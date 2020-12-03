5 GHz’deki Rocket Lake işlemcisi tek çekirdekte Ryzen 7 5800X ile eşleşiyor

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AMD’nin Ryzen 5000 hamlesinin donanım dünyası Intel’in cevabını merakla bekliyor. Firma 14 nm+++’nın avantajını kullanmakta ısrarcı.

Tek çekirdekte başarılı

Erken mühendislik örneği işlemciye ait GeekBench sonucuna göre 5 GHz’de çalışan yonga bu sayede tek çekirdekte Core i9-10900K’nın önüne geçmeyi başarmış. Tam Boyutta Gör

Buna karşın çoklu çekirdekte Core i9 işlemcisi %13’lük payla halen önde. 8/16 yapısı nedeniyle Rocket Lake modelinin geride kalmasının oyunlardaki etkisinin nasıl olacağını ise zaman gösterecek.

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Diğer taraftan işlemci yine tek çekirdekte Ryzen 7 5800X ve Ryzen 9 5900X ile eşleşebilirken çoklu çekirdekte biraz geride kalıyor. LGA 1200 soketli anakartlarda kullanılacak Rocket Lake işlemcilerinin önümüzdeki mart ayında satışa sunulması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/intel-8-core-16-thread-rocket-lake-s-cpu-offers-similar-performance-to-ryzen-7-5800x

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