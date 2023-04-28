495 bin TL'ye elektrikli araba|Esnafa özel ÖTV muafiyeti|DH Oto Gündem

DH Oto Gündem programının bu haftaki bölümünde Wowwo tarafından Türkiye'ye getirilen küçük elektrikli araba KOMI'yi, yeni Mercedes E-Serisi'ni ve diğer öne çıkan konuları değerlendirdik.

DH Oto Gündem programının bu haftaki bölümünde Wowwo tarafından Türkiye'ye getirilen küçük elektrikli araba KOMI'yi, yeni Mercedes E-Serisi'ni ve diğer öne çıkan konuları değerlendirdik.

00:00 - 495 bin liralık elektrikli araba KOMI

08:00 - Chery'nin Türkiye'ye getireceği diğer modeller

13:20 - Ticari aracını yenileyecek esnafa ÖTV muafiyeti

19:51 - Türkiye'deki güncel elektrikli araç şarj istasyonu sayısı açıklandı

23:33 - Yeni Mercedes-Benz E-Serisi tanıtıldı

33:19 - Elektrikli MG4 Türkiye'de satışa sunuldu

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