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6 çekirdekli AMD Istanbul işlemcisinin zar görüntüsü yayımlandı

10 yıl
22,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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6 çekirdekli AMD Istanbul işlemcisinin zar görüntüsü yayımlandı
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Dunington kod adını taşıyan 6 çekirdekli sunucu işlemcilerini ilk defa geçtiğimiz Eylül ayında duyuran Intel'den sonra AMD de 6 çekirdekli yeni sunucu işlemcilerini ringe çıkartmaya hazırlanıyor. Firmanın gün ışığına çıkan ilk yol haritasında 2009 yılının ikinci yarısı için planlandığı belirtilen Istanbul kod adlı, 6 çekirdekli Opteron işlemcilerin Mayıs ayı ile birlikte satışa sunulacağını daha önceki haberlerimizde paylaşmıştık. Müşterilerle buluşmasına artık sayılı günler kalan Istanbul işlemcileri için ilk zar görüntüsü de yayımlandı.

AMD'nin 6 çekirdekli ilk işlemcileri güncel Opteron platformuyla yani Shangai kod adını taşıyan dört çekirdekli Opteron işlemcilerle aynı platform tasarımları üzerinde kullanılabilecek. Nvidia nForce 3600/3050 ve Broadcom HT-2100/1000 yonga setli Soket 1207 (Soket F) anakartlarda kullanılabilecek Istanbul işlemcileri, 6MB büyüklüğünde seviye 3 bellek ile gelecek. Shangai ailesi gibi 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemciler, RDDR-2 belleklerle kullanılacak ve AMD-V sanallaştırma teknolojisine de destek verecekler.


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SeKSandDoRT 10 yıl
şimdi arkadaş demiş ki istanbul server işlemcisi değil mi? e i7 ler ve anakartları da server işlemci fiyatında değil mi ??? en azından gerçek bir server işlemcisi kullanmış olursun, hem 6 tane doğal çekirdektir, istanbul işlemcileri ki bunun 12 çekirdeklisi 2 tane 6 lı pk ten türetilecek..
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Sethh 10 yıl
Ya Rabbim !
Doğal, hormonlu ve humuslu toprakta üretilmiş organik çekirdekli işlemci tartışması
yapan kardeşlerime aydınlık ihsan et
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EagLeEyes 10 yıl
Fark ettiyseniz artık, Mhz değil Çekirdek sayısını arttırıyorlar. Ve fark ettiyseniz mimari yapı bir clone ve birbirinin kopyası, ve fark ettiyseniz teknoloji tıkanmış durumda yakında 10-16 çekirdekler ve bu çekirdeklere gerçek performansı katacak işletim sistemleri yaygınlaşacak.
Merak ettiğim nokta çekirdek farkı aynı mimariyi kullanan 2 çekirdekli bir sistemden sadece ağır uygulamalarda fark edilebiliniyor. Henüz gerçek hız mantığı kavranmış değil çekirdek çokluğu bir anlamda bu noktada fiyasko ve göz doldurması.
Ve yüzde kaçımız acaba 4 çekirdekli bir sistemin hakkını verebiliyoruz ?
Tabiki bu server makinalar için geçerli değil elbetteki ağır iş yüküne katkı sağlıyorlar.
Sorular ve sadece tekniksel istatistikler mevcut bu kriz devriminde mesele hava yapmak değilse bütün ürünler tabiri caizse aynı yola çıkıyor.
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E.R.W. 10 yıl
Amd X6 İstanbulla İ7ler çöpe atılacak.
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ermanozgen 10 yıl
Her yıl +2, gidiyor bakalım. :)

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max975 10 yıl
eee gel bakalım istanbul.
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RaptorFX 10 yıl
renkleri yanlis yorumluyorsunuz. iki sari tek bir cekirdeğe ait dikkatlice bakin. Yani 4 ya da 8 değil 6 çekirdek bas baya ;)
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a1a1a1fs 10 yıl
göründüğü kadarıyla işlemci 8 çekirdek, 2 çekirdeği öldürmüşler,
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WinteR 10 yıl
Photoshop hatta paintle yapmışlar, üstteki iki çekirdek sonradan eklenmiş bariz hatalı,ayrıca L2 cachleri yanlış yerleştirmişler.
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red_wolf 10 yıl
bı ara bu cekırdek sayısını ghz ıle carpan arkadaslar vardı baya bı eglendırıyolardı mılletı aradım burdakı yorumlarda da cıkarlarmı dıye ama henuz cıkmamıslar bu sılemcı varsayalım kı 3ghz hızında ama onlar ıcın 3*6=18ghz hızında oluyormus :D:D:D:D:D:D bunu cıddı cıddı yazan ve savunan ''ınsan'' lar var
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Chris Brown 10 yıl
bende onu kastettim zaten.
1.8 ghz hızında olursa eger her çekirdek 0.3 ghz de çalısacak.
0.3 ghz x 6 = 1.8 ghz.
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sertacaygun 10 yıl
6 çekirdek benim aklımda soru işareti oluşturuyor açıkçası. 6 doğal çekirdek... Yazılım desteği verirler umarım bu işlemci için.
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Chris Brown 10 yıl
bana da ilginç geldi.
6 çekirdek ama 1.8 ghz olurmuş
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Reanimate 10 yıl
Bu işlemciyle normal ev kullanımı için bi sistem oluşturursak ne olur. :D Güzel oyun çalıştırmazmı ?
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bigdede 10 yıl
çıksın görelim
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