apple, 51.766.243 kayıtlı Apple geliştiricisi olduğunu belirtiyor. 2024 yılında çoğunluğu dolandırıcılık nedeniyle 146.747 geliştirici hesabı kapatıldı.
Apple, 128.961.839 kullanıcı hesabını kapattı. Şirket, 2024’te 2.023.389.488 dolar tutarında dolandırıcılık işlemini önlediğini bildirdi. App Store’un haftalık ortalama ziyaretçi sayısı; 813.110.348. Bu ziyaretçiler her hafta ortalama 839.266.915 uygulama indirme, 1.898.240.007 uygulamayı yeniden indirme işlemi gerçekleştirdi. Otomatik uygulama güncellemeleri, haftalık ortalama 66.022.387.774 olarak belirtildi.
Arama etkinliğine gelince, ortalama 440.896.463 kullanıcı hesabı haftalık olarak App Store aramasını kullandı.
2024'te App Store ve geliştirici ekosisteminin öne çıkan noktaları
- App Store'daki toplam uygulama sayısı: 1.961.596 (Yıllık bazda %4,89 artış)
- İncelenen uygulama gönderimleri: 7.771.599 (Yıllık bazda %12,75 artış)
- Reddedilen uygulama gönderimleri: 1.931.400 (Yıllık bazda %9,5 artış)
- App Store'a gelen ortalama haftalık ziyaretçi sayısı: 813.110.348 (Yıllık bazda %10,68 artış)
- Ortalama haftalık uygulama indirmeleri: 839.266.915 (Yıllık bazda %6,5 artış)
- Kayıtlı Apple geliştiricilerinin toplam sayısı: 51.766.243 (Yıllık bazda %22,61 artış)
- Kaldırılan uygulama sayısı: 82.509 (Yıllık bazda %40,7 düşüş)
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!