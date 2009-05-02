6 çekirdekli AMD Istanbul işlemcisinin zar görüntüsü yayımlandı

Dunington kod adını taşıyan 6 çekirdekli sunucu işlemcilerini ilk defa geçtiğimiz Eylül ayında duyuran Intel'den sonra AMD de 6 çekirdekli yeni sunucu işlemcilerini ringe çıkartmaya hazırlanıyor. Firmanın gün ışığına çıkan ilk yol haritasında 2009 yılının ikinci yarısı için planlandığı belirtilen Istanbul kod adlı, 6 çekirdekli Opteron işlemcilerin Mayıs ayı ile birlikte satışa sunulacağını daha önceki haberlerimizde paylaşmıştık. Müşterilerle buluşmasına artık sayılı günler kalan Istanbul işlemcileri için ilk zar görüntüsü de yayımlandı.
AMD'nin 6 çekirdekli ilk işlemcileri güncel Opteron platformuyla yani Shangai kod adını taşıyan dört çekirdekli Opteron işlemcilerle aynı platform tasarımları üzerinde kullanılabilecek. Nvidia nForce 3600/3050 ve Broadcom HT-2100/1000 yonga setli Soket 1207 (Soket F) anakartlarda kullanılabilecek Istanbul işlemcileri, 6MB büyüklüğünde seviye 3 bellek ile gelecek. Shangai ailesi gibi 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemciler, RDDR-2 belleklerle kullanılacak ve AMD-V sanallaştırma teknolojisine de destek verecekler.
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Doğal, hormonlu ve humuslu toprakta üretilmiş organik çekirdekli işlemci tartışması
yapan kardeşlerime aydınlık ihsan et
Merak ettiğim nokta çekirdek farkı aynı mimariyi kullanan 2 çekirdekli bir sistemden sadece ağır uygulamalarda fark edilebiliniyor. Henüz gerçek hız mantığı kavranmış değil çekirdek çokluğu bir anlamda bu noktada fiyasko ve göz doldurması.
Ve yüzde kaçımız acaba 4 çekirdekli bir sistemin hakkını verebiliyoruz ?
Tabiki bu server makinalar için geçerli değil elbetteki ağır iş yüküne katkı sağlıyorlar.
Sorular ve sadece tekniksel istatistikler mevcut bu kriz devriminde mesele hava yapmak değilse bütün ürünler tabiri caizse aynı yola çıkıyor.
1.8 ghz hızında olursa eger her çekirdek 0.3 ghz de çalısacak.
0.3 ghz x 6 = 1.8 ghz.
6 çekirdek ama 1.8 ghz olurmuş