5G'li ve 10GB RAM'li telefon geliyor | Mobilite

Yıllardır mobil dünyadaki gelişmeleri ekranlarınıza getiren Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ, Xiaomi Mi Mix 3'den Huawei Mate 20 Pro'ya kadar değerlendiriyorlar.

Mobilite'nin yeni bölümü dopdolu içeriğiyle ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ 5G desteğine ve 10GB RAM'e sahip olacağı açıklanan Mi Mix 3 başta olmak üzere Huawei Mate 20 Pro'dan Samsung Galaxy A9'a kadar gündemdeki öne çıkan gelişmeleri değerlendiriyorlar.