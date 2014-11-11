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6 aya kadar kullanım süresi sunan InWatch Pi akıllı saati ön siparişe başladı

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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6 aya kadar kullanım süresi sunan InWatch Pi akıllı saati ön siparişe başladı


Geçen yıl inWatch One akıllı saati ile piyasaya giriş yapan Çinli inWatch bu yıl da Meizu için inWatch MX4 adında bir akıllı saat üretmişti. Bu modele temel olan inWatch Pi de ön siparişe başlamış durumda.

Daire şeklinde bir tasarıma sahip olan inWatch Pi, paslanmaz çelik kasası ve safir ekranı ile premium bir görünüm arz ediyor. Su altında 30 metreye kadar dayanıklılık da mevcut. Saatin kadranı analog gibi görünse de akrep ve yelkovan yok. Bunun yerine zaman takibi çentikler üzerine entegre edilmiş 12 adet LED ile yapılıyor. Ekrana tıklandığı veya sallandığı zaman ortaya çıkan sabit ışık akrebi, yanıp sönen ışık da yelkovanı temsil ediyor. 

Bu LED'ler aynı zamanda bildirim özelliğine de sahip. Gelen çağrı ve mesaj için bu LED'lerin yanış şeklini ayarlayabiliyor. Ayrıca saat atılan adım, yakılan kalori, gidilen mesafe, uyku düzeni gibi fonksiyonları da takip ediyor. Üründe titreşimli uyarı da mevcut. 

Cookoo veya Casio örneklerinde olduğu gibi bu saatinde ekranında doğrudan kullanıcı ile etkileşime girecek dijital bilgi yansıtması yapılmıyor. Bu bakımdan da düğme pili ile altı aya kadar kullanım süresi sunuyor. Kutu içerisinde pilin değiştirilebilmesi için bir tornavida da unutulmamış.

inWatch Pi yaklaşık 65$'lık fiyat etiketi ile oldukça ilgi göreceğe benziyor. Fiyatı nedeniyle gümrük vergisine dahil olmadan ülkemize de kargolanabilen ürün 15 Kasım itibariyle satışa sunulacak.  

http://www.gearbest.com/smart-watches/pp_104348.html Yorum Yaz
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kank07 4 yıl
Guzel gibi
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engurlu 4 yıl
Led saat deyip gecsinler..Bu saatin akli nerde onu goremedim..65$ a gayet guzel analog ve dijital saatler var..1 sene de pil omru var..
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yclmrtzkn 4 yıl
Yurtdisindan urun kac dolara kadar gumruge takilmiyor acaba
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thestell 4 yıl
O kadar sağlamlıktan sonra akılsız olsun bırak dedim, o derece güzel.
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PuSaT28 4 yıl
Bunun nesi akilli şimdi. 6 ay olacağına 6 gün olsun, ama arayani görelim, müzik çalara müdahale edelim en azindan bir zahmet.

Birde illa saat gibi görünüşü olması beni gram ilgilendirmiyor. Saat kültürü olan bir adam cikipta böyle bir şeye para vermez bence.
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Parallel Killer 4 yıl
pekte akıllı durmuyo
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Fenomenon 4 yıl
akıllı saatler işte böyle olmalı. saate fotoğraf çekmek, mesaj yazmak vs vs gibi gereksiz özellikleri ve saçma sapan sensörleri ekleyip, içine 1 gün dayanan batarya koymak zaten tamamen mantıksız.
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hksdejavu 4 yıl
Duzeltme yapmak isterim :) sitede 3ATM diyor. Bu deger 20 metreye denk gelir ;)
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Das Boot 4 yıl
Çinliler yapmış.
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ssj 4 yıl
Sipariş verdim.. Gelsin görelim bakalım nasılmış..
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Mr xXx 4 yıl
Fiyatı ilgimi çekti vede tasarımı
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SteveMeade 4 yıl
Rakiplerine büyük fark atmış pil konusunda
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