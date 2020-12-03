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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    5 GHz’deki Rocket Lake işlemcisi tek çekirdekte Ryzen 7 5800X ile eşleşiyor

    Yarıiletken üreticisi karşımıza yüksek çalışma frekanslarıyla çıkmaya hazırlanıyor. Sızan test sonucu yonganın frekans avantajı sayesinde tek çekirdekte iddialı olacağını gösteriyor.
    2 hf.
    3,3b
    1
    17
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    5 GHz’deki Rocket Lake işlemcisi tek çekirdekte Ryzen 7 5800X ile eşleşiyor
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    AMD’nin Ryzen 5000 hamlesinin donanım dünyası Intel’in cevabını merakla bekliyor. Firma 14 nm+++’nın avantajını kullanmakta ısrarcı.

    Tek çekirdekte başarılı

    Erken mühendislik örneği işlemciye ait GeekBench sonucuna göre 5 GHz’de çalışan yonga bu sayede tek çekirdekte Core i9-10900K’nın önüne geçmeyi başarmış.

    5 GHz’deki Rocket Lake işlemcisi tek çekirdekte Ryzen 7 5800X ile eşleşiyor
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    Buna karşın çoklu çekirdekte Core i9 işlemcisi %13’lük payla halen önde. 8/16 yapısı nedeniyle Rocket Lake modelinin geride kalmasının oyunlardaki etkisinin nasıl olacağını ise zaman gösterecek.

    5 GHz’deki Rocket Lake işlemcisi tek çekirdekte Ryzen 7 5800X ile eşleşiyor
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    Ayrıca Bkz. "RTX 3060 Ti resmen duyuruldu: RTX 3070 GPU’su taşıyan kartın ilk incelemeleri geldi"

    Diğer taraftan işlemci yine tek çekirdekte Ryzen 7 5800X ve Ryzen 9 5900X ile eşleşebilirken çoklu çekirdekte biraz geride kalıyor. LGA 1200 soketli anakartlarda kullanılacak Rocket Lake işlemcilerinin önümüzdeki mart ayında satışa sunulması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-8-core-16-thread-rocket-lake-s-cpu-offers-similar-performance-to-ryzen-7-5800x Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Editörün Seçimi Yorum
    yerinde sayıyor dediğin adamlar ryzen 3000 den 5000 e çekirdek başına %25 e yakın artış getirdiler. Intel dediğimiz firmanın sandy bridge den beri 7700k ya kada...
    Yorumu gör »     -erna-
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    -erna- (Erdi Eyiçıtak) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen editörün seçimi
    yerinde sayıyor dediğin adamlar ryzen 3000 den 5000 e çekirdek başına %25 e yakın artış getirdiler. Intel dediğimiz firmanın sandy bridge den beri 7700k ya kadar 4c/8t ini unutmadık unutmayacağız.
    Amd olmasaydı şu an hala 4c/8t kullanıyor olurduk.
    yerinde sayıyor dediğin adamlar ryzen 3000 den 5000 e çekirdek başına %25 e yakın artış getirdiler. Intel dediğimiz firmanın sandy bridge den beri 7700k ya kada...
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    2 Yanıt Yanıtla +26
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    6s 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hepsi aynı şeyin soyu. Bir tarafta dövdü, ezdi geçti dediğimiz amd, diğer tarafta intel'in 10 yıllık mimarisi, ikisi de aynı puanlara yaklaşmışlar. 10 yılıdır yerinde sayıyor işlemci dünyası. Şu apple m serisi ile bunların suratına sağlam tokat darbesi olacak. Evet bazı açılardan hala daha bu işlemcilerden geride olsa da 100w'lık işlemcilere kafa tutuyor, imac işlemcileri gelsin iyice madara olacak bizim x86 kardeşler. Fanlar da birbirini yesin.
    Hepsi aynı şeyin soyu. Bir tarafta dövdü, ezdi geçti dediğimiz amd, diğer tarafta intel'in 10 yıllık mimarisi, ikisi de aynı puanlara yaklaşmışlar. 10 yılıdır y...
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Luke Neil
    Hı hı.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Marta kadar beklemeye gerek yok.Gelsin dayağını yesin.Kimbilir kaç yüz watttır tdp.Beklenti yaratmaya çalışıyorlar ama umrumda değil.
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    dodofran 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    eskiden amd intel'e rakip çıkarıyor haberleri yapılırdı artık intel amd'ye rakip çıkarmaya çalışıyor.
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    mami24 (M K) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) dodofran
    Evet haklısın ama önceden fp olarak Amd tavsiye edilirdi şimdi artık intel tavsiye edilir oldu. Bir de böyle bakmak lazım olaya



