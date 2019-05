4K Forza Horizon 4 Video İnceleme

Forza Horizon 4'ü Xbox One X'de 4K ve HDR desteğiyle oynadık. Serinin önceki oyunlarının üzerine ne koymuş? Mevsim değişikliği olayı oyuna nasıl yansımış? Bu soruların cevabı video incelememizde.

Herkese merhabalar,Xbox cephesinin en önemli markalarından Forza serisi, içinde bulunduğumuz konsol neslini en aktif geçiren yarış oyunlarından bir tanesi. Forza Motorsport serisiyle simülasyon severlere hitap eden marka, Forza Horizon serisiyle de arcade yarış severlerin göz bebeği konumunda. Playground Games ve Turn 10 stüdyolarının ellerinden çıkan Forza Horizon 4, önceki oyunların bıraktığı etkiyi alıp daha ileri bir seviyeye taşıyabilmiş mi dersiniz? Gelin bu sorunun cevabına hep birlikte bakalım.Forza Horizon serisini, arcade yarış oyunları arasında öne çıkaran yönü zengin içerikleri ve bunu oyuncuya sunma şekli. Bunun detaylarına girmeden önce dilerseniz oyun bizi nasıl karşılıyor ona bakalım. Tanıtım videolarından bu yana Forza Horizon 4’ün en çok vurgu yapılan noktası mevsim değişikliği. Açılışta kontrollerimize sunulan yarış da oyunun bu özelliğine vurgu yapıyor. Burada dikkat çeken detaylardan biri de oyunun Türkçe arayüze sahip olması. İlk duyurulduğunda konuşmaların da Türkçe olacağına dair bir bilgi paylaşılmış ancak bazı teknik aksaklıklar sonucu bu durumun iptal edildiği söylenmişti. Zaten bir araba yarışı oyununda sizi hikayeden geri kalma durumunda bırakacak türden bir dil sorunu yaşamanız pek mümkün değil ama en azından Türkçe arayüz desteğiyle bu oyunu oynayabiliyor olmak bizim açımızdan güzel.Tabi kontrolleri elimize aldığımız andan itibaren sadece araç sürmeye odaklanmak pek mümkün değil. Çünkü oyun görsel yönden oldukça başarılı ve kendinizi manzaraya dalıp gitmekten alıkoyamıyorsunuz. Şahsen oyunu Xbox One X üzerinde 4K çözünürlük ve HDR desteğiyle birlikte oynama fırsatı buldum ve ara ara çayıra çimene park edip manzarayı izlediğimi söyleyebilirim. Tabi manzaralar da her zaman birbirinin aynısı olmuyor. Neden? Çünkü başlangıçta da belirttiğimiz gibi oyunun en çok vurgu yapılan yönü mevsim değişiklikleri.Horizon serisi, temelinde belirli bir bölgede yapılan araba yarışı festivallerini konu alıyor ve bu seferki festival takvimimiz mevsimlere bölünmüş durumda. Forza Horizon 4’te Britanya topraklarındayız. Haritanın büyük çoğunluğu geniş arazilerden oluşuyor. Ancak Edinburgh gibi tarihi yapıların olduğu farklı alanlar görmek mümkün. Sezonluk ilerlemenin söz konusu olduğu oyunda, topladığınız puanlarla birlikte bir sonraki mevsime geçiş yapıyorsunuz. Tabi mevsimlerin değişmesiyle birlikte oyun alanı ve yol tutuşu gibi durumlar da bu değişimden etkileniyor. Örneğin yazın sularını sıçrata sıçrata geçtiğiniz bir dere kış olduğunda buz tutuyor. Sonbaharda süratinizle yerden kaldırdığınız kahverengi yapraklar ilkbaharda yemyeşil halleriyle ağaçları süslüyor. Bu da, her ne kadar aynı haritada aynı