Ferrari’nin ilk elektrikli otomobili 2025’te yollarda olacak

CEO Benedetto Vigna Torino'daki İtalyan Teknoloji Haftası'nda konuştu
Ayrıca Ferrari'nin bu iddialı projede tamamen doğru yolda olduğunu ve bunu gerçekleştirmek için bazı sıra dışı ortaklarla işbirliği yapacağını belirtti. Ferrari'nin elektrikli süper otomobilinin piyasaya sürülmesi, lüks otomobil sektörünün emisyonları azaltmaya çalıştığı ve elektrikli araçlara olan talebin yavaşladığı bir dönemde gerçekleşiyor.
Çin'in pil hücresi üretimindeki hakimiyeti, daha temiz modellere doğru gidişi daha da zorlaştırıyor. Şirketin CEO'su Benedetto Vigna, 2021'de şirkete katıldığından beri Ferrari'nin elektrifikasyona doğru ilerlemesinde önemli rol oynadı. Ferrari'nin EV sektörüne biraz geç girmesine rağmen temkinli yaklaşımı işe yarayabilir.
Avrupa'da elektrikli araç satışlarının yavaşlaması nedeniyle Stellantis NV ve Volkswagen AG gibi otomobil üreticileri batarya projelerinde ya küçülme ya da vites değiştirme kararı alıyor. Öte yandan Mercedes-Benz Group AG, başlangıçta düşünülenden daha uzun bir süre geleneksel otomobil satma taahhüdünde bulundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu