465 beygirlik elektrikli Mustang Mach-E GT Avrupa'ya geliyor: İşte özellikleri

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Ford'un performanslı elektrikli crossover modeli Mustang Mach-E GT'nin Avrupa pazarına giriş yapacağı tarih belli oldu. 2021 yılının sonuna doğru satışa sunulması planlanan araç için siparişler bu yıldan başlıyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Mustang Mach-E GT için önceden sipariş veren Avrupalı müşteriler FordPass şarj istasyonu ağına 5 yıllık ücretsiz erişim hakkı kazanacak. Söz konusu istasyon ağının şu anda Avrupa genelinde 155 binden fazla şarj istasyonuna sahip olduğu belirtildi. Müşteriler ayrıca IONITY hızlı şarj ağına da 1 yıllık ücretsiz erişim hakkına sahip olacak.

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Standart versiyona göre daha performanslı olan Mustang Mach-E GT, iki elektrik motoru sayesinde dört tekerlekten çekişli olarak sunuluyor. Toplamda 465 beygir güç ve 830 Nm tork üreten motorlar elektrikli crossover'ın 0-100 km/s hızlanmasını 3.7 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Elektrikli crossover'ın maksimum hızı ise 200 km/s ile sınırlandırılmış.

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Mustang Mach-E GT'de 88 kWh net kapasiteye sahip "extended-range" batarya standart olarak sunuluyor. WLTP'ye göre tek şarjla 500 kilometre sürüş menzili sağlayan bataryada Intelligent Range özelliği mevcut. Söz konusu özellik, sürücünün daha önceki yolculuklarından, hava tahminlerinden ve diğer Mustang Mach-E sürücülerinden elde ettiği bilgileri kullanarak sürücünün ne kadar menzile sahip olduğu konusunda daha doğru tahminler yapıyor.

Mustang Mach-E GT'nin standart özellikleri arasında MagneRide adaptif süspansiyon, 20 inç alaşım jantlar, kırmızı fren kaliperleri ve Cyber Orange gibi modele özel gövde renkleri bulunuyor. İç mekanda ise 15.5 inç full HD bilgi-eğlence ekranı, Ford Performance koltuklar ve süet detaylara sahip özel direksiyon bulunuyor.

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