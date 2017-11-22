50M'de su geçirmez akıllı saat | Samsung Gear Sport ön inceleme

Akıllı saat konusunda her yeni ürünüyle kendini aşan Samsung, Gear Sport ile spor severleri hedefliyor. 50M'ye kadar su geçirmez olan saat GPS alıcısı ve antreman modları ile çok etkileyici

Sevdiğim yönleri;

1. Tasarımı ve malzeme kalitesi çok etkileyici

2. Android ve iOS cihazlarda ortak kullanılabiliyor olması büyük avantaj

3. Kadran dönüşü ile kontrol çok keyifli

4. Kadranların tasarımı ve menülerin görselliği çok iyi

5. Şarj süresi böyle bir model için kabul edilebilir düzeyde

6. Kablosuz şarj istasyonunu çok kullanışlı

7. 20mm Standart saat kayışı kullanıyor olması büyük avantaj

8. 50 metre derinliğe kadar su geçirmez

9. Hızlı çalışıyor

Sevmediğim yönleri;

1. Kutudan daha sportif bir kayış ile çıkabilirdi. Kutudan çıktığı hali ile sportif değil klasik saat görüntüsü var