495 bin TL'ye elektrikli araba|Esnafa özel ÖTV muafiyeti|DH Oto Gündem

DH Oto Gündem programının bu haftaki bölümünde Wowwo tarafından Türkiye'ye getirilen küçük elektrikli araba KOMI'yi, yeni Mercedes E-Serisi'ni ve diğer öne çıkan konuları değerlendirdik.
00:00 - 495 bin liralık elektrikli araba KOMI
08:00 - Chery'nin Türkiye'ye getireceği diğer modeller
13:20 - Ticari aracını yenileyecek esnafa ÖTV muafiyeti
19:51 - Türkiye'deki güncel elektrikli araç şarj istasyonu sayısı açıklandı
23:33 - Yeni Mercedes-Benz E-Serisi tanıtıldı
33:19 - Elektrikli MG4 Türkiye'de satışa sunuldu