    Gerçi Amd nin 5bin kazığından sonra intel 11.seri fiyatlarından da ümidi kestiğim için yeni seri r5 3600 ile şimdilik noktaladım işlemci arayışımı.
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    vozy (Vatan Yiğit) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    3cü rakip geliyor..
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    V4LKyR 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Acaba bu Geekbench 5 skoru her platformda aynı mı? Misal, telefonda yaptığımız Geekbench 5 testi ile korele bir skor mu?
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    huso 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Umarım su oyunlar 16 cekirdegi 12 cekirdegi cok aktif kullanır, bu islemciler cok daha perf. oyun oynatır.
    Max 8 cekirdek olacak Z590 cıkacak TDP soru isareti, IPC de AMD yi yakalayacak ama 12 cekirdek 5900X 16 cekirdek 5950X almak varken 4/8 11100, 6 12 11700, 8 16 11900 alınacak.

    5600,5700,5800 zaten cıkacak Intel ile alakası yok.Daha APU lar cıkacak.8700K varken 9900K ve 10900K yı cıkarsaydı zaten insanlar Z170 ile 10900K kullanacaktı.Cekirdegi kırptım tek cekirdegi biraz daha yuklendim diyor.Burada Oyun Gelistirici yapsın 16 cekirdege 12 cekirdege optimize oyunları gorelim o zaman Roket Göl leri zaten tek esprileri Tek Cekrdek ve Oyunda biraz hızlı olmaktı.O da ellerinde yok simdi IPC de AMD yi yakalayacaklarBir de PCİIE 4.0 getirirseler tam yakalayacaklar yarım cekirdek satısında olsa da...Ama Coklu İslem ve Multitasking de yine yoklar...Devamı hazır zaten Gelsin 1700 Soket ve Yeni İslemciler Yeni Anakart Yeni İslemci bir yerden tanıdık geliyor degil mi...

    Adamlar 2016 B350 Boarda Bios atıp 5600X calıstırıyor.Belki yarın Resmi Bios lar da gelecek.
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    6s 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hepsi aynı şeyin soyu. Bir tarafta dövdü, ezdi geçti dediğimiz amd, diğer tarafta intel'in 10 yıllık mimarisi, ikisi de aynı puanlara yaklaşmışlar. 10 yılıdır yerinde sayıyor işlemci dünyası. Şu apple m serisi ile bunların suratına sağlam tokat darbesi olacak. Evet bazı açılardan hala daha bu işlemcilerden geride olsa da 100w'lık işlemcilere kafa tutuyor, imac işlemcileri gelsin iyice madara olacak bizim x86 kardeşler. Fanlar da birbirini yesin.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) 6s
    Dostum son 3 yılda 22 çekirdekten 64 çekirdeğe çıktı ama ondan önceki 5 sene yerinde saydık doğrudur. AMD geldi son kullanıcı 4 çekirdek 16 çekirdeğe yükseldi sadece 3 yılda. Çekirdek sayısı 4 kat arttı. Belki de DDR5 döneminde 32 çekirdek olur.
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    Luke Neil 2 hf. ( Mesaj Silindi )
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    Yerini aldığı comet lake işlemcilere göre 5.0 ghz'de bile harika sonuçlar almış. 2015 tarihli skylake sonrası ilk yeni mimari çok yaramış. 8 üstü çekirdeğe ihtiyaç duyan küçük bir profesyonel kesim dışında çok sağlam oyun - gündelik iş - video edit- yayın işlemcisi olacak bu işlemciler. AMD gibi kapasite sorunu da yaşamadıkları için aşağıdaki iddiada olduğu gibi nispeten uygun fiyata çıkarsa çok satar. Ben 11400F nin piyasayı özellikle sallayacağını ve AMD'yi ciddi fiyat indirimine zorlayacağını düşünüyorum. 560 anakartlara ram overclock izni verirse zaten Ryzen fiyatlarında ciddi indirim ve 5600-5700 gibi işlemciler çıkmak zorunda kalır. Çok güçlü yeni mimari+ yüksek hız + 560 anakarttaki RAM adımı+ nispeten sakin fiyat gerçekleşirse tüketiciye çok yarayacak.


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