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50M'de su geçirmez akıllı saat | Samsung Gear Sport ön inceleme

1 yıl
8b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Akıllı saat konusunda her yeni ürünüyle kendini aşan Samsung, Gear Sport ile spor severleri hedefliyor. 50M'ye kadar su geçirmez olan saat GPS alıcısı ve antreman modları ile çok etkileyici
Sevdiğim yönleri;
1. Tasarımı ve malzeme kalitesi çok etkileyici
2. Android ve iOS cihazlarda ortak kullanılabiliyor olması büyük avantaj
3. Kadran dönüşü ile kontrol çok keyifli
4. Kadranların tasarımı ve menülerin görselliği çok iyi
5. Şarj süresi böyle bir model için kabul edilebilir düzeyde
6. Kablosuz şarj istasyonunu çok kullanışlı 
7. 20mm Standart saat kayışı kullanıyor olması büyük avantaj
8. 50 metre derinliğe kadar su geçirmez
9. Hızlı çalışıyor 
Sevmediğim yönleri; 
1. Kutudan daha sportif bir kayış ile çıkabilirdi. Kutudan çıktığı hali ile sportif değil klasik saat görüntüsü var

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ironman 1 yıl

Kasa bana küçük geldi
1.2 inches, 4.6 cm2
Önceki modelin ekran boyutu daha ideal
bu biraz bayanlara yönelik gibi duruyor...
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zaferaxu 1 yıl Speed-Step
Gayet güzel tarafsız bir inceleme olmuş S3 Frontier kullanıyorum, bu saatin çıkışı canımı sıkmıştı açıkçası ama gördüğüm kadarıyla artı olarak hiçbir şey yok.
Eline sağlık Mesut kardeş birazdan anti Mesutçular gelir.
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cumur 1 yıl zaferaxu
fark yok derken 50m su geçirmezlik var kasası daha sağlam çizilmez yıpranmaz bezel yerinden çıkacak gibi durmuyor frontier neredeyse tırnakla bile çizilecek kıvamda, yeni saat arayüzleri var kulaç sayma var bunlar fark değilmi ?
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netfaruk 1 yıl
Bence şarj olayı en önemli sorun. Tabi bir saatten herkesin beklediği şeyler farklı olabilir. Amazfit bip bit lite kullanıyorum bildirimler açık, ekran daima açık, gps ve diğer standart akıllı saat özellikleri var ve şarj 1 aydan fazla gidiyor. Saatle telefonum arasında hiçbir bağlantı problemi de yaşamıyorum. fiyatı $50.
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sirri42 1 yıl netfaruk
Hocam bende siparis ettim amazift bip lite ben 60 dolara aldim. Telefon turkce ise baglanti sorunlari oluyormus. Birde mifit uygulamasini bildirim almak icin surekli arka planda acik tutmak mi gerekiyor . Cevaplarsan sevinirim.
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sericik 1 yıl
Bu saatlere ne zaman LTE e-sim özelliği gelip operatörlerce aktive olursa o zaman alınması düşünülebilir
şu an için gayet pahalı ve lüzumsuz
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firtinax 1 yıl
Saat için önemli 2 ölçütüm var:
1. İnce olacak.
2. Şarj uzun sürede bitecek.
Bu nedenlerden dolayı şu anda bilirim gösterici olarak nitelendirebilirim.
Genel gidiş göz önüne alındığında ancak birkaç nesil sonra normal saatlere rakip olabilir.
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ironman 1 yıl

Sesli Telefon görüşmesi yok bu yüzden eksik durum..
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Whisper 1 yıl
pil olayını halletseler düşünmeden alırım gear serisini..
garminin akıllı saatleri nasıl pil vs.
sırf pil yüzünden mi band 2 kullanıyorum
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1ses1 1 yıl
Saatden çok elindeki kılları saydım :D Maaşallah elleri ne kıllıymış mesut un
Fiyat pahalı değil. Burda 1200 civarında geziyor bunu yurt dışı almaya değer mi acaba. Fiyat bakımından.
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isamorgil 1 yıl
madem 50 mt su geçirmezlik var. o halde derinlik ölçer de koysalar efsane olurmuş.
madem istiyoruz şunu da ekliyeyim Barometrik altimetre yi de ilave etmeyi başarsalar piyasada alternatifi olmayan bir saat yapmış olurlar.
yok satar vallahi :)
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Spider_hip 1 yıl isamorgil
isamorgil

madem 50 mt su geçirmezlik var. o halde derinlik ölçer de koysalar efsane olurmuş.

madem istiyoruz şunu da ekliyeyim Barometrik altimetre yi de ilave etmeyi başarsalar piyasada alternatifi olmayan bir saat yapmış olurlar.

yok satar vallahi :)

Süper fikirler bence. Samsung iyi güzel ama hep potansiyeli saklıyor. Çok değil 6 aya yara fiyatına xiamoi falan dediğiniz özellikleri de barındıran bir modeli çıkartır.
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BlackHeart89 1 yıl
şüphesiz en iyi saat üreticisi samsung ama fiyatları inanılmaz pahalı
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