Dünyanın en büyük elektrikli vinçi tamamlandı: 6.000 ton taşıyabiliyor!

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Tam Boyutta Gör Ağır yükleri kaldırma ve taşıma üzerine uzmanlaşmış olan Hollandalı Mammoet şirketi, devasa elektrikli vincini resmen tanıttı. Şirket, SK6000 isimli 200 metre yüksekliğindeki vincin, dünyanın en büyük ve en güçlü elektrikli vinci olduğunu belirtiyor.

6.000 ton kaldırma kapasitesine sahip

6.000 tonluk kaldırma kapasitesine sahip olan vinç, büyük enerji ve altyapı projelerinde kullanılmak üzere inşa edildi. Bundan önceki en büyük elektrikli vinç, Konecranes şirketi tarafından San Diego Limanı'nda konuşlandırılan 400 tonluk bir çift halinde olan Gottwald Generation 6 idi. Mammoet'in devasa vinçi ise bundan tam 15 kat fazla taşıma kapasitesine sahip.

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Mammoet, SK600'ün son yıllarda hızla büyüyen açık deniz rüzgar santrallerindeki devasa türbinlerin kurulumu için biçilmiş kaftan olduğunu söylüyor. 3.000 ton yükü 220 m yüksekliğe kaldırabilen SK6000, bugün planlama aşamasında olan rüzgar santrallerinin gelecekte güvenli bir şekilde yürütülüp teslim edilebilmesini sağlayacak. Bunun yanında, deniz üstü petrol ve gaz projeleri ile nükleer santral projelerinde de kullanılması mümkün.

SK6000 şu anda Hollanda'daki Mammoet Westdorpe tesisinde test ediliyor ve yılın ilerleyen zamanlarında ilk projesine konuşlandırılmaya hazır durumda.

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