güzergahlarda yarışsanız bile deneyimi değiştiriyor.Oyunda Anna isimli bir navigasyon asistanınız var. Yön tuşlarıyla erişeceğiniz bu asistan yapmak istediğiniz şeylere göre sizin için yakınlardaki yarışlara veya diğer etkinliklere rota oluşturuyor. Böylece oyunu durdurup haritadan görev işaretlemeye gerek kalmadan hızlıca bir yarıştan diğerine geçebiliyorsunuz. Diğer etkinlikler demişken oyunda sadece yarışlar yok. Bu bir festival. Dolayısıyla kimi zaman gösteri etkinliklerinde de kendinizi gösterme fırsatı buluyorsunuz. Örneğin kimi zaman bir film yönetmeniyle görüşüp dublör olarak bindiğiniz süper spor araçla bir tepeden istenilen uzunlukta bir atlayış yapmanız bekleniyor veya bir kaçış sahnesi için eski model lüks bir aracı hasar almadan bir noktadan diğerine götürmeye çalışıyorsunuz. Ayrıca Şablonlar üzerinden kendi yarış etkinliklerinizi oluşturabilir veya diğer oyuncular tarafından oluşturulan etkinliklere girebilirsiniz. Yarış ve etkinlikler sonucundaysa kredi, deneyim puanı ve nüfuz kazanıyorsunuz.Kredinizle aracınız için geliştirmeler yapabilir ve yeni araçlar alabilirsiniz. Oyunda eskisiyle, yenisiyle, külüstürüyle, süper sporuyla, 3 tekerlisiyle, kamyonuyla toplamda 450’den fazla araç bulunuyor. Ayrıca buna yeni eklenecek araçlar da cabası. Forza Horizon 4’te Car Pass Takvimi isimli bir alan mevcut. Burada hangi araçların hangi tarihte oyuna ekleneceğinden haberdar olabiliyorsunuz. Bunun dışında geçtiğimiz oyunlardan aşina olduğumuz bazı özellikler yine bu oyunda da mevcut. Örneğin aracınıza tasarım anlamında yüzlerce farklı şekille hayal gücünüz el verdiği ölçüde tasarımlar yapabilir veya diğer oyuncular tarafından yapılan popüler tasarımları aracınıza uygulayabilirsiniz. Aynı şekilde aracınızın teknik aksamında da dilerseniz kendiniz değişiklikler yapabilir veya diğer oyuncuların yaptığı ayarlamaları aracınıza uygulayabilirsiniz.Yetenek puanlarıyla aracınız üzerinden çeşitli yetenekler açabiliyorsunuz. Bu yetenekler size, yüksek hız yaptığınızda, diğer araçları solladığınızda veya etrafa hasar verdiğinizde aldığınız puanları veya nüfuzu arttırma imkanı gibi çeşitli özellikler veya şans çarkı açma fırsatı veriyor. Şans çarklarına birazdan değineceğiz.Haritaya serpiştirilmiş 150 tane nüfuz panosu bulunuyor. Bunları bulup üzerlerinden geçerek nüfuz puanı toplayabiliyorsunuz. Ayrıca yine belirli noktalarda atlayış rampaları ve hız radarları var. Bunlarda da 3 yıldız toplamaya çalışıyorsunuz. Bunun için, sizden istenilenin üzerinde atlayış veya hızlar yapmanız gerekiyor. Şehrin çeşitli noktalarında satın alabileceğiniz bazı evler var. Bu evler beraberinde bazı özelliklerin de kilidini açabiliyor. Evinize geldiğinizde garajınız ve karakterinizle ilgili özelleştirmeler yapabilirsiniz. Karakter özelleştirme konusunda bir yarış oyunundan beklenmeyecek ölçüde detay var. Yüzlerce kıyafet, pantolon, ayakkabı ve aksesuar mevcut. Buna karşılık karakter tipi sayısı ise bana kalırsa az. Oyunun eğlence yönüne vurgu yapan disko tavuğu kıyafeti