Apple, 2024 App Store Şeffaflık Raporu'nu yayınladı: 129 milyon hesap kapatıldı

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Tam Boyutta Gör Apple, 2024 App Store Şeffaflık Raporu'nu yayınladı. 2024 takvim yılının tamamını kapsayan rapor, uygulama gönderimleri, reddedilmeleri ve kaldırılmaları ile App Store'un mevcut olduğu 175 ülke ve bölgedeki dolandırıcılıkla mücadele çabalarına ilişkin istatistikleri ayrıntılı olarak açıklıyor.

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Rapora göre, App Store’daki uygulama sayısı 2 milyona yaklaştı. Apple'ın inceleme ekipleri yıl boyunca 7.771.599 uygulama gönderimini işleyip bunların 1.931.400'ünü çeşitli yönergeleri karşılamadığı için reddetti. Apple’ın uygulamayı reddetme nedenlerinin başında “performans" sorunları geliyor. 1.235.471 uygulama bu yüzden App Store’a giremedi. Performans sorunları dışında yasal nedenler ve tasarım hatalarından da uygulama reddedilebiliyor. Apple, gerekli revizyonların ardından 295.109 uygulamanın sonradan onaylandığını belirtiyor.

Apple, 2024'te Uygulama İnceleme Yönergeleri veya Geliştirici Programı Lisans Sözleşmesi'ni (DPLA) ihlal ettiği gerekçesiyle App Store'dan 82.509 uygulamayı kaldırdı. En çok uygulama kaldırılan kategoriler; Araçlar ve Oyunlar. Yardımcı Araçlar kategorisinden 16.191 uygulama, Oyunlar kategorisinden de 15.122 uygulama kaldırıldı.

Apple, hükümetin talebi üzerine de uygulamaları kaldırabiliyor. En çok kaldırma talebi Çin’den geldi; 17.309 uygulama kaldırıldı. Türkiye App Store’dan 8 uygulama, devletin talep etmesi üzerine kaldırıldı.

Raporda ayrıca geliştirici hesaplarına da değinildi. Apple, 51.766.243 kayıtlı Apple geliştiricisi olduğunu belirtiyor. 2024 yılında çoğunluğu dolandırıcılık nedeniyle 146.747 geliştirici hesabı kapatıldı.

Apple, 128.961.839 kullanıcı hesabını kapattı. Şirket, 2024’te 2.023.389.488 dolar tutarında dolandırıcılık işlemini önlediğini bildirdi. App Store’un haftalık ortalama ziyaretçi sayısı; 813.110.348. Bu ziyaretçiler her hafta ortalama 839.266.915 uygulama indirme, 1.898.240.007 uygulamayı yeniden indirme işlemi gerçekleştirdi. Otomatik uygulama güncellemeleri, haftalık ortalama 66.022.387.774 olarak belirtildi.

Arama etkinliğine gelince, ortalama 440.896.463 kullanıcı hesabı haftalık olarak App Store aramasını kullandı.

2024'te App Store ve geliştirici ekosisteminin öne çıkan noktaları

App Store'daki toplam uygulama sayısı : 1.961.596 (Yıllık bazda %4,89 artış)

: 1.961.596 (Yıllık bazda %4,89 artış) İncelenen uygulama gönderimleri : 7.771.599 (Yıllık bazda %12,75 artış)

: 7.771.599 (Yıllık bazda %12,75 artış) Reddedilen uygulama gönderimleri: 1.931.400 (Yıllık bazda %9,5 artış)

1.931.400 (Yıllık bazda %9,5 artış) App Store'a gelen ortalama haftalık ziyaretçi sayısı: 813.110.348 (Yıllık bazda %10,68 artış)

813.110.348 (Yıllık bazda %10,68 artış) Ortalama haftalık uygulama indirmeleri: 839.266.915 (Yıllık bazda %6,5 artış)

839.266.915 (Yıllık bazda %6,5 artış) Kayıtlı Apple geliştiricilerinin toplam sayısı : 51.766.243 (Yıllık bazda %22,61 artış)

: 51.766.243 (Yıllık bazda %22,61 artış) Kaldırılan uygulama sayısı: 82.509 (Yıllık bazda %40,7 düşüş)

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Apple, 2024 App Store Şeffaflık Raporu'nu yayınladı

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