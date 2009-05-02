6 çekirdekli AMD Istanbul işlemcisinin zar görüntüsü yayımlandı

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Dunington kod adını taşıyan 6 çekirdekli sunucu işlemcilerini ilk defa geçtiğimiz Eylül ayında duyuran Intel'den sonra AMD de 6 çekirdekli yeni sunucu işlemcilerini ringe çıkartmaya hazırlanıyor. Firmanın gün ışığına çıkan ilk yol haritasında 2009 yılının ikinci yarısı için planlandığı belirtilen Istanbul kod adlı, 6 çekirdekli Opteron işlemcilerin Mayıs ayı ile birlikte satışa sunulacağını daha önceki haberlerimizde paylaşmıştık. Müşterilerle buluşmasına artık sayılı günler kalan Istanbul işlemcileri için ilk zar görüntüsü de yayımlandı.

AMD'nin 6 çekirdekli ilk işlemcileri güncel Opteron platformuyla yani Shangai kod adını taşıyan dört çekirdekli Opteron işlemcilerle aynı platform tasarımları üzerinde kullanılabilecek. Nvidia nForce 3600/3050 ve Broadcom HT-2100/1000 yonga setli Soket 1207 (Soket F) anakartlarda kullanılabilecek Istanbul işlemcileri, 6MB büyüklüğünde seviye 3 bellek ile gelecek. Shangai ailesi gibi 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemciler, RDDR-2 belleklerle kullanılacak ve AMD-V sanallaştırma teknolojisine de destek verecekler.