gibi absürd seçenekler bile mevcut. Tabi bir de ifadeler var. Bu ifadeler yarış sonrasında aracınızın yanındayken diğer oyuncuların da görebileceği hareketler yapmanızı sağlıyor. Benzer bir örnekle GTA Online’da görev sonlarında karakterlerin önceden belirlediğiniz hareketleri yapması gibi. Burada da yine onlarca farklı seçenek mevcut. Tüm bu özelleştirmeleri karakterinizi geliştirerek veya şans çarkı döndürerek elde edebiliyorsunuz. Şans çarkları, içerisinde arabaları, kredi puanlarını, karakter ve araç özelleştirmelerini barındırıyor. Bir de süper şans çarkı var. Bu çark tek seferde 3 ödül birden veriyor. Eğer şansınız yaver giderse bu çarklar yarışlardan çok daha fazlasını vadediyor.Forza Horizon serisi her ne kadar Arcade bir seri olsa da bir Need for Speed kadar arcade değil. Oyunu simülasyon tadında oynayacağınız pek çok özellik ve ayarlama oyuncuya sunulmuş durumda. Bu durumu aracınızı kontrol ederken de hissediyorsunuz. Öyle sürekli eliniz gazda, duvarlara sürte sürte 200’le viraj alma gibi bir durum yok. Doğru zamanlamayla hız kesmezseniz kendinizi duvara toslamış bulursunuz. Hatta bununla da kalmaz duvarı yıkar geçersiniz.Oyun alanında hızınızı kesebilecek pek çok ev ve ağaç gibi detay var. Ancak yapımcılar, keyfimizin baltalanmamasını düşünmüş olacak ki çok büyük yapılar hariç çoğu şeyi yıkıp geçebiliyoruz. Tabi hızımızı biraz yavaşlatıyor ama sonuç olarak yıkılabilirliğin oyunun amacına hizmet edecek şekilde kullanıldığını söyleyebiliriz. Şayet bir yarış sırasında böyle bir atraksiyona girişirseniz geri sarma özelliği mevcut. Dilerseniz 4-5 hamle geriye sararak bu anları hiç yaşanmamış sayabilirsiniz.Forza Horizon 4’te 6 farklı kamera seçeneği bulunuyor. Biri yakın biri uzaktan olmak üzere 2 araç dışı, 1 araç önü, 1 kaput üstü ve 2’de araç içi kamerası mevcut. Kendi direksiyon setiyle oynayacak oyuncuları da düşünerek direksiyonun gözükmediği ve ön camdan daha fazla oyun alanını görebildiğiniz ikinci bir araç içi kamera olması da güzel düşünülmüş detaylardan bir tanesi.Oyun bir festival havasında olunca atmosfer de oldukça coşkulu oluyor ve sesler de bu coşkuyu tamamlar nitelikte. Gerek araç sesleri, gerekse de klasik müziğe kadar radyo seçenekleriyle oyun benim beklentimi karşıladı.Forza Horizon 4’ün, serinin geçtiğimiz oyunlarından beğenilen özellikleri alıp detayları arttırarak kendi koyduğu çıtayı yukarı çeken bir izlenim verdiğini söyleyebilirim. Neredeyse bir yarış oyunundan beklediğiniz her şey ve hatta fazlası var. Hem arcade severleri hem simülasyon severleri memnun edebilecek araç sürüş dinamikleri, zengin ve değişken dünyası, pek çok özelleştirme seçeneği, grafikleri, kısacası her yönüyle Forza Horizon 4 kendisinden beklenenleri vermeyi başarmış. Eğer araba yarışlarını seviyorsanız, özellikle de arcade yarış oyunlarını tercih ediyorsanız Forza Horizon 4, Xbox One ve Windows 10 platformlarında sizi ihya edebilecek bir oyun.Bu videomuzda Forza Horizon 4’ü inceledik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.