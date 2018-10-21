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5G'li ve 10GB RAM'li telefon geliyor | Mobilite

7 ay
17,5b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yıllardır mobil dünyadaki gelişmeleri ekranlarınıza getiren Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ, Xiaomi Mi Mix 3'den Huawei Mate 20 Pro'ya kadar değerlendiriyorlar.
Mobilite'nin yeni bölümü dopdolu içeriğiyle ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ 5G desteğine ve 10GB RAM'e sahip olacağı açıklanan Mi Mix 3 başta olmak üzere Huawei Mate 20 Pro'dan Samsung Galaxy A9'a kadar gündemdeki öne çıkan gelişmeleri değerlendiriyorlar. 

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ouzqan 7 ay en beğenilen
Sony Xperia XZ3 bu telefondan da önce Android 9 ile satışa çıkmıştı.
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DODANLI 7 ay
Arkadaşlar anlamadım ki sizin kotanız yetmiyor diye adamlar 5G 'yi mi çıkarmasınlar. :)
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MaFiAMaX 7 ay
Telefon iş istasyonu olarak kullanılacak herhalde. Günümüzde bir telefonda 10 gb RAM varsa ya israftır ya da işletim sisteminin basiretsizliğidir.
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elektrontan 6 ay
yahu ne olacak ne olacak 10 GB olsa ne olacak 20 GB olsa ne olacak. 4'ten fazlası israftan başka birşey değil.
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~Lion King~ 7 ay
Her zaman derim. Bir telefon alıp gelecekte sıkıntı yaşamak istemiyorsanız 5G destekleyecek, ekrandan parmak izi okuyacak. Bu ikisi geleceğin teknolojisi olacak.
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dostum kertenkele 7 ay
Kıyıda köşede yine Apple reklamı. Sonra da Apple dan para alıyorsunuz denilince de bozulursunuz.
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Opioid 7 ay
4.5G Sayesinde Netfilixde bir diziyi indirmek 30 40 saniye sürüyor 400 - 500 mb bir bölüm 3G olsa yarım saat indirmeyi bekleyecektik tamam kotalar yeterince yüksek değil ama o kadarda kötü değil ve yeri gelince işimizi çok hızlı çözüyor teknolojiye karşıtların bu sitede ne işi var anlamıyorum.
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___Lawyer___ 7 ay
Mate 20 Pro'ya güzel fotoğraf çekiyor diye en iyi Android cihaz demek bana göre yersiz bir güzelleme olmuş. Zira çok yüksek fiyatlara aldığınız bir telefon Samsung Note 8 kadar dahi video çekemiyorsa o telefon nasıl en iyi Android telefon oluyor anlamakta zorlanıyorum. İşlemci olarak baktığımızda ise evet mimari olarak daha yeni olabilir ancak 4k 60 fps video dahi çekmesine güvenilmeyen bir işlemciden bahsediyoruz. Yine hep diyorum bir telefonun bazı özelliklerinin iyi olması onun iyi olduğu anlamına gelmez. Samsung'un belli bir ekosistemi var kendi geliştirdiği güzel yazılımlar var. Hal böyle iken evet fotoğraf noktasında rakipsiz derecede iyi olabilir ama toplam pakette Note 9'un benzer fiyat bandında rakibi olamaz.
Çünkü bir tarafta herşeyi iyi denilecek düzeyde yapan bir cihaz var öbür tarafta bazı şeyleri çok iyi bazı şeyleri çok kötü yapan bir cihaz var.
Saygılar..
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Seyrim 7 ay
Ne güzel işte en ucuzunu 10 binden alırız artık. Arabamı satar hem kendime hem hanıma alırım..
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DODANLI 7 ay
Arkadaşlar anlamadım ki sizin kotanız yetmiyor diye adamlar 5G 'yi mi çıkarmasınlar. :)
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coolcool 7 ay
Yeni telefonum kismetse: )
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MaFiAMaX 7 ay
Telefon iş istasyonu olarak kullanılacak herhalde. Günümüzde bir telefonda 10 gb RAM varsa ya israftır ya da işletim sisteminin basiretsizliğidir.
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Sliskelion 7 ay
Xperia XZ3 kutudan Pie ile geliyor.
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