50M'de su geçirmez akıllı saat | Samsung Gear Sport ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Akıllı saat konusunda her yeni ürünüyle kendini aşan Samsung, Gear Sport ile spor severleri hedefliyor. 50M'ye kadar su geçirmez olan saat GPS alıcısı ve antreman modları ile çok etkileyici
Sevdiğim yönleri;
1. Tasarımı ve malzeme kalitesi çok etkileyici
2. Android ve iOS cihazlarda ortak kullanılabiliyor olması büyük avantaj
3. Kadran dönüşü ile kontrol çok keyifli
4. Kadranların tasarımı ve menülerin görselliği çok iyi
5. Şarj süresi böyle bir model için kabul edilebilir düzeyde
6. Kablosuz şarj istasyonunu çok kullanışlı
7. 20mm Standart saat kayışı kullanıyor olması büyük avantaj
8. 50 metre derinliğe kadar su geçirmez
9. Hızlı çalışıyor
Sevmediğim yönleri;
1. Kutudan daha sportif bir kayış ile çıkabilirdi. Kutudan çıktığı hali ile sportif değil klasik saat görüntüsü var
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Kasa bana küçük geldi
1.2 inches, 4.6 cm2
Önceki modelin ekran boyutu daha ideal
bu biraz bayanlara yönelik gibi duruyor...
Eline sağlık Mesut kardeş birazdan anti Mesutçular gelir.
şu an için gayet pahalı ve lüzumsuz
1. İnce olacak.
2. Şarj uzun sürede bitecek.
Bu nedenlerden dolayı şu anda bilirim gösterici olarak nitelendirebilirim.
Genel gidiş göz önüne alındığında ancak birkaç nesil sonra normal saatlere rakip olabilir.
Sesli Telefon görüşmesi yok bu yüzden eksik durum..
garminin akıllı saatleri nasıl pil vs.
sırf pil yüzünden mi band 2 kullanıyorum
Fiyat pahalı değil. Burda 1200 civarında geziyor bunu yurt dışı almaya değer mi acaba. Fiyat bakımından.
madem istiyoruz şunu da ekliyeyim Barometrik altimetre yi de ilave etmeyi başarsalar piyasada alternatifi olmayan bir saat yapmış olurlar.
yok satar vallahi :)
Süper fikirler bence. Samsung iyi güzel ama hep potansiyeli saklıyor. Çok değil 6 aya yara fiyatına xiamoi falan dediğiniz özellikleri de barındıran bir modeli çıkartır.