6 aya kadar kullanım süresi sunan InWatch Pi akıllı saati ön siparişe başladı









Geçen yıl inWatch One akıllı saati ile piyasaya giriş yapan Çinli inWatch bu yıl da Meizu için inWatch MX4 adında bir akıllı saat üretmişti. Bu modele temel olan inWatch Pi de ön siparişe başlamış durumda.





Daire şeklinde bir tasarıma sahip olan inWatch Pi, paslanmaz çelik kasası ve safir ekranı ile premium bir görünüm arz ediyor. Su altında 30 metreye kadar dayanıklılık da mevcut. Saatin kadranı analog gibi görünse de akrep ve yelkovan yok. Bunun yerine zaman takibi çentikler üzerine entegre edilmiş 12 adet LED ile yapılıyor. Ekrana tıklandığı veya sallandığı zaman ortaya çıkan sabit ışık akrebi, yanıp sönen ışık da yelkovanı temsil ediyor.





Bu LED'ler aynı zamanda bildirim özelliğine de sahip. Gelen çağrı ve mesaj için bu LED'lerin yanış şeklini ayarlayabiliyor. Ayrıca saat atılan adım, yakılan kalori, gidilen mesafe, uyku düzeni gibi fonksiyonları da takip ediyor. Üründe titreşimli uyarı da mevcut.





Cookoo veya Casio örneklerinde olduğu gibi bu saatinde ekranında doğrudan kullanıcı ile etkileşime girecek dijital bilgi yansıtması yapılmıyor. Bu bakımdan da düğme pili ile altı aya kadar kullanım süresi sunuyor. Kutu içerisinde pilin değiştirilebilmesi için bir tornavida da unutulmamış.





inWatch Pi yaklaşık 65$'lık fiyat etiketi ile oldukça ilgi göreceğe benziyor. Fiyatı nedeniyle gümrük vergisine dahil olmadan ülkemize de kargolanabilen ürün 15 Kasım itibariyle satışa sunulacak.

http://www.gearbest.com/smart-watches/pp_104348.html