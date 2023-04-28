Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    495 bin TL'ye elektrikli araba|Esnafa özel ÖTV muafiyeti|DH Oto Gündem

    DH Oto Gündem programının bu haftaki bölümünde Wowwo tarafından Türkiye'ye getirilen küçük elektrikli araba KOMI'yi, yeni Mercedes E-Serisi'ni ve diğer öne çıkan konuları değerlendirdik.

    DH Oto Gündem programının bu haftaki bölümünde Wowwo tarafından Türkiye'ye getirilen küçük elektrikli araba KOMI'yi, yeni Mercedes E-Serisi'ni ve diğer öne çıkan konuları değerlendirdik.

    00:00 - 495 bin liralık elektrikli araba KOMI

    08:00 - Chery'nin Türkiye'ye getireceği diğer modeller

    13:20 - Ticari aracını yenileyecek esnafa ÖTV muafiyeti

    19:51 - Türkiye'deki güncel elektrikli araç şarj istasyonu sayısı açıklandı

    23:33 - Yeni Mercedes-Benz E-Serisi tanıtıldı

    33:19 - Elektrikli MG4 Türkiye'de satışa sunuldu

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız