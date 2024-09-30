Dünyanın en büyük elektrikli vinçi tamamlandı: 6.000 ton taşıyabiliyor!

6.000 ton kaldırma kapasitesine sahip
6.000 tonluk kaldırma kapasitesine sahip olan vinç, büyük enerji ve altyapı projelerinde kullanılmak üzere inşa edildi. Bundan önceki en büyük elektrikli vinç, Konecranes şirketi tarafından San Diego Limanı'nda konuşlandırılan 400 tonluk bir çift halinde olan Gottwald Generation 6 idi. Mammoet'in devasa vinçi ise bundan tam 15 kat fazla taşıma kapasitesine sahip.
Mammoet, SK600'ün son yıllarda hızla büyüyen açık deniz rüzgar santrallerindeki devasa türbinlerin kurulumu için biçilmiş kaftan olduğunu söylüyor. 3.000 ton yükü 220 m yüksekliğe kaldırabilen SK6000, bugün planlama aşamasında olan rüzgar santrallerinin gelecekte güvenli bir şekilde yürütülüp teslim edilebilmesini sağlayacak. Bunun yanında, deniz üstü petrol ve gaz projeleri ile nükleer santral projelerinde de kullanılması mümkün.
SK6000 şu anda Hollanda'daki Mammoet Westdorpe tesisinde test ediliyor ve yılın ilerleyen zamanlarında ilk projesine konuşlandırılmaya hazır durumda.Kaynakça https://electrek.co/2024/09/30/worlds-largest-electric-crane-has-massive-6000-tonne-lifting-capacity/ https://www.mammoet.com/news/mammoet-launches-worlds-strongest-land-based-crane/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu