Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, 2024 App Store Şeffaflık Raporu'nu yayınladı: 129 milyon hesap kapatıldı

    Apple, 2024 App Store şeffaflık raporunu paylaştı. Geçtiğimiz yıl 129 milyon hesap kapatılırken, Türkiye'de 8 uygulama, hükümetin talep etmesi üzerine kaldırıldı.

    Apple 2024 App Store Şeffaflık Raporu Tam Boyutta Gör
    Apple, 2024 App Store Şeffaflık Raporu'nu yayınladı. 2024 takvim yılının tamamını kapsayan rapor, uygulama gönderimleri, reddedilmeleri ve kaldırılmaları ile App Store'un mevcut olduğu 175 ülke ve bölgedeki dolandırıcılıkla mücadele çabalarına ilişkin istatistikleri ayrıntılı olarak açıklıyor.

    129 milyon hesap kapatıldı, 82 bin uygulama kaldırıldı, 1.9 milyon uygulama reddedildi

    Rapora göre, App Store’daki uygulama sayısı 2 milyona yaklaştı. Apple'ın inceleme ekipleri yıl boyunca 7.771.599 uygulama gönderimini işleyip bunların 1.931.400'ünü çeşitli yönergeleri karşılamadığı için reddetti. Apple’ın uygulamayı reddetme nedenlerinin başında “performans" sorunları geliyor. 1.235.471 uygulama bu yüzden App Store’a giremedi. Performans sorunları dışında yasal nedenler ve tasarım hatalarından da uygulama reddedilebiliyor. Apple, gerekli revizyonların ardından 295.109 uygulamanın sonradan onaylandığını belirtiyor.

    Apple, 2024'te Uygulama İnceleme Yönergeleri veya Geliştirici Programı Lisans Sözleşmesi'ni (DPLA) ihlal ettiği gerekçesiyle App Store'dan 82.509 uygulamayı kaldırdı. En çok uygulama kaldırılan kategoriler; Araçlar ve Oyunlar. Yardımcı Araçlar kategorisinden 16.191 uygulama, Oyunlar kategorisinden de 15.122 uygulama kaldırıldı.

    Apple, hükümetin talebi üzerine de uygulamaları kaldırabiliyor. En çok kaldırma talebi Çin’den geldi; 17.309 uygulama kaldırıldı. Türkiye App Store’dan 8 uygulama, devletin talep etmesi üzerine kaldırıldı.

    Raporda ayrıca geliştirici hesaplarına da değinildi. Apple, 51.766.243 kayıtlı Apple geliştiricisi olduğunu belirtiyor. 2024 yılında çoğunluğu dolandırıcılık nedeniyle 146.747 geliştirici hesabı kapatıldı.

    Apple, 128.961.839 kullanıcı hesabını kapattı. Şirket, 2024’te 2.023.389.488 dolar tutarında dolandırıcılık işlemini önlediğini bildirdi. App Store’un haftalık ortalama ziyaretçi sayısı; 813.110.348. Bu ziyaretçiler her hafta ortalama 839.266.915 uygulama indirme, 1.898.240.007 uygulamayı yeniden indirme işlemi gerçekleştirdi. Otomatik uygulama güncellemeleri, haftalık ortalama 66.022.387.774 olarak belirtildi.

    Arama etkinliğine gelince, ortalama 440.896.463 kullanıcı hesabı haftalık olarak App Store aramasını kullandı.

    2024'te App Store ve geliştirici ekosisteminin öne çıkan noktaları

    • App Store'daki toplam uygulama sayısı: 1.961.596 (Yıllık bazda %4,89 artış)
    • İncelenen uygulama gönderimleri: 7.771.599 (Yıllık bazda %12,75 artış)
    • Reddedilen uygulama gönderimleri: 1.931.400 (Yıllık bazda %9,5 artış)
    • App Store'a gelen ortalama haftalık ziyaretçi sayısı: 813.110.348 (Yıllık bazda %10,68 artış)
    • Ortalama haftalık uygulama indirmeleri: 839.266.915 (Yıllık bazda %6,5 artış)
    • Kayıtlı Apple geliştiricilerinin toplam sayısı: 51.766.243 (Yıllık bazda %22,61 artış)
    • Kaldırılan uygulama sayısı: 82.509 (Yıllık bazda %40,7 düşüş)
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 5 saat önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

    Profil resmi
    turkelvis 1 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dizel ilk çalıştırmada beyaz duman hastayken duş almak eski yatak nereye atılır telefon nasıl bozulur msü yara izi engel mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    LENOVO Ryzen 5-5500U
    LENOVO Ryzen 5-5500U
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum