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Tam Boyutta Gör İtalyan otomobil sektörünün ikonik markası Ferrari, 2025 yılı sonuna doğru ilk elektrikli süper otomobilini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin CEO'su Benedetto Vigna, yakın zamanda Torino'da düzenlenen İtalyan Teknoloji Haftası'nda bu heyecan verici haberi paylaştı.

CEO Benedetto Vigna Torino'daki İtalyan Teknoloji Haftası'nda konuştu

Ayrıca Ferrari'nin bu iddialı projede tamamen doğru yolda olduğunu ve bunu gerçekleştirmek için bazı sıra dışı ortaklarla işbirliği yapacağını belirtti. Ferrari'nin elektrikli süper otomobilinin piyasaya sürülmesi, lüks otomobil sektörünün emisyonları azaltmaya çalıştığı ve elektrikli araçlara olan talebin yavaşladığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Ferrari'nin ilk elektrikli modeline ait fotoğraflar ortaya çıktı 3 ay önce eklendi

Çin'in pil hücresi üretimindeki hakimiyeti, daha temiz modellere doğru gidişi daha da zorlaştırıyor. Şirketin CEO'su Benedetto Vigna, 2021'de şirkete katıldığından beri Ferrari'nin elektrifikasyona doğru ilerlemesinde önemli rol oynadı. Ferrari'nin EV sektörüne biraz geç girmesine rağmen temkinli yaklaşımı işe yarayabilir.

Avrupa'da elektrikli araç satışlarının yavaşlaması nedeniyle Stellantis NV ve Volkswagen AG gibi otomobil üreticileri batarya projelerinde ya küçülme ya da vites değiştirme kararı alıyor. Öte yandan Mercedes-Benz Group AG, başlangıçta düşünülenden daha uzun bir süre geleneksel otomobil satma taahhüdünde bulundu.

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Ferrari’nin ilk elektrikli otomobili 2025’te yollarda olacak