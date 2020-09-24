Peugeot, 360 beygirlik yeni canavarını tanıttı: Peugeot 508 PSE

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Son dönemde ortaya koyduğu performansla göz dolduran Peugeot, sonunda yeni Peugeot Sport Engineered (PSE) birimi ve onun ilk modeli olan Peugeot 508 PSE Plug-in Hybrid'i görücüye çıkardı.

Geçtiğimiz yılın başında konsept olarak karşımıza çıkan Peugeot 508 PSE, hem liftback hem de station wagon gövde tipiyle tercih edilebilecek. Fransız markanın pist dışında kullanılabilecek en güçlü otomobili olduğu belirtilen Peugeot 508 PSE toplamda 360 beygir güç ve 520 Nm tork değerlerine sahip.

508 PSE'deki PHEV yani şarj edilebilir sistem 1.6 litre turbo motor, ön ve arka akslara konumlandırılmış iki elektrik motoru ve 8 ileri otomatik şanzımandan oluşuyor. Bu sayede dört tekerlekten çekişli olarak karşımıza çıkan performanslı model 0-100 km/s hızlanmasını 5.2 saniyede tamamlarken, 80'den 120 km/s hıza sadece 3 saniyede çıkıyor. Maksimum hızı 250 km/s ile sınırlandırılan Peugeot 508 PSE'nin ortalama yakıt tüketimi de 2 l/100 km olarak açıklandı.

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Peugeot 508 PSE'de Electric, Comfort, Hybrid, Sport ve 4WD olmak üzere beş farklı sürüş modu bulunuyor. Electric modunda sadece elektrikli motorlardan güç alarak sıfır emisyonlu olarak kullanılabilen 508 PSE'nin saf elektrikli sürüş menzili 42 kilometre. Ayrıca bu moddayken maksimum 140 km/s hıza ulaşabiliyor. Yaşam alanı veya bagaj kısmını etkilemeyen 11.5 kWh'lık batarya, standart prizde 7 saatte, 7 kW wall box kullanıldığında ise 2 saatte şarj edilebiliyor.

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Peugeot 508 PSE'nin dış tasarımında, elektrikli yapısına vurgu yapan parlak yeşil detaylar dikkat çekiyor. Aerodinamik gövde kitine sahip 508 PSE'de daha agresif bir ön tampona yer verilirken çamurlukların önüne ve arka tampona eklenen kanatçıklar göze çarpıyor. Bunun yanı sıra 508 PSE'nin Michelin Pilot Sport 4S lastiklerle çevrili 20 inçlik jantlar üzerine oturtulduğunu da belirtelim.

Peugeot 508 PSE'nin dış tarafındaki parlak yeşil detayları iç mekandaki ekranlarda,direksiyonda ve dikişlerde de bolca görmekteyiz. Mistral Nappa deri ve Alcantara karışımı döşemelere sahip alanda i-Cockpit, dijital head-up display, 10 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, Focal premium ses sistemi, ısıtma ve masaj özelliğine sahip sürücü koltuğu bulunuyor.

Peugeot 508 PSE'de otomatik acil durum freni, gece görüş sistemi, şeritten ayrılma uyarısı ve dur-kalk özelliğine sahip adaptif hız sabitleme sistemi gibi pek çok sürüş asistan sistemi bulunuyor.

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