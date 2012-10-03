6. EMC Forum etkinliği 18 Ekim'de İstanbul'da yapılacak

Bulut bilişim odaklı hizmetler sunan EMC, bulut ve büyük veri konularının bilişim sektörüne olan etkisinin ele alınacağı EMC Forum etkinliğinin 18 Ekim tarihinde İstanbul'da yapılacağını duyurdu.





EMC Türkiye evsahipliğinde bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek olan EMC Forum etkinliğine bine yakın sektör temsilcisi katılacak. Etkinliğin odak teması ise "İşinizi+BT'yi+Kendinizi Dönüştürün" olacak. Etkinlik İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.





Etkinliğin açılış konuşmasını EMC'nin Teknoloji İş Ortakları organizasyonu başkan yardımcısı ve aynı zamanda EMC Pazarlama bölümü teknoloji direktörü Chuck Hullis yapacak.





Etkinlik öncesi EMC Türkiye tarafından yapılan bir araştırma, ülkemizdeki şirketlerin yüzde 62'sinin gelecek yıl bilişim konusunda dönüşüm geçireceğini ve şirketlerin ticari konulardaki birincil amaçlarının yüzde 49 ile yeni çözüm ve ürünlerin geliştirilmesi, yüzde 46 ile gelirlerin artırılması, yüzde 42 ile analiz/analitik çalışmaları ve veri yönetimi olduğunu gösteriyor.





Bu araştırmanın kapsamlı sonuçları etkinlikte katılımcılar ile paylaşılacak.





EMC Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez açıklamasında, teknolojileri tam bir destek olarak kullanmak isteyen işletmelerin Veri Bilim Adamı ve Bulut Mimarı gibi yeni rolleri benimsemek ve yeni çalışma yöntemleri ortaya koymak zorunda olduklarını belirtti.





Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe www.turkey.emc.com/forum adresi üzerinden çevrimiçi kayıt yapılabiliyor.