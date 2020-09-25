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    465 beygirlik elektrikli Mustang Mach-E GT Avrupa'ya geliyor: İşte özellikleri

    Standart Mustang Mach-E modellerine göre daha güçlü ve daha hızlı olan Mustang Mach-E GT, dört tekerlekten çekiş sistemi ve 500 kilometre sürüş menzili gibi özelliklere sahip.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    465 beygirlik elektrikli Mustang Mach-E GT Avrupa'ya geliyor: İşte özellikleri
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    Ford'un performanslı elektrikli crossover modeli Mustang Mach-E GT'nin Avrupa pazarına giriş yapacağı tarih belli oldu. 2021 yılının sonuna doğru satışa sunulması planlanan araç için siparişler bu yıldan başlıyor.

    Markadan yapılan açıklamaya göre, Mustang Mach-E GT için önceden sipariş veren Avrupalı müşteriler FordPass şarj istasyonu ağına 5 yıllık ücretsiz erişim hakkı kazanacak. Söz konusu istasyon ağının şu anda Avrupa genelinde 155 binden fazla şarj istasyonuna sahip olduğu belirtildi. Müşteriler ayrıca IONITY hızlı şarj ağına da 1 yıllık ücretsiz erişim hakkına sahip olacak.

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    Ayrıca Bkz. "Peugeot, 360 beygirlik yeni canavarını tanıttı: Peugeot 508 PSE"

    Standart versiyona göre daha performanslı olan Mustang Mach-E GT, iki elektrik motoru sayesinde dört tekerlekten çekişli olarak sunuluyor. Toplamda 465 beygir güç ve 830 Nm tork üreten motorlar elektrikli crossover'ın 0-100 km/s hızlanmasını 3.7 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Elektrikli crossover'ın maksimum hızı ise 200 km/s ile sınırlandırılmış.

    465 beygirlik elektrikli Mustang Mach-E GT Avrupa'ya geliyor: İşte özellikleri
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    Mustang Mach-E GT'de 88 kWh net kapasiteye sahip "extended-range" batarya standart olarak sunuluyor. WLTP'ye göre tek şarjla 500 kilometre sürüş menzili sağlayan bataryada Intelligent Range özelliği mevcut. Söz konusu özellik, sürücünün daha önceki yolculuklarından, hava tahminlerinden ve diğer Mustang Mach-E sürücülerinden elde ettiği bilgileri kullanarak sürücünün ne kadar menzile sahip olduğu konusunda daha doğru tahminler yapıyor.

    Mustang Mach-E GT'nin standart özellikleri arasında MagneRide adaptif süspansiyon, 20 inç alaşım jantlar, kırmızı fren kaliperleri ve Cyber Orange gibi modele özel gövde renkleri bulunuyor. İç mekanda ise 15.5 inç full HD bilgi-eğlence ekranı, Ford Performance koltuklar ve süet detaylara sahip özel direksiyon bulunuyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 2 sa. en beğenilen
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    berk768 1 sa.
    TOGG gibi bir marka varken gidip mustang almam.
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    Fx_57,5 (semih ehli) 2 sa.
    türk halkının ne işi olur mustangla

    bize müstehaktır.
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    cengizhan72 (cengiz han) 2 sa.
    Bu memlekete gelse bile benzindeki açığı beygir gücünden, pillerden vs çıkartırlar. Ben artık şuna inanmaya başladım...bir grup takım elbiseli ve bıyıklı adamlar vergilendirme sisteminde fazla mesai yapıyorlar. Ama artık sadece iç çamaşırlarımız kaldığından sorun yok.
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    th9 2 sa. yeni yorumcu
    dolar 7.60 euro 8.85 vergi 17
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    tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 2 sa. en beğenilen
    Bizlik bir şey yok
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