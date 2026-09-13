Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bilim insanları neredeyse görünmez olabilen dron geliştirdi

    Northwestern Üniversitesi'nde görevli mühendisler, havada yüksek hızda dönerek neredeyse insan gözüyle görülemeyecek hâle gelen Phantom Twist adlı bir dron geliştirdi.   

    Bilim insanları neredeyse görünmez olabilen dron geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Dronları gözle görülemeyecek hâle getirmek için bugüne kadar daha çok yansıtıcı yüzeyler ya da farklı kamuflaj teknolojileri deneniyordu. ABD'deki Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacılar ise şimdi bu konuya farklı bir yaklaşım getirdi. Northwestern'da görevli mühendisler tarafından geliştirilen "Phantom Twist" adlı prototip dron, havada yüksek hızda dönerek neredeyse gözle görülemeyecek hâle geliyor.

    Dron, hareket bulanıklığı olarak bilinen ve hızlı hareket eden nesnelerin göz tarafından net bir şekil olarak algılanmasını zorlaştıran etkiden faydalanıyor. İnsan gözü, görüntüleri anlık olarak tek bir kare şeklinde algılamıyor; görsel sinyalleri belirli bir zaman aralığında topluyor. Bu durum, kamera sensörünün pozlama süresine benzer bir etki oluşturuyor. Bir nesne yeterince hızlı hareket ettiğinde, farklı konumlardaki görüntüsü göz tarafından bir araya getiriliyor ve nesnenin belirgin kenarları bulanıklaşıyor. Phantom Twist de bu etkiden faydalanıyor.

    Pervane ve Gövde Ters Yönlerde Dönüyor

    Geneksel dronlarda sadece pervaneler dönerken, Phantom Twist'te gövde de dâhil olmak üzere dronun tamamı yüksek hızda dönüyor. Ancak dronun her parçası aynı yönde dönmüyor. Dronda tek bir motor ve tek bir pervane bulunuyor. Pervane bir yönde dönerken dronun gövdesi bunun tam tersi yönde dönüyor. Yüksek hızlara çıkıldığında hareket bulanıklığı etkisinin ortaya çıkmasını da bu sağlıyor.

    Dronun saniyede 25 kez dönmesi sağlanıyor. Bu hız, insan gözünün hareket sırasında ayrıntıları net şekilde ayırt etmesini zorlaştırıyor. Sonuç olarak gözlemci, havada uçan belirgin bir drone gövdesi yerine arka planda hafif bir bulanıklık veya saydam bir sis görmeye başlıyor. Araştırmacıların geliştirdiği algısal ölçüm sistemine göre Phantom Twist, geleneksel bir dört pervaneli drona kıyasla yaklaşık 10 kat daha az görünür oluyor.

    Dronun bileşenleri üç boyutlu olarak farklı yükseklik ve açılara yerleştiriliyor ve aralarında boşluk bırakılıyor. Böylece drone döndüğü sırada parçalar üst üste gelerek tek ve belirgin bir siluet oluşturmuyor. Motor, pervane, devre kartı, batarya ve denge ağırlığı gibi bileşenlerin hareketi, arka plandaki görüntüyle görsel olarak ortalanıyor ve dronun belirgin bir nesne olarak algılanmasını zorlaştırıyor.

    Tasarım Sürecinde Yapay Zekâdan da Faydalanıldı

    Bu dron neredeyse görünmez olabiliyor Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar Phantom Twist'in tasarımını doğrudan deneme yanılma yöntemiyle oluşturmak yerine bilgisayar modelleri ve yapay zekâdan yararlandı. İlk aşamada yaklaşık 20 bin farklı dron konfigürasyonu oluşturuldu. Bu tasarımlarda motor, pervane, batarya, devre kartı ve denge ağırlığının konumları değiştirilerek hem uçuş kararlılığını koruyabilecek hem de daha az görünür olabilecek farklı seçenekler üretildi.

    Daha sonra her tasarımın havada dönerken nasıl görüneceği bilgisayar ortamında simüle edildi. Modeller, gökyüzünden ağaçlara ve binalara kadar uzanan 100 farklı gerçek dünya arka planının üzerine yerleştirildi. Ardından insan görme sistemini yaklaşık olarak taklit eden bir algı modeli kullanılarak her tasarıma görünürlük puanı verildi. En başarılı olan tasarımlar sonraki aşamaya geçirildi.

    İlk 20 bin tasarım arasından en düşük görünürlük puanına sahip 500 tasarım seçildi ve optimizasyon süreci bu tasarımlar üzerinde yeniden gerçekleştirildi. Algoritmalar, uçuş kararlılığı gibi mühendislik kısıtlarını korurken bileşenlerin konumlarını tekrar tekrar değiştirerek dronun görünürlüğünü mümkün olduğunca azaltmaya çalıştı. Sonunda araştırmacılar, bilgisayar ortamında en başarılı sonuçları veren tasarımlardan birini fiziksel bir prototipe dönüştürdü.

    Videoda görüleceği üzere dron dönerken görünmez olmaya yaklaşsa da çıkardığı yüksek ses sebebiyle varlığını fazlasıyla açık ediyor. Araştırmacılar gelecekte daha şeffaf malzemeler ve daha sessiz tahrik sistemleri kullanarak Phantom Twist'in görünürlüğünüdaha da azaltmayı hedefliyor.

    Kaynakça https://www.livescience.com/technology/robotics/meet-phantom-twist-a-stealthy-new-drone-that-hides-in-plain-sight-by-tricking-your-eyes https://newatlas.com/drones/phantom-twist-drones-invisible-spinning/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    karadağ araç kiralama hi level kanal taşıma soju migros havalı tabanca öldürür mü levitra yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Abra A5 V21.9
    Monster Abra A5 V21.9
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum